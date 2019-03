Eine Regierung rief ihren Gesandten beim Vatikan ab, und dieser erschien bei Pius IX., um seinen üblichen Abschiedsbesuch zu machen. Höflich und liebenswürdig versicherte der Papst den Diplomaten seines Wohlwollens und fragte ihn, ob er wohl noch einen besonderen Wunsch hege. Der Gesandte antwortete: "Oh, mein einziger, aber wohl unerfüllbarer Wunsch wäre der, daß ich von Euch, Heiliger Vater, heiliggesprochen würde!" – Pius IX. lächelte, überlegte kurz und sagte dann: "Sie vergessen, daß Sie dann zuerst einmal gestorben sein müssen. Es würde also, da ich Ihnen noch ein langes Leben wünsche, Sache meines Nachfolgers sein. Belieben Sie aber, sich scheintot zu stellen, dann bin ich sofort bereit, Sie scheinheilig zu sprechen."

Zu einem Pastor in Kurland kam ein Gemeindeglied, um das Aufgebot zu bestellen und alles Nähere wegen der Trauung zu besprechen. Der Betreffende, der durchaus nicht unbegütert, aber überaus sparsam war, erkundigte sich sehr angelegentlich danach, was die Traurede kosten werde. Er ließ durchblicken, daß er dafür nicht allzuviel anlegen möchte.

Dem Pastor lief schließlich die Galle über, und er erklärte mit bissiger Freundlichkeit: "Ich hab’ Traureden zu drei Rubel, zu zwei Rubel und zu einem Rubel. Aber, wissen Sie, zu der Rede zu einem Rubel würde ich Ihnen selbst nicht raten."

Ein sehr humorvoller Prediger war der "kleine Vater André" in Paris, der gern Scherze und witzige Einfälle in seine Predigten einflocht. Als einmal Anna von Österreich, die Mutter Ludwigs XIV., in seine Kirche kam, wandte er sich ihr unmittelbar zu und sagte: "Sie sind willkommen, Madame, aber Sie müssen nicht denken, daß wir um Ihretwillen einen Extratopf ans Feuer setzen werden." Als der Blitz im Karmeliterkloster eingeschlagen hatte, sagte er: "Gott ist gegen die frommen Väter sehr gnädig gewesen. Nur die Bibliothek ist beschädigt worden, in der kein Mönch anwesend war. Wenn der Blitz in die Küche eingeschlagen hätte, wäre ihrer aller Leben in Gefahr gewesen."

Ein Kollege einer anderen Fakultät, der in großer Überheblichkeit auf die Theologie und ihre Vertreter herabzublicken pflegte, ließ sich einmal gegenüber Ernst Troeltsch, dem 1923 verstorbenen Theologen und Philosophen, aus: "Neulich habe ich mal im Neuen Testament gelesen. Steht doch manches Beachtenswerte drin, muß ich schön sagen." Der Angeredete strahlte ihn förmlich an und rief überschwenglich: "Nein, wie wird sich der liebe Gott darüber freuen, Herr Kollege!"

Eine Amerikanerin, die ein hohes Amt bekleidet, war vor einiger Zeit zum katholischen Glauben übergetreten und reiste nach Rom, um dort den Papst um eine Audienz zu bitten. Ihr Wunsch wurde erfüllt, und sie überfiel nun ihrerseits Pius XII. mit übersteigerten und schwärmerischen Lobgesängen auf den allein seligmachenden Glauben, daß es dem Heiligen Vater schließlich des Guten zuviel wurde. "Sie vergessen, so scheint mir", sagte er zur aufdringlichen Besucherin, "daß ich selbst auch katholisch bin."

In einer Gesellschaft hörte Herder zufällig, wie ein reichgewordener Weimarer Fabrikant spöttisch sagte: "Hätte ich einen unbegabten Sohn, dann ließe ich ihn Prediger werden." Der Generalsuperintendent trat auf den Mann zu und sagte lächelnd: "Ihr Herr Vater hat da aber anders gedacht."

