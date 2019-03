Inhalt Seite 1 — Für Steuersenkung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Vereinigung der Industrier und Handelskammern des Landes Nordrhein-Westfalen hat zur konjunkturpolitischen Diskussion und zur Steuerreform Stellung bezogen. Man erinnert daran, daß die Wirtschaft in ihren Verhandlungen mit dem Bundesfinanzminister auf die eigentlichen Gründe der jetzt sichtbar gewordenen Spannungen und Engpässe rechtzeitig hingewiesen habe. Wegen des "unzureichenden Kapitalmarktes" und der "übermäßigen Steuerbelastung" könne jedoch die höchst bedenkliche Entwicklung nicht überwunden werden. Die Kammern des Industrielandes haben ihre Auffassung in einem Sieben-Punkte-Programm zusammengefaßt. Es kommt zu dem Schluß, daß die durch eine verfehlte Steuerpolitik verursachten Spannungserscheinungen nicht als Vorwand für Beibehaltung oder Verschärfung der Steuerbelastung dienen dürfen. Die vorhandenen Überschüsse in den Staatskassen seien unverzüglich zur Schuldentilgung zu verwenden und die Steuersätze so zu senken, daß die Bildung weiterer Überschüsse mit Sicherheit unterbunden wird. – Die sieben Punkte lauten wie folgt:

1. Die übermäßige Entziehung von Kaufkraft durch überhöhte Steuern hat bisher Erzeugung und Absatz von Konsumgütern vielfach gegenüber der Gesamtentwicklung zurückbleiben lassen.

2. Sie war und ist die Ursache für die hohen Außenhandelsüberschüsse und die damit vielfach verbundenen handelspolitischen Schwierigkeiten.

3. Die überhöhten Steuern haben zu volkswirtschaftlich höchst gefährlichen Überschüssen in den öffentlichen Haushalten geführt.

4. Sie verhinderten gleichzeitig in der privaten Wirtschaft eine ausreichende Kapitalbildung und Schuldenkonsolidierung.

5. Sie machten zum Beispiel im Kohlenbergbau volkswirtschaftlich dringend notwendige Kapazitätsausweitungen bisher unmöglich.

6. Sie gaben einen volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich gleich bedenklichen Anreiz zu gewinnmindernden Betriebsausgaben.