Z., Athen, im Dezember

Das englische Goldpfund, die von den griechischen Kaufleuten so geschätzte, die Wirtschaftspolitiker aber wegen seiner schwierigen Erfaßbarkeit und Nutzbarmachung so beunruhigende „zweite Währung“ Griechenlands, stand in den letzten Novemberwochen auf dem griechischen Freimarkt im Zeichen einer starken Hausse. Der Kurs zog von 308 auf fast 320 Drachmen an, um sich dann nach den beruhigenden Hinweisen seitens des griechischen Zentralbankgouverneurs Zolotas auf die gesunde wirtschaftliche Lage in Griechenland in der ersten Dezemberwoche bei 315 Drachmen einzuspielen.

Tatsächlich haben sich im monetären Bereich in den letzten Monaten in Griechenland Entwicklungen angebahnt, die eine Angleichung des Goldpfundkurses als berechtigt erscheinen lassen müssen. So stieg etwa der Notenumlauf vom Januar bis November um 19,2 v. H. an, während in der Vergleichszeit 1954 nur eine Erhöhung um 3,7 v. H. festzustellen war. Im Preisgebiet schlug sich dieser Trend in einer Erhöhung der Lebenshaltungskosten um 3,76 v. H. zwischen April und Oktober nieder, gegenüber einem Anstieg von nur 1 v. H. in dem entsprechenden Zeitabschnitt von 1954.

Daß die griechische Regierung die monetäre Entwicklung unter schärfster Kontrolle hält, bewies ihr Eingreifen in die Kreditpolitik des bedeutendsten griechischen Kreditinstituts, der Nationalbank von Griechenland und Athen. Sie veranlaßte kraft ihrer Beteiligungsmehrheit an der Bank die Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung, die die Abberufung des Bankgouverneurs Iliaskos beschließen sollte, weil die Vorschriften der griechischen Währungskommission zur Kreditpolitik nicht eingehalten worden seien. Bankier Iliaskos zog inzwischen von sich aus die Konsequenzen. Bei zwei weiteren Privatbanken wurden Regierungskommissionen zur Kontrolle der Kreditpolitik eingesetzt. Das dünne Rinnsal der Kredite in Griechenland soll künftig nur noch in die vorgeschriebenen Kanäle fließen, d. h. ausschließlich zur Förderung der eine Produktivität versprechenden Vorhaben dienen.