Die Geschichte des Marzipans ist geheimnisvoll. Sollen wir glauben, daß es in Königsberg oder in Toledo oder in Lübeck entstand? Gleich drei ehrenwerte und berühmte Städte verkünden selbstbewußt, sie allein hätten das echte Marzipan erfunden.

Das Lexikon erklärt: „Marzipan geht auf die arabische Wortbildung ,mauthaban‘ bis ins 12. Jahrhundert zurück.“ Ja, das ist das Abgründige an Lexika, daß sie oft den Wißbegierigen in völliger geistiger Umnachtung zurücklassen. „Mauthaban“ heißt nämlich „sitzender König“. Aber was soll jener „sitzende König“ mit Marzipan zu tun haben? Um auf die Spur zu kommen, telephonierte ich mit bedeutenden Zuckerbäckern, durchkämmte die Literatur der Bibliotheken, behelligte Marzipanfabrikanten und sprach mit Geschichtsforschern.

Das Ergebnis meiner Bemühungen ist faszinierend: Ich weiß jetzt nämlich mit Sicherheit, daß man über Marzipan nichts Sicheres weiß. Fest steht, daß das Marzipan nicht einfach erfunden wurde. Man brauchte dazu zunächst mauerumwehrte, von einem Fluß umflossene Städte, und es ging nicht ohne einen Feind, der vor den Toren stand. Daß zum Beispiel die Lübecker ganz einfach Marzipan machten, als sie in einer schrecklichen Notzeit kein Brot mehr hatten, ist eine einigermaßen paradoxe, aber trotzdem begründete Nachricht. Hören wir, wir es dazu kam:

Als die kampferprobte Hansestadt im 17. Jahrhundert einmal von den Schweden belagert wurde, da drohte nach geraumer Zeit eine Hungersnot, weil das letzte Krümelchen Brot aufgezehrt war. Als Retter in der Not erschien im Lübecker Rathaus ein tüchtiger Zuckerbäcker und schlug den ratlosen Ratsherren vor, er wolle für die hungernden Mitbürger aus seinen beträchtlichen Mandel- und Zuckervorräten ein brotähnliches Gebäck herstellen. Die Ratsherren priesen diesen glänzenden Einfall und schickten den Zuckerbäcker – sein Name blieb unbekannt – an die Arbeit. Mit seinen Gesellen zerquetschte er die Mandeln, gab halb soviel Zucker dazu und rüstete diese Masse im Ofen. Das Gebäck, genannt Marci-panis (Mandelbrot), soll den Lübeckern die schwedische Belagerung zu einer genußvollen Zeit gemacht haben. Dies wird heute auch noch jeder gern glauben, der das Lübecker Marzipan kennt und zu schätzen weiß.

Ähnliches geschah in der schönen Stadt Toledo im Norden Spaniens, die Karl V. sehr geliebt hat, weshalb er dort auch gelegentlich residierte. Im Mittelalter war Toledo ein bedeutendes Industriezentrum, wo Ritter und Könige von kundigen Waffenschmieden ihre Schwerter anfertigen ließen. Bis heute hat sich Toledo? Messerindustrie einen guten Ruf bewahrt. Aber nicht allein mit der scharfen Schneide ihrer Messer wurden die Toledaner in aller Welt bekannt, sondern auch mit ihrem süßen Produkt, dem Marzipan. Marzipan ist in Toledo erfunden worden, so sagen die Spanier. Auch in Toledo fing man an, Marzipan herzustellen, als ein Feind, das maurische Heer, die Stadt belagerte, um sie auszuhungern.

Hinter dem Tajos-Fluß hockten also die „Moros“ um ihr Lagerfeuer, brieten Hasen und Hühner, während die Bürger Toledos nichts zu essen hatten. Am schlimmsten war es im Kloster demente, wo die armen Nonnen kein Stäubchen Mehl mehr in den Vorratskellern fanden. Aber feine sizilianische Mandeln waren noch reichlich vorhanden. Da kamen die Nonnen – wie jener Lübecker Zuckerbäcker – auf die Idee, ihre Mandeln mit einem Kolben zu zerquetschen. Vielleicht konnte Brot – „Pan“ – daraus werden. Pan wurde zwar nicht daraus, wohl aber Marzi-Pan. Auf spanisch: Mazapan. Denn „Maza“ heißt Keule oder Kolben.

Mit ihrem zuckersüßen Keulenbrot überstanden die Leute aus Toledo die Belagerung auf recht angenehme Weise. Sie promenierten behaglich kauend auf den Stadtwällen so lange, bis die arabischen Truppen schließlich zur Freude der Toledaner ablegen.