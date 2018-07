Seit die sogenannte Gleichberechtigung ausgebrochen ist, wendet sich unsere unbefriedigt gebliebene Sehnsucht jenen legendären Frauengestalten zu, die in einer Zeit verpönter Männerdiktatur und überdies im Orient, der Urheimat des Patriarchats, allein durch ihre Persönlichkeit, ihre Energie, Schönheit und ihren Charme eine ebenso führende wie verführerische Rolle gespielt haben.

Die Dame Lesley Blanch, Engländerin, mit einem französischen Diplomaten verheiratet, in einem am Mittelmeer gelegenen Wachtturm aus dem 15. Jahrhundert hausend, erforschte hingebungsvoll und mit wissenschaftlicher Genauigkeit das Leben dieser „romantischen Realistinnen“ in ihrem Buch:

Lesley Blanch: „Sie folgten ihrem Stern“, Frauenschicksale im Orient, Wolfgang Krüger Verlag, 17,80 DM.

Sie beschreibt das Schicksal der großartigen Isabel Burton, Frau des genialen und mutigen Reisenden Robert Burton aus der viktorianischen Epoche – jener Jane Digby El Mesrab, die nach mancherlei Wirrnis ihr Leibes- und Seelenheil in der Ehe mit einem Araber fand.

Auch Aimée Dubucq de Rivery, die „Mutter der modernen Türkei“, gewann vom Serail aus als französische Sultanin, als die Mutter Sultans Mahmud II., des Reformers, Glück und Befriedigung in Konstantinopel.

Isabelle Eberhardt endlich, die letzte der von Lesley Blanch auserwählten Frauen des 19. Jahrhunderts, führte in Algier Expeditionen von bewunderswerter Kühnheit durch.

In diesen romanhaften Berichten wird der Leser belehrt und durch eigenartige Kenntnis bereichert. Leer aber geht sein Verlangen nach gestaltetem Schicksal aus, nach Poesie der Sprache, denn auch die atemberaubendsten Abenteuer lassen uns kühl, wenn nicht ein dem Ereignis ebenbürtiger Dichter sie zu einem Kunstwerk gestaltet.

So ist man bei der ersten Begegnung mit den orientalisierten Europäerinnen entzückt, doch nach kurzer Bekanntschaft verläßt man sie wie ein enttäuschter Liebhaber. Da das Leben selbst die phantastischste Kolportage ersinnt, kann der Autor es nur übertrumpfen, indem er das Schicksal durch eine reißerische Darstellung zu schnellerem Ablauf treibt oder es mit echter Künstlerkraft zur symbolträchtigen Dichtung erhebt. Mit einer gleichmäßig dahinplätschernden, ehrbar berichtenden Wiedergabe ungewöhnlicher Lebensläufe ist nur ein lohnendes Thema ungenutzt vertan. Ilse Langner