r. o., Oldenburg

Der Krankenpfleger Rubin Neumann in Oldenburg, seine Frau Hanna und ihr zwölfjähriger Sohn Lothar feiern in diesem Jahr das glücklichste Weihnachtsfest ihres Lebens. Als erster Deutscher aus der Bundesrepublik fuhr der 39jährige Vater in das von Polen besetzte Ostpreußen, um seinen Jungen, den er noch nie gesehen hatte, heimzuholen. Ein fünfeinhalbjähriges Ringen mit der polnischen Bürokratie, das vom Deutschen Roten Kreuz tatkräftig unterstützt worden war, fand damit ein glückliches Ende.

Auch die Eltern sind erst seit 1950 wieder vereint. Die junge Mutter wurde im März 1945 aus Rastenburg, wo sie bei ihren Eltern lebte, von den Russen verschleppt. Ihr damals 16 Monate altes Kind blieb zurück. Neumann wurde erst im Frühjahr 1950 aus russischer Gefangenschaft entlassen. Wenige Wochen später gab es ein Wiedersehen mit seiner totgesagten Frau. Ein Brief nach Rastenburg brachte die freudige Antwort, daß der kleine Lothar bei den Großeltern lebe und gesund sei. Doch die Bemühungen um die Rückführung des Jungen blieben lange Jahre ohne Ergebnis.

Als das Ehepaar im Sommer hörte, daß Besuchsreisen in die polnisch verwalteten Gebiete zugelassen seien, beantragte Vater Neumann noch am gleichen Tage ein Visum für seine Frau und sich bei der polnischen Militärmission in Berlin. Drei Monate später hielt er es in Händen. Am 24. Oktober saßen die Eheleute in einem Zug, der sie vom Berliner Bahnhof Zoo über Frankfurt/Oder nach Posen brachte. Von dort ging es über Allenstein nach Rastenburg.

Erwartungsfroh und auch etwas skeptisch traten die beiden aus dem Bahnhof. Da begrüßte sie ein polnischer Major. Sollte er sie überwachen oder ihnen helfen? Er half ihnen, indem er Sie mit seinem Wagen dorthin fuhr, wo die Besucher in dem fremdgewordenen Städtchen ihre Eltern vermuteten. Ein Junge, den sie unterwegs fragten, erkundigte sich: "Zu wem wollen Sie denn da? Da wohne ich ja auch!" und stellte,sich für die Weiterfahrt auf das Trittbrett des polnischen Wehrmachtsautos. Es war Lothar. Die Eltern wußten es sofort, obwohl er nur polnisch sprach, schwiegen aber, bis sie im Hause waren.

Das Ehepaar Neumann war der erste Besuch aus der Bundesrepublik in Rastenburg. Der Fragen und Gegenfragen war kein Ende. Der Großvater ist Werkmeister in einer Zuckerfabrik, und nach Neumanns Eindruck haben die Deutschen in Rastenburg jetzt die gleichen Rechte wie die Polen. Sie hätten auch wieder Verwaltungsstellen inne. Allerdings gibt es keine deutsche Schule, so daß Lothar die polnische Schule besuchen mußte, in der er auch Russisch lernte. Deutsch steht erst vom 9. Schuljahr an auf dem Lehrplan.

Rubin Neumann begann mit seinen Bemühungen um die Rückführung seines Jungen schon am zweiten Besuchstag. Er fuhr nach Warschau und bestürmte alle in Frage kommenden Ministerien. Man sagte ihm zu, die nötigen Papiere nach Rastenburg zu senden. Als sie nicht eintrafen, reiste er ein zweites Mal in die polnische Hauptstadt. Diesmal gab man ihm die Papiere gleich mit. Glückstrahlend trat die wieder vereinte Familie Ende November die Heimfahrt an. Drei Wochen hüteten sie ihr Geheimnis. Doch nun sagte Neumann: "Jeder sollte das versuchen. Nur keine Angst." Sein Sohn lernt inzwischen fleißig Deutsch, damit er Freunde findet, die mit ihm "Mensch, ärgere Dich nicht" spielen. Den Satz "Papa, gib bitte Geld" beherrscht er schon fließend, denn eine Sparbüchse hat er auch bereits.