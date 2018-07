So wie jedes Gebet, ob es nun einer Bitte oder einem Dank Ausdruck verleihen will, dem religiösen Verlangen eines Menschen entspringt, sich dem Göttlichen in Verehrung näherzufühlen und die eigene Schwäche unter den Schutz der Allmacht zu stellen, so liegt auch im Begriff der Anbetung das Gefühl ergriffener und demütiger Hingabe an die unbegreiflich hohe Macht, die viele Namen hat und doch unnennbar bleibt. Im Gebet und in der Anbetung erlebt der Gläubige gleichermaßen die stärkste Bindung seiner Existenz an die lenkende Kraft aller Geschicke und seine engste Verbindung mit dem Göttlichen und Heiligen. Es ist daher auch nur sinnvoll und kann nicht mit Zufälligkeiten erklärt werden, daß wir in der religiösen Kunst seit den Tagen der Tafelmalerei so überaus vielen Bildern großer Meister begegnen, die immer wieder das innere Erlebnis der Anbetung schildern. Sei es nun in einer bewegt ekstatischen oder still meditativen Form der Darstellung. Der Beschauer von heute hat sich allzusehr daran gewöhnt, die Werke italienischer, deutscher oder flämischer Maler des 15. und 16. Jahrhunderts fast ausschließlich nach den Maßstäben ihres künstlerischen Wertes anzusehen und hoch zu schätzen. Darüber vergißt er aber, daß diese Werke ursprünglich für die damaligen Zeitgenossen in erster Linie Andachtsbilder waren und dazu bestimmt, durch die Betrachtung des Ganzen wie jeder subtil ausgeführten Einzelheit das Gefühl ehrfürchtiger Anbetung aufs neue zu erwecken oder zu vertiefen. Ob die Mutter Maria in anbetender Versunkenheit dem Wunder der göttlichen Geburt nachsinnt, ob die Hirten aufs tiefste erregt niederknien vor dem Kind, das ihnen der Engel verkündete oder ob in feierlichem Aufzug die Heiligen Drei Könige an der Krippe ihre Gaben verehrend darbringen – stets vollzieht sich in der Anbetung das ihren gemeinsame Geheimnis der Verbundenheit mit dem Höchsten. gr.