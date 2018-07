Im Alter von 76 Jahren starb in der vergangenen Woche Johannes Böse, der Begründer und Leiter der "Griffelkunst Vereinigung" in Hamburg Langenhorn.

Der zartgliedrige, sensible und immer verbindliche Volksschullehrer, dessen Wiege in Hemelingen bei Bremen stand, zählte zu denen, die in aller Stille mit leidenschaftlicher Besessenheit eine gute Idee nach vorwärts tragen. Künstlerisches Empfinden, Selbstlosigkeit, Herzensgüte und eine eminent pädagogische Begabung waren in glücklichster Weise in dem Menschen und Erzieher Böse vereint. Als er im Jahre 1902 nach Hamburg übergesiedelt war und 1923 an die Siedlungsschule in Langenhorn kam, da begann er Schüler und einfache Menschen um sich zu scharen, mit denen er Übungen im Betrachten von Kunstwerken pflegte. Auf diese Weise, nicht auf dem Wege theoretisch ästhetischen Unterrichts, hoffte er in den breitesten Schichten Geschmack und Verständnis für die Kunst zu entwickeln. Im Jahre 1925 hatte er dann 79 Personen für den Gedanken gewonnen, monatlich 1 05 Mark zu bezahlen, um dafür vierteljährlich eine original handsignierte Graphik zu erwerben. Und pünktlich bekamen sie auch zum fälligen Termin ihr Blatt. Das war die Geburtsstunde der "Griffelkunst".

Nicht leicht war der Weg, der über wirtschaftltcheKrisen, behördliche Widerstände und den zweiten Weltkrieg hinweg die Existenz der Vereinigung immer wieder bedrohte. Heute gibt es 60 Zweiggruppen der Vereinigung in Deutschland mit 2500 Mitgliedern. 160 000 graphische Blätter, 1500 Aquarelle und 500 Kleinplastiken wurden bisher verteilt. Mit über 200 Künstlern des Bundesgebietes arbeitet die Vereinigung zusammen. Für 4 50 DM im Vierteljahr erhält jedes Mitglied nach freier Wahl — es werden alle künstlerischen Richtungen vorgelegt — eine gute Graphik. Neben einer großen Gemeinde, die durch sein Werk reicher wurde, trauern seine Frau und drei Töchter um den noblen Mann und Vater. Seine Tochter Gerda wird das Werk des Vaters in seinem Sinne bewahren und fortsetzen. H. L.