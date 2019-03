Ld., Augsburg

Als der Bundestagsabgeordnete Valentin Baur (SPD) die Geschäftsführung des Arbeiterwohlfahrt-Bezirksverbandes Augsburg übernahm, forderte er als erstes die Bildung eines Untersuchungsausschusses gegen Stadtrat Peter Ott (SPD).

Die Geschichte geht zurück zum 1. September 1953. Vor dem neunstöckigen Neubau der Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Schwaben, standen damals der Bürgermeister, die Stadträte und viele Neugierige, die alle der feierlichen Übergabe des neuen Wohnheims für junge Mädchen beiwohnen wollten. Stolz ließ sich Stadtrat Peter Ott (36) zum Gelingen seines Werkes gratulieren, nachdem er der Heimleiterin die Schlüssel übergeben hatte. Er war es, der für dieses Projekt am eifrigsten die Werbetrommel gerührt hatte; und das war nötig gewesen, denn der komfortable Neubau mit 94 modern eingerichteten Einzelzimmern hatte eine Million verschlungen. Daher konnte man den jungen, tatkräftigen Stadtrat als Schirmherrn des Mädchenheims ansehen; was er in den Augen der Heimleiterin auch blieb, obwohl sie ihn oft selbst zu "ungewöhnlichen" Zeiten in den Gängen des "Mädchenheims" antraf.

Bedenken kamen erst auf, als an das "Mädchenheim" ein Nebentrakt angebaut wurde und in diesem Anbau eine urologische Klinik mit 80 Betten unter Leitung von Dr. H. Hansmann Unterkunft fand. Kein anderer als Stadtrat Peter Ott brachte es fertig, die Stadtväter von der Zweckmäßigkeit dieser Neuerrungenschaft neben dem Mädchenheim zu überzeugen. Ob er damit die urologische Klinik oder das angeschlossene Entbindungsheim meinte, läßt sich heute nicht mehr feststellen. Seiner Tatkraft ist es jedenfalls zu verdanken, daß die Augsburger Bürger mit ihren Steuergeldern Gläubiger für dieses Entbindungsheim geworden sind; denn die Stadt Augsburg kreditierte, die "segensreiche Einrichtung" setzte sich durch.

Herr Ott, mittlerweile geschieden und im besten Mannesalter, ließ sich von seinen Schützlingen gut behandeln. Nicht nur für seine Wäsche, sondern auch für sein leibliches Wohl sorgten die jungen Mädchen. Viele kleine "Aufmerksamkeiten" wurden dem tatkräftigen Stadtrat zuteil. Er entwickelte einen Lebensstandard, der mancherlei Kopfschütteln verursachte. Um ihn sich zu erhalten, war Stadtrat Ott gezwungen, vier unbequeme Heimpflegerinnen und den Hausmeister zu entlassen. Das kostete der Arbeiterwohlfahrt mehrere tausend Mark, denn das Arbeitsgericht konnte für die Ottschen Entlassungsbegründungen kein Verständnis aufbringen, zumal im Verlauf der Verhandlungen Dinge ausgesprochen wurden, für die sich später die Kriminalpolizei interessierte.

So wußte Hausmeister Seiler zu berichten, daß er den mit weißer Smokingjacke gezierten Stadtrat von Bar zu Bar fahren mußte. Solche Fahrten im Dienstwagen der Arbeiterwohlfahrt endeten dann vor dem Eingangstor des "Mädchenheims", wo Herr Ott den Rest der Nacht zu verbringen pflegte.

Seiler berichtete noch viel mehr; aber als er auf den Obstkeller des Mädchenheims, der neben dem Leichenkeller der Klinik lag, zu sprechen kam, wollte das Arbeitsgericht nichts mehr hören. Das ging die Kriminalpolizei an, die sich dann auch bald einschaltete. Die Klinik wurde plötzlich geschlossen; der Chefarzt Dr. H. Hansmann wurde entlassen. Erst von der Polizei hörte man dann, daß gegen den Arzt eine Anzeige wegen "Mißbrauch von Rauschgiften" vorlag. Auch erfuhr man, daß sich die Polizei in auffallender Weise plötzlich für fünf Todesfälle der Zeit 1953 bis 1955 interessierte.

Was nun wirklich alles in dem "Mädchenheim" passiert ist, soll auf Verlangen des Ottschen Nachfolgers der zu bildende Untersuchungsausschuß klären. Davon aber halten die Augsburger Bürger wenig; denn mit Untersuchungsausschüssen hat man gerade in Bayern die seltsamsten Dinge erleben können.