Erstklassige Unterhaltungsliteratur ist nicht viel häufiger als echte Dichtung. Wer also einen Unterhaltungroman großen Stils lesen will, in dem Liebesgeschichte und Zeitbild nahtlos ineinander aufgehen, der greife zu:

John Masters: Knotenpunkt Bhowani. Lothar Blanvalet Verlag, Berlin, 486 S., 18,50 DM.

John Masters, der Anglo-Inder, widmete sein Buch dem Expreßzug Nummer 1 von Bombay, Doch er machte daraus kein zur Genüge bekanntes Epos auf die "Helden des Alltags", wenn auch die von vielen Seiten schikanisierte und gewiß bewunderungswürdige Arbeit der indischen Hilfstruppen der Erzählung den Rahmen gibt. Mit dem untrüglichen Sinn des Engländers für "action" weitet Masters die Geschichte einer Anglo-Inderin, die in ihrer Liebe zwischen einem Mischblut, einem Briten und einem Inder schwankt, zu einer grandiosen Charakteristik des heutigen, immer noch um sein Gleichgewicht ringenden Indiens aus. Geschickt läßt er die Hauptpersonen jeweils einen der vier Teile des Romans erzählen, vermeidet aber stets, daß seine Gestalten zu bloßen Ideenträgern herabsinken. Von höchster Akkuratesse ist die Porträtierung der Volkstypen: auf der einen Seite die englischen "Sahibs", die de facto die Herren bleiben, auf der anderen die im steifen Traditionalismus verharrenden Eingeborenen und dazwischen die "Cheechees", die Mischlinge, die sich verzweifelt einzuordnen suchen. "Knotenpunkt Bhowani" ist der ideale Stoff, um daraus einen farbprächtigen, blendend unterhaltenden Film zu machen – und das wird auch zur Zeit "unter Einsatz größter Mittel" in Pakistan getan. g. sp.