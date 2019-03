Von Erika Müller

Im Slang der Spezialisten wird vom Film als der "psychologischen Großmacht der Gegenwart" gesprochen. Selten nur kann man den großen Einfluß der Schattenbilder der Leinwand auf das Privatleben der Menschen durch eine so lustige und positive Tatsache beweisen, wie sie das Bielefelder Institut für Meinungsforschung soeben verlegt. Ehemänner und Ehefrauen haben den Befragern vertraulich gestanden, daß das beste und bewährteste Mittel zur Versöhnung nach einem häuslichen Krach ein Kinobesuch sei. Durch dieses Gemeinschaftserlebnis, bei dem es anscheinend ganz gleichgültig ist, wie der Film ausfällt, den man gemeinsam betrachtet, werden, die Wogen des Zorns durch das Lächeln eines Stars anscheinend Weder geglättet oder, wie angenommen werden muß, bei minderer Qualität des Films gemeinsam gegen die Leinwand, gegen den Kinobesitzer, denFinalproduzenten oder wen auch immer gerichtet und dadurch abreagiert. Häufig flieht man das Trübe und Ungemütliche der alltäglichen Umwelt, um im Kinoraum die zu Hause fehlende belebende und wärmende Atmosphäre zu genießen.

Sehr viel düsterer und negativer sind im allgemeinen die Erfahrungen, die man aus Gerichtsberichten darüber gewinnt, in welchem Miße Filme die Gemüter vergiften und den Geist formen oder vielmehr mißbilden können. Es seien hier nur zwei typische Beispiele erwähnt: Ein 29jähriger Angeklagter, der wegen des Raubüberfalls auf einen Taxifahrer in Hamburg zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, wies während der Verhandlung mehrfach darauf hin, daß er durch Wildvestfilme, in denen ein Räuberheld namens Zorro verkommt, zu seinen Taten veranlaßt worden sei. "Ich hatte das so im Film gesehen. Ich wollte auftauchen wie Zorro", so lauteten seine primitiven Erklärungen seiner grausigen Tat. Beunruhigender noch, weil es sich um ein Kind handelte, war der Fall das 15jährigen Schülers aus Konstanz, der seinen Musiklehrer durch einen anonymen Drohbrief zu erpressen versuchte, wie er es in Filmen gelernt hatte. Das Lehrerkollegium wußte keinen besseren Weg, als den labilen und gefährdeten Jungen von der Schule zu verweisen und damit die erzieherischen Pflichten an andere abzugeben. Der Jugendrichter übernahm sie. Er bestrafte den Jungen mit einen Woche Jugendarrest. Außerdem aber, und das war die Konsequenz seiner Ermittlungen, verbot der Richter dem Jungen den Besuch öffentlicher Kinovorstellungen für ein Jahr. Er begründete das Urteil mit den Worten: "Es vergeht keine Sitzung in diesem Gericht, ohne daß nicht die große Not zur Sprache kommt, in welche die Jugend durch Kinobesuch gerät. Die Öffentlichkeit kann gar nicht dringend genug darauf hingewiesen werden, welch heimliches Gift durch Filme in die Seelen junger Menschen geträufelt wird. Große und schwere Verantwortung tragen alle, die jugendschädliche Filme und Zeitschriften herstellen."

Dieses waren zwei extreme Fälle, gewiß. Die durch Filme verursachte Kriminalität von Jugendlichen ist zwar nicht genau festzustellen, aber sie ist nicht so groß, wie man hiernach annehmen könnte. Viel mehr Sorge muß man sich um die verlockenden falschen Töne in sehr vielen ganz harmlos erscheinenden Filmen machen, die mehr Schaden anrichten, als allgemein bekannt ist. Da aber niemandem verboten werden kann, Filme, gleich welcher Art, herzustellen und zu verkaufen, sofern sich nur Käufer finden, und da auch durch Kritik das Filmniveau nicht wesentlich gehoben werden kann, so sind sich jene noch nicht ganz hoffnungslosen "Filmforscher", die sich für den Film virklich verantwortlich fühlen, einig darin, daß man die Jugend als schon frühzeitig beginnende künftige Konsumenten rechtzeitig über die "Ware Film" aufklären, ihren Geschmack schulen und ihr bewußt machen soll, daß sie als Käufer Ansprüche stellen könne. Man soll Jugendlichen den Filmbesuch nicht verbieten, da sie ihn sich ohnehin nicht verbieten lassen; man soll sie nur behutsam dazu bringen, nicht wahllos in die Kinos zu laufen, und sie darüber aufklären, mit welchen billigen Tricks und primitiver Verführungskunst ihnen oft auf der Leinwand und schon auf der Kinoreklame Talmi als Gold verkauft wird. Es wird bei ihnen liegen, die Qualität künftiger Filme zu bestimmen

