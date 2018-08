Größere Umsätze ergaben sich an den westdeutschen Börsen bei den Aktien nur in einigen Sonderfällen, denn der angespannte Geldmarkt erlaubte der Kundschaft und auch dem Berufshandel keine großzügige Disposition. Im Gegensatz zu den Vorjahren ist auf Grund des veränderten Einkommensteuergesetzes die Neigung, von den noch verbliebenen steuerbegünstigten Sparmöglichkeiten Gebrauch zu machen, relativ gering. Man scheut offensichtlich die lange Bindungsdauer der festzulegenden Beträge, durch die bei einer eventuellen Verwässerung der Kaufkraft der jetzt eintretende steuerliche Nutzen unter Umständen zunichte gemacht wird. Bei den festverzinslichen Werten sind in der vergangenen Woche in den Kursen nur geringfügige Veränderungen eingetreten. Nachdem bei den öffentlichen Anleihen zu den jetzigen Kursen alles angebotene Material aufgenommen wird, ist bei den Renten eine gewisse Stabilität zu erkennen, die auch durch die anhaltenden Geldbeschaffungsverkäufe nicht mehr erschüttert wird. Die Wandelanleihen paßten sich den Schwankungen der Aktien an.

Die größten Beträge gingen ohne Zweifel wieder in Gelsenkirchen Bergwerk um, die im Mittelpunkt der Krageschen Spekulationen stehen. Bis zum Wochenschluß deutete nichts darauf hin, daß die Aufkäufe gestoppt worden sind, allerdings haben die kurstreibenden Aktionen aufgehört. Unter diesen Umständen fiel der Kurs für die Aktien von 164 1/2 auf 158 zurück. Zum letzten Kurs wurden nennenswerte Posten aufgenommen. Für die Börse ergibt sich bei einem Verkauf des Krages-Paketes die Frage, welche Verwendung die freiwerdenden Mittel finden werden. Es handelt sich um Beträge, durch die die Kursgestaltung an den Aktienmärkten maßgeblich beeinflußt werden kann. Die Abgaben in Hüttenwerk Oberhausen haben nachgelassen. In Erwartung einer Dividende von 6 v. H. fand das Angebot ohne Schwierigkeiten Aufnahme. Daß man jedoch mit Dividendenhoffnungen bei der Montanindustrie Vorsicht walten lassen muß, beweist das Beispiel GHH-Nürnberg,’ wo entgegen den Taxen nur wieder 8 v. H. gezahlt werden. Die dadurch ausgelöste Enttäuschung brachte dem Papier einen Verlust von 14 Punkten (218 v. H.). Das dritte, zur GHH-Gruppe gehörende Papier, Bergbau Neue Hoffnung, war mit 148 v. H. verändert. Bei Harpener Bergbau rechnet man ziemlich fest mit der Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen (4 v. H.); der Kurs stieg um elf Punkte auf 131 v.H. Nach Aussetzung der Arrondierungskäufe bei Rhein. Westf. Eisen kam es hier zu einem Rückschlag (230–210).

Beiden IG-Farben-Nachfolgern wechselten Auslandskäufe und Auslandsverkäufe miteinander ab. Dadurch wurden größere Schwankungen ausgelöst, die dem Berufshandel Gelegenheiten zu Gewinnrealisationen boten. Die Wochengewinne halten sich bei den großen Unternehmen in engen Grenzen. Um zehn Punkte fester lag lediglich Cassella (380 G.). Die IG-Liquis blieben vernachlässigt; auch die Nachricht von dem angeblichen Verkauf des IG-Hochhauses zum Preis von 39,5 Mill. DM konnte keine Anregung bringen, da diese Summe für den Kurs der Papiere kaum ins Gewicht fällt. Im übrigen zählen die Chemie-Papiere weiterhin zu den bevorzugten Werten, denn die Gewinnaussichten werden für diesen Industriezweig überaus günstig beurteilt. Von den Lokalpapieren zogen F. Reichelt um 20 Punkte auf 270 v. H. und Reichhold-Chemie um 15 Punkte auf 242 v. H. an. Die Kapitalerhöhung bei der Degussa (3 : 1, Ausgabekurs 120 v. H.) und auch eine Dividende von 9 v. H. wurden erwartet, so daß eine entsprechende Verwaltungserklärung auf den Degussa-Kurs (293–295) ohne Einfluß war. Metallgesellschaft stieg von 365 auf 390 v. H., ohne daß greifbare Umsätze zustande kamen. Der Grund liegt in der angekündigten Dividende von 12 v. H. Das freie Material ist bei diesem Papier nur noch geringfügig.

Zu größeren Schwankungen kam es bei den Banken-Nachfolgern. Die Institute haben ein gutes Geschäftsjahr hinter sich, so daß berechtigte Aussicht auf eine zweistellige Dividende besteht. Im Falle der Dresdner Bank-Gruppe ist zudem ein lohnendes Bezugsrecht für das Frühjahr zu erwarten. Das Bezugsrecht bei der Hypothekenbank in Hamburg überschritt mit 42 – 44 – 42 zeitweise die rechnerische Parität. Gesucht waren ebenfalls die Bezüge einiger süddeutscher Institute, die jetzt junge Aktien ausgeben. Das Bezugsrecht bei Dortmunier Ritter-Brauerei wurde teilweise bis zu sechs Punkte über pari gehandelt. Es wäre jedoch falsch, in diesen Notierungen bereits eine Wende in der gegenwärtigen Kapitalmarktsituation sehen zu wollen. Die hier zutage getretene Nachfrage basiert in erster Linie auf Sonderfaktoren. Bei Phrix, deren DM-Kurs sich auf etwa 128 v. H. stellt, kam für die ehemaligen Aktionäre von Chemie-Faser und Rhein. Kunstseide das Bezugsrecht zur Notiz (4 : 1, Ausgabecurs 110 v. H., dividendenberechtigt ab 1. Jaruar 1955). Der Kurs erreichte mit 3,30 v. H. die rechnerische Parität. Zur psychologischen Stütze hatte die Verwaltung vor einigen Tagen für 1955 eine Anlaufdividende angekündigt. Bei Krefft drückte die angekündigte Aufgabe der Produktion von Rundfunk- und Fernsehgeräten auf den Kurs (106 1/2–103 1/2 v. H.). Auf der HV im April sprach die Verwaltung noch von einem beachtlichen Umsatzanstieg in Fernsehgeräten. Unter den jetzigen Umständen fragt sich die Börse, ob die seinerzeit in Aussicht gestellte Kapitalerhöhung tatsächlich zur Durchführung kommt. Bei der Hansa-Mühle liegt ein offizielles Kaufangebot der Verwaltung zum Kurs von 100 v. H. immer noch nicht vor. Für den Fall, daß es bis zur HV im Januar nicht veröffentlicht wird, hat die Schutzvereinigung Opposition angekündigt. -ndt