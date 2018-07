Die HV der Hamburg-Mannheimer Versicherungs AG, Hamburg, der die DM-EB und die Abschlüsse für 1948/49 bis einschl. 1953 vorlagen, beschloß antragsgemäß, das Grundkapital im Verhältnis 10 zu 3,75 auf 0,375 Mill. DM umzustellen und durch Ausgabe neuer Aktien im Nennwert von 2,625 Mill. DM bei 25prozentiger Einzahlung wieder auf 3,0 Mill. DM zu erhöhen. Das Geschäft des Institutes hat sich seit der Währungsreform stark ausgeweitet. Die Versicherungssumme hat sich in den 5 1/2 Jahren des Berichtszeitraumes Vcn rd. 335 Mill. DM am Tage der Währungsreform verdoppelt auf rd. 672 Mill. DM Ende 1953, Einschließlich des Bestandes der Hansa Lebensversicherung a. G., die mit der Hamburg-Mannheimer in Verwaltungs- und Personalgemeinschaft steht, stellte sich der Versicherungsbestand Ende 1953 auf rd. 779 Mill. DM. Zur Zeit verwalten beide Gesellschaften zusammen einen Bestand von rd. 1,1 Mrd. DM. Die Jahresprämieneinnahme wird für 1955 auf rd. 45 Mill. DM veranschlagt.

Die in der DM-EB – alle Werte in Mill. DM – mit 0,90 ausgewiesene Gewinnrückstellung der Versicherten hat sich bis Ende 1953 auf 11,14 erhöht; aus dem Ergebnis der Geschäftsjahre 1954 und 1955 werden weitere erhebliche Zuflüsse erwartet. Im laufenden Jahr hat die Gesellschaft bereits eine Übergangsdividende an ihre Versicherungsnehmer gezahlt. 1956 wird sie die laufende Dividendenzahlung wieder aufnehmen. Die Aktionäre erhalten für die Jahre 1951 und 1952 je 5 v. H., für 1953 eine Dividende von 6 v. H. In der Umstellungsrechnung der Hansa-Lebensversicherung a. G., die ihrer Mitgliedervertreterversammlung am 9. Dezember die DM-EB und die Abschlüsse für die Geschäftsjahre 1948/49 und 1950 vorlegte, ergibt sich ein vorläufiges Eigenkapital von 1,24; davon werden 0,65 der Gewinnrückstellung der Versicherten, 0,30 der ges. Rücklage und 0,29 der freien Rücklage zugeführt. Beide Gesellschaften werden die Abschlüsse bis einschl. 1955 bis zum Sommer nächsten Jahres fertigstellen, so daß dann wieder fristgerecht Bericht erstattet werden kann.

Die HV wählte Dr. Heinrich Riensberg, Hamburg, zum AR-Mitglied. Dr. Riensberg war nach dem Tode des früheren AR-Vorsitzenden Hans W. Julius Peters bereits vom Registerrichter mit der Wahrnehmung des freigewordenen AR-Postens betraut worden. In der Mitgliedervertreterversammlung der Hansa Lebensversicherung wurden dem AR Generaldir. Per Gyllenhammer, Göteborg (SVEA,) und als Ersatzmann der turnusgemäß ausscheidende RA Dr. Alfonso Stegemann zugewählt. D.

Günstige Geschäftsentwicklung bei Frankfurter Hypothekenbank. Das Geschäftsjahr 1955 hat der Frankfurter Hypothekenbank eine günstige Weiterentwicklung gebracht, berichtete der Vorstand in der AR-Sitzung der Gesellschaft. Im laufenden Geschäftsjahr sind bisher einschl. 7c-Darlehen rd. 180 Mill. DM Darlehen bewilligt worden; ausgezahlt wurden seit Anfang dieses Jahres rd. 121 Mill. DM. Die Bilanzsumme des Instituts beträgt jetzt mehr als 600 Mill. DM, der Umlauf an Schuldverschreibungen einschl. der aufgenommenen Global-Darhellen stellt sich zur Zeit auf mehr als 500 Mill. DM. Für 1955 kann nach Mitteilung der Verwaltung wieder mit einer angemessenen Dividende gerechnet werden; die Bank hat zuletzt für 1954 eine Dividende von 8 v. H. auf 6,0 Mill. DM Grundkapital verteilt.

Kapitalerhöhung bei der Berliner Commerzbank. Eine aoHV der Berliner Commerzbank AG beschloß, daß AK um 2,5 Mill. DM auf 7,5 Mill. DM zu erhöhen. Die neuen Aktien werden wieder von den westdeutschen Nachfolgeinstituten der alten Commerzbank übernommen.

Süddeutsche Bank erwirbt Aktienmehrheit bei Bayerischer Elektrizitätswerke. Die Süddeutsche Bank hat die Aktienmehrheit der Bayerischen Elektrizitäts-Werke (BEW), München, erworben, deren AK in Höhe von 5,5 Mill. DM im Mehrheitsbesitz der Elektrischen Licht-, und Kraftanlagen AG, Köln, lag. Die Elektrische Licht- und Kraftanlagen waren bis 1955 an elf Elektrizitätsversorgungs- und Verkehrsunternehmen beteiligt, wovon nach Kriegsende nur die Beteiligung an der BEW verblieben, war. Das Vorstandsmitglied der Süddeutschen Bank, Dr. Walter Tron, hat im AR der BEW den Vorsitz übernommen.

Die Norddeutsche Teilzahlungsbank Dr. Ade & Co. KG, die am 15. Oktober in Hamburg gegründet wurde, hat jetzt ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Das Gründungskapital von 600 000 DM verteilt sich mit je einem Drittel auf Dr. Ade, Hamburg, die Bank für Gemeinwirtschaft, Hamburg, und die Westdeutsche Teilzahlungsbank GmbH, Köln (WTB), deren Stammkapital von 1,75 Mill. DM sich im Besitz der Bank für Gemeinwirtschaft Nordrhein-Westfalen AG befindet. Das neue Institut wird sich im B-Geschäft (Absatzfinanzierung langlebiger Konsumgüter) und im C-Geschäft (Finanzierung von Kraftfahrzeugen jeder Art sowie die Finanzierung gewerblicher Maschinen) betätigen. Vom A-Geschäft (Ausgabe von Kreditanweisungen) wird deswegen bewußt Abstand genommen, weil nach Meinung des Instituts in dieser Sparte bereits eine ausreichende Zahl von Teilzahlungsbanken arbeitet.