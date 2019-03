Verliebten sei dringend geraten, wenn sie der Liebe des geliebten Objektes sicher sein wollen, mit ihm ein Pfund Salz zu essen. Jeder Gedanke, untreu zu werden, wird ihm dann gründlich versalzen. Katzen wiederum soll man keinesfalls wegjagen, damit jagt man nämlich auch seine Liebe davon. Wer das also bisher getan hat, weiß spätestens seit dem neuen "Mostar", warum er bisher in der Liebe Pech gehabt hat:

Herrmann Mostar: Aberglauben für Verliebte. Seewald & Schuler Stuttgart, Illustrationen von Jacques Sdiedler. 228 Seiten, 9,80 DM.

Wer so emsig in der Geschichte des Aberglaubens herumgeschnüffelt hat und ihn mit soviel graziöser Beredsamkeit darstellt wie Mostar, der braucht sich wegen seiner Glaubwürdigkeit keine grauen Haare wachsen zu lasssen, denn das würde, frei nach Mostar, eine Neigung zu Seitensprüngen verraten, zu denen ja auch dies Buch im Oeuvre des Autors zu rechnen ist.

Um diese Glaubwürdigkeit zu unterstützen, zitiert er sogar einen veritablen Atomforscher, nämlich Nils Bohr, der an seinem Hause ein Hufeisen angenagelt hat und auf erstaunte Fragen seiner Kollegen, ob er daran glaube, erwiderte: "Natürlich nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, daß es auch hilft, wenn man nicht daran glaubt."

Was Atomforschern recht ist, wird Verliebten nur billig sein, denn in ihrer leichten geistigen Verwirrung glauben sie ja ohnehin alles, was ihnen in Sachen Liebe erzählt wird. Nach der Lektüre dieses Buches werden sie, genau gehende Uhren vorausgesetzt, zur gleichen Zeit aneinander denken, denn das erlöst eine arme Seele. Sie werden Fäden vom Kleid des anderen bei sich tragen, weil das ihn bindet; sie werden ausgiebig Schokolade trinken und sie mit Vanille würzen, weil das ihrer Liebe, und Erdbeeren essen, weil das ihrer Schönheit dient. Und sie werden in fabrikneuen Wagen keineswegs auch noch die Schwiegermutter einsteigen lassen, weil es dann garantiert eine Panne gibt. Aber das vermeiden vielleicht auch jene, die sich nicht von Mostar diesmal schon fast zu erfolgsicher geknüpfte Verführungsnetze einfangen lassen. Sie wird man in den nächsten Monaten daran leicht erkennen, daß sie, ein blau eingebundenes Büchlein auf dem Kopf balancierend, schweigsam, gemessenen Schrittes durch Straßen und Stuben wandern. Denn das soll der sicherste Schutz gegen Aberglauben sein. w. e.