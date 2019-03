Im Sommerhalbjahr 1955 (April bis einschl. September) hat die Zahl der beschäftigten Frauen um annähernd 405 000 zugenommen. In dieser Quote sind rund 173 000 ehemals als arbeitslos gemeldete Frauen enthalten, die im Laufe dieser sechs Monate wieder in Arbeit vermittelt werden konnten. Am 30. September erreichte die Zahl der arbeitslosen Männer und Frauen im Bundesgebiet nicht einmal mehr die Halbmillionengrenze. Interessant ist die Gegenüberstellung der Zahl der Arbeitslosen zur Zahl der offenen Stellen: Am 30. September waren bei den Frauen rund 270 000 Arbeitslose und rund 85 000 offene Stellen für Frauen gemeldet, bei den Männern standen 225 000 Arbeitslose 155 000 offenen Stellen gegenüber.

Aus den Reihen der Arbeitslosen dürfte der weitere Arbeitskräftebedarf nur noch zu einem geringen Teil zu decken sein. Angebot und Nachfrage entsprechen sich häufig nicht. Zwar läßt sich durch den überbezirklichen Ausgleich und durch Umschulungsmaßnahmen noch manches regulieren. Jedoch stehen einem solchen Verfahren, speziell bei den Frauen, oft persönliche Hemmnisse entgegen. So ist zum Beispiel fast die Hälfte aller arbeitslosen Frauen verheiratet. Sie kommen infolge ihrer familiären Bindungen nicht oder kaum für eine Vermittlung außerhalb ihres Wohnortes in Betracht.

Alle Faktoren zusammen betrachtet, kann man also sagen, daß die Arbeitskraftreserven – die saisonalen Schwankungen ausgeklammert – praktisch erschöpft sind, voraussichtlich auf längere Sicht – selbst, wenn der Zustrom aus der Sowjetzone immer wieder Lücken schließt. Denn ein großer Teil der Facharbeiter scheidet in den nächsten Jahren wegen Erreichens der Altersgrenze aus. Die mittlere Altersklasse unter ihnen ist infolge des Krieges relativ schmal. Die in den nächsten Jahren zur Schulentlassung kommenden Jahrgänge sind zahlenmäßig schwach. Das alles wird sich also gerade in den Jahren bemerkbar machen, in denen der Wehrdienst viele wertvolle Arbeitskräfte aus den Fabriken abzieht. Zu solchen Zeiten erinnert man sich immer gern an die "stille Reserve", an die verheirateten Frauen. Schon heute ist rund ein Drittel aller erwerbstätigen Frauen (einschl. der Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen) verheiratet.

Es ist in den letzten Jahren viel über die Nöte und Probleme gesprochen und geschrieben worden, die sich aus der "Doppelbelastung der berufstätigen Frau und Mutter", aus der Existenz der "Schlüsselkinder" und der "wachsenden Frühinvalidität der berufstätigen Frau" ergeben: 85 v. H. aller sozialversicherten Frauen werden vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze berufsunfähig. Selbst wenn man unterstellt, daß sich in dieser hohen Prozentzahl nicht nur eine Überbeanspruchung der Kräfte, sondern Nachkriegserscheinungen jeglicher Art sowie Veränderungen gesetzlicher Bestimmungen widerspiegeln, ist diese Zahl höchst bedenklich.

Kann man über solche Tatsachen einfach hinwegsehen? Ist es nicht sowohl von der sozialpolitischen, wie auch von der wirtschaftspolitischen Seite her wichtig, sich über die Leistungsgrenze der Frau Gedanken zu machen und ihre Arbeitskraft zu schonen, um sie zu erhalten? Wäre es nicht angebracht, für die verheirateten Frauen und dieKriegerwitwen mit Kindern sowie für ältere, nicht mehr voll leistungsfähige Frauen Teilzeitarbeitsplätze einzurichten, damit sie die Möglichkeit haben, die Arbeitsleistung ihren Kräften anzupassen?

Diese Frage wird zur Zeit sehr stark von sozialpolitisch interessierten und tätigen Arbeitsgemeinschaften und Frauenverbänden im Verein mit Arbeitgebern, Personalreferenten, Werkfürsorgerinnen und Arbeitnehmerorganisationen diskutiert. Auch die Arbeitsverwaltung hat sich in letzter Zeit sehr intensiv mit diesem Problem beschäftigt und Untersuchungen zur Frage der Teilzeitarbeit angestellt. Anfang letzten Jahres hat das Bundesministerium für Arbeit dem Forschungsinstitut für Sozial- und Verwaltungswissenschaften an der Universität Köln einen Forschungsauftrag über die Möglichkeit und Zweckmäßigkeit von Teilzeitarbeit für Frauen erteilt.

Bei den Erörterungen des Themas Teilzeitarbeit klingt immer wieder die Forderung an, man sollte Teilzeitarbeitsplätze nicht nur im Hinblick darauf einrichten, daß durch die Kriegsumstände heute viele Frauen mit Kindern gezwungen sind, zu verdienen oder weil die Wirtschaft im Augenblick und für die nächste Zeit auf eine vermehrte Arbeitsbereitschaft der Frauen angewiesen ist. An der Entwicklung in anderen, vom Krieg kaum betroffenen Ländern sei abzulesen, daß die Zahl der verheirateten unter den erwerbstätigen Frauen in allen Industrieländern stetig zunehme. Wenn nun die Frau ein organischer und weitgehend unentbehrlicher Faktor der Wirtschaft werde, müsse man zu einer"frauengemäßen Gestaltung des Arbeitsplatzes" kommen. Bisher sei die Wirtschaft ausschließlich auf den Mann eingestellt, in technischer Hinsicht und in der Bemessung der Arbeitszeit...