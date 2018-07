Diese Feststellung mag das einzelne Unternehmen, das in Form der Aktiengesellschaft organisiert ist, nicht immer interessieren – denn es hat noch andere Sorgen. Die Hauptsorge ist, „in sich“ nicht richtig finanziert zu sein. Die bewährten Regeln lauten hier, daß in der Industrie die Eigenmittel (und auch langfristigen Fremdmittel) das Anlagevermögen und die notwendige Lagerhaltung (aus dem Umlaufvermögen) decken sollten. Steigt der Umsatz, so muß in vernünftiger Relation der Risikofonds des Unternehmens (Aktienkapital plus Reserven) angereichert werden; während man Neuinvestitionen durch Emission von Industrieobligationen, also von Schuldverschreibungen, finanzieren kann. Vergleicht man diese Grundregeln mit den tatsächlichen Verhältnissen, so zeigt sich, daß in den letzten Jahren, den Jahren des Neuaufbaues, nicht immer solide Finanzierungsgrundsätze angewandt wurden und daß sie, aus dem Zwang der Verhältnisse heraus, auch nicht immer angewandt werden konnten. Die Unternehmen stehen vor dem Zwang zur finanziellen Konsolidierung, weiterhin vor dem Zwang, sowohl den Risikofonds zu erweitern, als auch ihre Kapazitäten zu rationalisieren. Dem kommt zu Hilfe, daß ein freier, nicht diskriminierter Aktienmarkt nunmehr wieder besteht. Wer aber soll die Aktien kaufen? Wie führt man den potentiellen Aktionär an die Aktie heran? Daß – man denke nur an den beträchtlichen Sparwillen der Bevölkerung – Kapital, das zur Anlage drängt, vorhanden ist, ist unbestritten. Nun, die Unternehmen, die ihr Eigenkapital erweitern wollen, die kurzfristige Kredite zu konsolidieren haben, müssen sich für Emissionen wieder genügend interessant machen, müssen Rentabilität zeigen und Dividende ausschütten und – die Publizität verstärken. Man gewinnt ja nur dann einen möglichen Aktionär zum Aktionär, wenn das Unternehmen, das Aktionäre sucht, die Öffentlichkeit genügend unterrichtet.

Mit der erweiterten Publizität wurden Aktien von vielen Gesellschaften, die bisher nicht im Brennpunkt der Diskussionen standen, gefragt. Angekündigte Dividendensteigerungen drückten sich sofort in den Börsenkursen aus; denn die Börse nimmt ja die Chancen der Zukunft vorweg, sie eskomptiert sie, wie der Fachausdruck lautet. Dabei ist die Rendite verhältnismäßig gering. Ein Unternehmen, dessen Aktien beispielsweise 270 notieren und das 9 v. H. Dividende zahlt, bringt eben nur 3 v. H. brutto Rendite, während Anleihen etwa 5 v. H. brutto erbringen. Dabei ist es im Grunde grotesk, daß ein Rentenpapier, das seinem Besitzer kaum Risiko auferlegt und ihm alljährlich eine feste Zinssumme garantiert, eine höhere Rendite ausweist als das doch mit einigen Risiken behafteter Aktienkapital, bei dem ja nicht feststeht, wie hoch die Dividende des nächsten Jahres sein wird, wenn sich auch die Dividendenhöhe in etwa vermuten läßt.

Hier wird oft eingewendet, die Aktien seien bei der Währungsreform besser davongekommen. Sie verkörperten „Sachwert“, während Anleihen nur „Geldwert“ repräsentieren. Und Geld sei in einer Generation zweimal abgewertet worden. So gesehen seien die Aktien eigentlich sicherer, wenn auch in normalen Zeiten das in ihnen liegende Risiko höher sei.

Ein solches Denken wäre dann berechtigt, wenn nicht seit fünfzig Jahren, also auch in jenen Zeiten, die man als die „normalen“ bezeichnet, in Deutschland die Tatsache bestünde, daß die Aktienrenditen geringer sind als die der Renten. Dies läßt sich nur so erklären, daß in aller Welt der Geldwert auch dann, wenn keine offenkundigen Inflationen zu verzeichnen waren, gesunken ist. Wie dem auch sei – die Diskussion geht heute mehr um die Höhe der Differenz zwischen Aktien- und Anleihenrendite als um eine grundsätzliche Umkehr in der Höhe der Effektivverzinsung.

Jedoch ist eines in diesem Zusammenhang zu bedenken: Die Kursgewinne, die die Altaktionäre in den letzten Jahren erzielen konnten, der allgemeine wirtschaftliche Aufschwung, die nicht geringe Selbstfinanzierungsquote der Unternehmen, die deren Substanz wert steigerte: das alles hat von der Effektivverzinsung des hingegebenen Kapitals abgelenkt. Nicht das Rendite-Denken stand bisher im Vordergrund, sondern das Denken in Kursgewinnen, untermauert durch eine gewisse Risikolosigkeit, die in der wiederangereicherten Substanz der Gesellschaften ihre Begründung findet. So ist die Frage nach der angemessenen Rendite nur für den neuen Aktionär, den Erstmals-Aktionär, aktuell, da er, je mehr sich die Zeiten normalisieren, nicht mehr mit den Kursgewinnen rechnen kann, wie sie in den vergangenen Jahren möglich waren. Jedenfalls zeigen die westdeutschen Börsen in den letzten Wochen trotz Hochkonjunktur eine stetige Tendenz. Überhöhte Kurse werden korrigiert. Kurssteigerungen ergeben sich, sieht man von bestimmten Interessenkäufen ab, gegenwärtig fast ausschließlich nur noch in Zusammenhang mit der Erwartung günstiger Bezugsrechte. Diese Beruhigung des Kursniveaus ist nur zu begrüßen. Der neue wie der alte Aktionär können jetzt mit relativ festen Werten rechnen.