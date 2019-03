Vielleicht ist das mit der Liebe so ähnlich wie mit dem Geld: Wir müssen das ganze Jahr durch sparen, damit es wenigstens für Weihnachten reicht. Und wie der Tisch, der sonst so kahle, dann von Geschenken überquillt, so quillt auch dem Familientyrannen mit einem Male die Liebe aus allen Knopflöchern. Friede auf Erden den Menschen am 24. und 25. Dezember! Liebet euren Nächsten wie euch selbst am 24. und 25. Dezember! Die Schulen sollen vor Weihnachten keine Zeugnisse mehr ausgeben, und sogar die Finanzämter haben strenge Anweisung, während dieser Zeit von Steuermahnungen abzusehen. Die Statistiken zeigen, daß auch Einbrecher nicht mit gutem Gewissen einbrechen können, während die Familien unterm Weihnachtsbaum "Stille Nacht" singen – wo doch die Gelegenheit so günstig wäre.

Aber was soll denn das alles? Was sollen "ausgerechnet zu Weihnachten" diese unzeitgemäßen und geschmacklosen Angriffe gegen die deutsche Weihnacht? Ist es nicht schön, daß die deutschen Menschen wenigstens zu dieser Zeit...!

Vielleicht ist es schön. Nichts für ungut. Nur wünschte sich mancher eben manchmal, daß die Rücksicht und die Frömmigkeit und die Liebe ein bißchen gleichmäßiger über das ganze Jahr verteilt wären. In diesem Sinne: Fröhliche Nach-Weihnachten! Leo