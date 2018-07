Inhalt Seite 1 — Funk für Anspruchsvolle Seite 2 Auf einer Seite lesen

"Urbaner, liebenswürdiger, leichter verkäuflich" habe man für den zweiten Versuch des NWDR Hamburg einem Dritten Programm die Sendungen geplant, teilte Jürgen Schüddekopf mit, der auch diesmal die Planung und Ausgestaltung des Versuchs leitet. Manches wird anders sein, als beim ersten Versuch im vorigen Jährt Statt an nur zehn Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr wird man diesmal 38 Abende (beginnend mit dem 1. Weihnachtstag) von 18 bis 24 Uhr dieses zusätzliche UKW Programm "für aufmerksame Hörer" in Hamburg, Hannover, Kiel, Braunschweig, Oldenburg, Göttingen und Flensburg und dem Umkreis dieser Städte ausstrahlen können. Statt einer Massierung intellektuell hochprozentiger Sendungen, die im vorigen Jahr den Hörer ein wenig zu sehr strapaziert hat, wird man, ohne an geistigem Gehalt und Wagemut der Form nachzulassen, die Programme thematisch sehr viel weiter auflockern. Mozart (mit unbekannten Klavierkonzerten) und Beethoven, Brahms und Bruckner, überhaupt Klassiker und Romantiker der Musik werden zu den barocken Meistern und den Avantgardisten von heute hinzutreten. Hervorragende Aufnahmen anderer deutschsprachiger Funkanstalten werden zu hören sein (darunter die Züricher Produktion von Faulkners "Requiem für eine Nonne") — denn sollte einmal das "Dritte Programm" Dauereinrichtung werden, so müßte es, schon aus finanziellen Gründen, eine Gemeinschaftsarbeit aller Funkhäuser sein. Fünf ganze Abende sollen den Musterbildern in London (Third Program), Rom widmet sein, die jeweils mit einem geschlossenen Abendprogramm gastieren (darunter die BBC mit der Originalfassung von Dylan Thomas "Under the Milkwood"). Sport, Denksport und Schach, Volksmusik, Chanson und Jazz, Detektivstones und Causerien, öffentliche Aufführungen von Händelopern — all dies zeigt die neue Variaticnsbreite des diesmaligen Dritten Programms, das gleichwohl auf alles Lückenbüßerische und alle bloße Berichterstattung voii Tagesereignissen nach wie var strikt verzichtet und nicht mit halbem Ohr gehört werden will. Auf einige Sendefolgen sei schon jetzt eigens hingewiesen: an fünf Abenden werden längere unveröffentlicht Stücke aus dem Nachlaß Rudolf Borchardts mitgeteilt; je drei Schwerpunkte füllen Ernst Schnabels neuer Funkroman "Der sechste Gesang (der Odyssee nämlich) und Gregor von Rezzoris Roman eines nichtgeschriebenen Romans", der die Sage von Atalanta und derkalydonischen Eberjagd zum Stoff hat; an "19 Tagen Griechisch" (ausdrücklich für Hörer bestimmt, die des Griechischen nicht mächtig sind) werden Zeitgenossen sprechen, die einen lebendigen Kontakt mit der hellenischen Welt haben (Snell, Ker&yi, Schadewaldt zum Beispiel). Und endlich, eins der Hauptvorhaben: an jedem der 38 Tage mrd eins der 38 Jahre zwischen 1918 und 1955 als Jahr der "Deutschen Zeitgeschichte" angeleuchtet, zum Teil von Mithandelnden wie Ernst von Salomon, Friedrich Hielscher, Otto Wels, aber auch Gertrud Eysold (über die Reinhardt Bühnen) und Willy Haas (über die UFA). Alles zusammen verspricht es ein Abschiedsgeschenk des NWDR an seine Hörer zu werden — noch über sein Bestehen hinaus. Denn im Januar wird es nur noch WDR und NDR geben. Das Dritte Programm des NWDR wird auf folgenden UKWFrequenzen zu empfangen sein: Oldenburg mit Bremen87 6Hz, Kiel 90 6 mHz, Braunschweig mit Salzgitter 90 9 mHz Hamburg, und weitere Umgebung 96 3 mHz, Gottmgen 96 6 mHz, Flensburrg 97 8 mHz, Hannover und weitere Umgebung 97 85 mHz. Am ersten Weihnaditstag, 20 20 Uhrt Hans Pfitzners Märchenspieloper Das Christelflein", schon 1901 als Bühnenmusik zu einem Weihnachtsmärchen begonnen, aber erst 1917 in Dresden als durchkomponierte Oper uraufgeführt, hat im Hamburger Studio ihre Fernsehpremiere.

Donnerstag, 22. Dez. 20 45 Uhr vom NWDR Kölns Jene sechs "Bürger von Calais, die sich n Jahr 1347 für ihre Stadt opferten, sind durch Rodins Plastik, dann auch durch Georg Kaisers Drama zu gegenwärtigen Figuren geworden. Marianne Langewiesche hat das Thema in einer Prosaballade neu gestaltet, die Lutz Neuhaus für den Funk bearbeitete.

16 25 vom NWDR Hamburg: Kompositionen de heute sechzigjahngen Paul Hoffer — 23 00 aus Frankfurt! Luigi Dallapiccolas Kantate für Sopran und Orchester und andere Werke von den Donaueschmger Musiktagen 1955, — 23 15 vom SWF: Wladimir Vogels Klavierstück Epitaph für Alban Berg und Albaa Bergs Suite für Streichquartett.

Freitag, 23. Dezember, 20 Uhr aus Bremen: Zum zehnten Jahrestag der erster! Sendung von Radio Bremen ein Austausch von Erinnerungen und ein "unterhaltsamer Rückblick auf schwere Jahre". 19 15 vom NWDR KBln: Eine Funkaufführung von Humperdmcks Mardienoper Die Konlgskmder — 21 00 vom SWF: Badis Musikalisches Opfer — 22 00 vom RIAS: Die Weih näditshtstorie" von Heinrich Schütz — 22 45 vom NWDR Köln: Am Vorabend von Alban Bergs 20. Todestag dessen drei Orthestersta&e und die Kantate Der Wein" und das Violinkonzert.

Auf keinem Weinnachtsprograrnm der deutschen Funkhäuser fehlen dieses Jahr die sechs Kantaten Bachs für die "Zwölftage", die man als das "Weihnachtsoratorium" zusammenzufassen pflegt. München eröffnet den Reigen mit einer Aufführung unter Eugen Jochum.

19 15 vom NWDR KBln: Alte Vokalmusik zum Them Uns ist ein Kind geboren von Gabriell bis Samuel Sdieidt — 23 15 aas München und Stuttgart: Übertragung der Christmette im Regensburger Dom — 23 45 aus Frankfurt: Die Weihnachtsbotschaft des Papstes — 24 00 vom NW0K, 2. Progr. Nord! Franz Schuberts Messe in A Dur.

Günther Eidis neues Hörspiel "Zinngesdhrei" verweadet das Geräusch, chs entsteht, wenn man einen Zinnbarren hin und her bewegt, als Gleichnis für die Herausforderung an den Sohn eines Zinnmagnaten, sich über seinen ererbten Reichtum Rechenschaft zu geben.