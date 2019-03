Inhalt Seite 1 — Kleine Bücher zum Verschenken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein sehr gutes Beispiel moderner japanischer Erzählungen wird vorgelegt mit dem Band:

Ryunosuke Akutagawa: Rashomon. Verlag Fritz Schlichtenmayr, Tübingen 1955, 155 Seiten, Karton, 7,80 DM.

Die drei in diesem Band vereinigten Erzählungen wurden in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg geschrieben und fußen auf Erzählungen aus den "Konjakumonogatari", einer Sammlung von mehr als tausend Geschichten, die im 12. Jahrhundert entstanden sind. Ihre literarische Wiederentdeckung ist das Hauptverdienst Akutagawas. Die ausgezeichnete und realistische Art der Erzählung wird durch Übersetzung wie Ausstattung des Buches angenehm unterstrichen. Während "Rashomon" und "Das Höllentor" sehr aufschlußreiche Ergänzungen zu den gleichnamigen japanischen Filmen darstellen – der Film "Rashomon" wurde nach Akutagawas Erzählung gedreht –, wird in der Erzählung "Die Räuber" ein einprägsames Bild des mittelalterlichen Japan gezeichnet.

In der kleinen Reihe des Verlages der Arche, Zürich, erschienen zwei neue Bände:

Werner Bergengruen: Die Heiraten von Parma. 63 S., Karton; Marcel Aymé: Der Esel und das Pferd. 61 S., Karton, 2,80 DM.

Bergengruens "Heiraten von Parma" ist eine amüsante, manchmal allerdings etwas lehrhaft wirkende Verwechslungsgeschichte aus dem Parma der Renaissance.

"Der Esel und das Pferd" erscheint als ein neues Kapitel von Aymés Erzählungen des Katers Percha. Es ist eine sehr hübsche Fabel, der man den erhobenen Zeigefinger nicht weiter übelnimmt, weil sie eigentlich an die Kinder, von den kleinen bis zu den weißhaarigen, gerichtet ist. Man wird nach ihrer Lektüre geneigt, leichten Herzens zum Vegetarier zu werden. Die Zeichnungen Toulouse-Lautrecs machen das Buch noch anziehender. – Fünf frühe Novellen Thomas Manns sind in dem Band