Inhalt Seite 1 — Frankreichs neue Wähler Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris, im Dezember

Die Rouspettage – was nur unscharf als "Meckern" zu übersetzen ist – hat seit jeher zu den Lieblingstätigkeiten des erzindividualistischen Franzosen gehört. Seit aber diese natürliche Neigung durch Indochinakrieg, Nordafrikawirren, Wohnungsnot und das Ausbleiben einer den Nachbarländern vergleichbaren Verwischung der Klassengrenzen noch verstärkt wird, reduziert sich die französische Innenpolitik in starkem Maß auf die Frage: Wohin treiben die Unzufriedenen?

Anlaß zu solchen Überlegungen bietet das bisher sensationellste Ereignis des französischen Wahlkampfes; ein Zustrom von Neuwählern, wie er seit 80 Jahren in der französischen Geschichte nicht mehr zu verzeichnen war. Allein im Departement Seine, das Paris und die Vorstädte umfaßt, haben sich über eine halbe Million Wähler neu ins Wahlregister eintragen lassen (was in Frankreich der Wähler von sich aus beantragen muß und was nicht obligatorisch ist). Davon entfällt allerhöchstens ein Drittel auf Zugezogene. Das Übrige sind Wähler und Wählerinnen, die seit der letzten Kammerwahl volljährig (21 Jahre) geworden oder die bisher zur Fünfmillionenpartei der Nichtwähler gehört haben. Das hat einen Strich durch die Rechnung der Regierungskoalition um Edgar Faure gemacht, die ohne viel Aufsehen die bisherige Kammer möglichst ohne Änderungen erneuern wollte.

Wenn nun aber am 2. Januar im "chinesisch erstarrten" Frankreich wider alle Gewohnheit doch ein kleinerer oder größerer Erdrutsch stattfinden sollte – in welche Richtung würde da gerutscht werden? Mendès-France, der selten Witze macht, erstaunte die um ihn versammelten Journalisten durch ein Bonmot: "Glauben Sie mir, meine Herren: die Leute, die drei Stunden und mehr in der Kälte Schlange gestanden haben, um sich ins Wahlregister eintragen zu lassen, taten das gewiß nicht, um am 2. Januar für die Regierung zu stimmen." Ob er aber wirklich so sicher ist, daß der Zuwachs in erster Linie der von ihm geführten "Republikanischen Front" aus Mehrheitsradikalen, Sozialisten und gaullistischen Restbeständen zugute kommen wird, wie er mit dieser Bemerkung andeuten wollte? Einer der Hauptvorzüge von Mendès-France ist ja, daß er die Lage eiskalt beurteilen kann. Dabei kann ihm nicht verborgen bleiben, daß eine Reformbewegung, welche harte Forderungen stellt und praktisch für Frankreich die Einführung einer gewissen austerity mit sich bringen würde, im Nachteil ist gegenüber weniger anspruchsvollen Konkurrenzbewegungen. So kann man wohl, wie es das Beispiel des Mendèsismus zeigt, wertvolle Schichten der Jugend, insbesondere an den Hochschulen, für sich gewinnen, aber man mächt sich jene zum Feinde, welche keine Steuern zahlen möchten, und jene, die noch immer glauben, es habe sich im Kolonialreich seit Dupleix und Frontenac nichts geändert.

Damit ist die groteske Situation der französischen Rechten angedeutet, die nicht wie die Rechte anderer Länder mehr Staat, sondern weniger oder gar keinen Staat haben möchte, andererseits aber ihren Feinden Angriffe auf die Existenz gerade dieses Staates zum Vorwurf macht. Sowohl Edgar Faure wie Mendès-France – es wird da kein Unterschied gemacht – sind für diese Rechte ganz einfach Verbrecher, die den "Ausverkauf des Empire eingeleitet haben. Und neuerdings, seit der Rückkehr des Sultans auf seinen Thron, wird auch Pinay, der moralische Führer der bisherigen parlamentarischen "Rechten" mit ihren verschiedenen Fraktionen, mehr und mehr in diese Schublade gesteckt. Das heißt, daß sich auf den rechten Flügel der Kammer seit einiger Zeit ein Scheidungsprozeß vollzieht, der im Interesse klarer Fronten nur begrüßt werden kann.

In den Fraktionen der Rechten ("Unabhängige", "Bauern", "ARS") gab es bisher nur vereinzelte Parlamentarier, die als rechtsextremistisch bezeichnet werden konnten. Die große Mehrheit dieser Gruppe ist so wenig rechtsextremistisch wie das etwa Hellweges Deutsche Partei ist; sie wird bezeichnenderweise unter dem Sammelnamen Modérés (Gemäßigte) zusammengefaßt und wäre nach unseren Begriffen als "liberal" oder "liberal-konservativ" zu bezeichnen. Die Frage, welche alle Beobachter zur Zeit bewegt, ist nun, ob die Neuwahlen der Kammer eine klar konturierte extreme Rechte bescheren werden.

An Kandidaten dafür fehlt es auf den Listen für den 2. Januar nicht. Aber sie sind unter sich sehr verschiedenartig. Da sind letzte Überreste des Ancien Regime, welche sich hinter Marschall Pétain gestellt hatten und die nun wieder wählbar geworden sind. Da ist das Rassemblement National unter Tixier-Vignancour, einem ehemaligen Mitglied der Hierarchie des Vichy-Staates, als Kern einer modernen nationalrevolutionären Bewegung, mit lokalen Chancen in den Pyrenäen und in Paris. Dann gibt es eine seltsame Art von "Bauernfaschismus" unter Dorgeres in den Westprovinzen, mit nur beschränkten Chancen. Vor allem aber ist hier als eine echte Volksbewegung von stark anarchischem Impuls der Poujadismus zu nennen. Poujade selbst nimmt zwar in Anspruch, weder rechts noch links zu stehen, sondern nur den Schutz bestimmter sozialer Schichten sich zum Ziele zu setzen. Diese wilde Notwehrbewegung von im Volkskörper parasitär gewordenen Mittelstandsschichten weist aber eindeutig Elemente auf, die eine Fixierung ganz rechts nahelegen: ihr aggressiver Antiparlamentarismus etwa oder die bei ihr häufige Indentifizierung des "Systems" mit den "Juden und Freimaurern".