Der Studienleiter des pädagogischen Institits der Universität Hamburg, Prof. Dr. F. Stückrath, und sein Assistent Georg Schottmayer haben nun in dem sogenannten Hamburger Filmtest von 1260 Kindern und Jugendlichen zwischen vier und achtzehn Jahren mit Hilfe einer speziell dafür entwickelten psychologischen Methode Aussagen über ihre Filmerlebnisse gewonnen. Langjährige mühevole und selbstlose Arbeit war für diese Untersuchungen nötig, weil sie fast keine Unterstützung fand, da der Film in wissenschaftlichen Kreisen bisher kaum ernst genommen wird. Menschen aus geistigen Berufen gehen nachweislich kaum ins Kino undhaben keine Ahnung und kein Interesse daran, was dort in den dunklen Hallen vor sich geht. In einem Buch "Psychologie des Filmerlebens in Kindheit und Jugend" (Verlag der Schroppschen Lehrnittelanstalt, Hamburg, 172 S., 8,50 DM) wird das Ergebnis dieser Untersuchung aufgezeigt, du die große Bedeutung des Films als "geheimer Miterzieher" im Leben der Jugend nachweist. Das Buch wendet sich mit klaren knappen Thesen zur Filmerziehung an Eltern, Lehrer, Seelsorger, Ärzte, Juristen und Politiker, und man wünscht ihm mehr Beachtung und Erfolg, als es bisher seit seinem Erscheinen gehabt hat. Die behandelten Themen "Der Filmtrieb der Jugend", "Der Reiz der Reklame", "Die Haltung der Eltern", "Film und Jugenderotik", "Film und Lebenswünsche", "Film und Kriminalphantasie" geben erregende und sehr aufschlußreiche neue Einblicke in die Lebensprobleme der Kinder.

Wir erfahren manches über das Wesen der Jugend von heute, ihre Wünsche und Nöte. Das Buch gibt manche Auskunft über Möglichkeiten und Gefahren der flimmernden Streifen und enthält beachtenswerte Anregungen für die Produktion guter Kinder- und Jugendfilme. Mag manche negative Verallgemeinerung über den Einfluß des Films überspitzt klingen, da gerade bei Kindern und Jugendlichen häufig noch die emotionelle Reaktion eine Rolle spielt, die nicht gemessen, sondern nur geschätzt werden kann. Es fehlt aber nicht der eindringliche Hinweis, daß das Kino der Raum ist, der mit seinen Einwirkungen Kräfte mobilisiert, die sehr wohl einen positiven Beitrag zur geistigen Entwicklung zu leisten vermögen. Um die richtigen Impulse zu empfangen, ist es darum so außerordentlich wichtig, daß die Jugend vor allem besser das Gute vom Schlechten unterscheiden lernt. Das Buch von Prof. Stückrath sorgt für die notwendige Aufklärung über ein Massenkonsummittel, das durch allzu tüchtige Reklame zu unüberlegtem und übersteigertem Genuß verlockt, der seelische Störungen hervorrufen kann.

Verdienste darum, den Publikumsgeschmack, was Kinobesuche angeht, zu heben und zu lenken, haben sich auch die Staatlichen Landesbildstellen erworben, deren Hauptgebiet allerdings nicht der normale Spielfilm, sondern der Lehrfilm für die Schulen ist. So führt die Hamburger Landesbildstelle (Direktor Fritz Kempe) alljährlich die für Lehrer und Erzieher bestimmten filmkundlichen Vorlesungsreihen "Was man vom Film wissen muß" und Diskussionsabende, Lehrgänge und Seminare durch, die sich mit besonders empfehlenswerten künstlerischen oder besonders verdammenswerten Schundfilmen beschäftigen. In Stuttgart ist in diesen Tagen eine Jugendfilmbühne gegründet worden. Eine "Arbeitsgemeinschaft Jugend und Film" hat mit einem Filmtheater die Vereinbarung getroffen, die alle vierzehn Tage zwei Vorstellungen ausschließlich für Jugendliche von sechzehn bis achtzehn Jahren bei stark verminderten Preisen vorsieht. Die Auswahl der Filme trifft die Arbeitsgemeinschaft. Das Experiment ist als Gegengewicht gegen den wahllosen Filmbesuch Jugendlicher gedacht. Je mehr kritische und anspruchsvolle Filmkenner heranwachsen werden, um so größere Anstrengungen werden die Filmhersteller machen müssen, und manche alte Klamotte wird dann "nicht mehr gehen".