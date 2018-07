Bei den ehemaligen Reichswerken in Salzgitter ist auf Grund der jetzt vorgelegten Abschlüsse zum 31. Dezember 1954 und vor allem der gegenwärtigen Lage ein vorsichtiger Optimismus zu spüren. Im ganzen gesehen, so sagte Dr. Ende, der Vorsitzende des Vorstandes der AG für Berg- und Hüttenbetriebe auf einer Pressekonferenz, hätte man sowohl bei den Beteiligungen im Ruhrgebiet als auch bei den Betrieben in Salzgitter Fortschritte erzielt. Aber bei sorgfältiger Beurteilung der Finanzlage müsse man den Optimismus hinsichtlich der zukünftigen Betriebsergebnisse und der Dividendenaussichten etwas dämpfen.

Bei einer Beurteilung der Geschäftsberichte für 1954 muß berücksichtigt werden, daß die erste Hälfte des Berichtsjahres noch unter den Auswirkungen der Mitte 1953 einsetzenden Absatz- und Preisrückgänge auf dem Stahlmarkt stand. Die Eisenerzförderung des Konzerns lag 1954 ebenso unter der von 1953 wie die Roheisenerzeugung. Für 1955 ist dagegen in allen Zweigen (Steinkohle, Koks, Eisenerz, Rohöl, Roheisen, Rohstahl, Grob- und Mittelbleche) mit Höchstzahlen zu rechnen. Wenn nach Ansicht des Vorstandes auch für 1955 noch nicht an die Aufnahme einer Dividendenausschüttung gedacht werden könne, so wird doch die zukünftige Entwicklung mit Zuversicht beurteilt. Bei der Hütte sei der größte Teil der Blecherzeugung für 1956 bereits verkauft! Die Verbraucher bemühten sich jetzt schon, auch für 1957 Aufträge bei den Hüttenwerken unterzubringen. Ebenso sei die Nachfrage nach Stabstahl, insbesondere Baustahl, kaum zu decken. Auch für den Halbzeugabsatz seien 1956 Schwierigkeiten nicht zu erwarten. Im Februar 1955 sei – so sagte Dr. Rheinländer – für das Hüttenwerk Salzgitter die Kostendeckung erreicht vorden. Für 1954/55 sei mit einem bescheidenen Gewinn zu rechnen.

Die erfreulicherweise bekanntgegebenen Umsätze der letzten Jahre – einschl. des mutmaßlichen in 1955 – lassen ebenfalls die günstige Entwicklung erkennen. Während der Gesamtumsatz der AG für Berg- und Hüttenbetriebe (einschl. des Umsatzes innerhalb des Konzerns) von 1953 zu 1954 nur gering anstieg (von 1,005 auf 1,07 Mrd. DM), wird er für 1955 auf 1,4 Mrd. DM geschätzt, also erheblich höher liegen. Die Belegschaft des Konzerns betrug im Oktober dieses Jahres 60 372.

Das Geschäftsjahr 1954 schloß mit einem Gewinn von 6,03 (Vorj. 0,5) Mill. DM ab, von dem 1,7 Mill. DM zur Deckung des Verlustvortrags verwandt und 4,29 Mill. DM der gesetzlichen Rücklage zugeführt wurden. Hohe Investitionen bei den Konzernwerken haben zu einer Anspannung der Mittel geführt, die in den Bilanzen einiger Gesellschaften und in der konsolidierten Bilanz zum Ausdruck kommt. Diese konsolidierte Bilanz ist zum erstenmal nach der Neuordnung aufgestellt worden (zum 30. 9. 1954). Das Anlagevermögen ist nach dem Stand zum 30. September 1954 mit 1,11 Mrd. DM ausgewiesen, davon entfallen 422,8 Mill. DM auf das Hüttenwerk und 442,7 Mill. DM auf die Kohlegesellschaften, weiter 115,5 Mill. DM auf den Erzbergbau und 133,6 Mill. DM auf die übrigen konsolidierten Gesellschaften.

Den Erläuterungen des Vorstandsmitglieds Dr. Rittstieg zu dieser konsolidierten Bilanz war zu entnehmen, daß die Gesellschaften des Konzerns durch den Mangel an ausreichenden Eigenmitteln gezwungen waren; zur Finanzierung des Anlagevermögens in starkem Umfange Fremdmittel in Form langfristiger Anleihen oder Schuldscheindarlehen aufzunehmen. Insgesamt erreichten diese langfristigen Fremdmittel einschl. der langfristigen Rückstellungen einen Betrag von 458,4 Mill. DM (41,1 v.H. des Anlagevermögens). Während bei anderen Montankonzernen Eigenmittel und, langfristige Fremdmittel das Anlagevermögen um etwa 30 v. H. überdecken und damit der Finanzierung des Umlaufvermögens dienen, reichten in Salzgitter die Eigenmittel und die langfristigen Fremdmittel von insgesamt 1,1 Mrd. DM gerade aus, zusammen das Anlagevermögen zu decken. Seit der Währungsreform sind vom Konzern bis zum 1. Oktober 1955 insgesamt 892 Mill. DM investiert worden, zur Hälfte etwa aus Fremdmitteln. -td