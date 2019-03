Die C. Lorenz AG in Stuttgart-Zuffenhausen schloß 1954 mit einem Gewinn von 0,49 Mill. DM (1953: 0‚58 Mill. DM, von denen nach Deckung des Verlustvortrages 0,10 Mill. DM verblieben), der sich um den Vortrag Ruf 0,59 Mill. DM erhöht. Die HV beschloß, hieraus zum ersten Male seit Kriegsende 6 v. H. Dividende auf 7,6 Mill. DM Grundkapital zu verteilen. Außerdem hat die HV auch die Erhöhung des Grundkapitals um 18 Mill. DM auf 25,6 Mill. DM beschlossen. Die neuen Aktien werden im Nennbetrag von 17,85 Mill. DM vom Hauptaktionär der Gesellschaft (98,7 v. H.), der International Telephone and Telegraph Corp. (New York) gegen Einbringung von Forderungen (10,05 Mill. DM) und Bareinzahlung (7,8) Mill. DM übernommen werden.

Voraussetzung hierfür war die Regelung der alten Rüstungskredite, die die Gesellschaft seinerzeit aufgenommen hatte. Im November 1955 kam es mit den Banken zu einem Vergleich, wonach die Gesellschaft etwa 40 v. H. der auf DM umgestellten Kreditbeträge zuzüglich Zinsen an die beteiligten Banken in mehreren Jahresraten zu zahlen hat.

Der Umsatz lag im Berichtsjahr etwas über dem Vorjahr. Der Export anteil hat sich auf 18 (1953: 11) v. H. des Gesamtumsatzes erhöht. Der Auftragseingang war um 36 v. H. höher als der Jahresumsatz: am Ende des Berichtsjahres war ein doppelt so hoher Auftragsbestand vorhanden als am Anfang des Jahres. Die Zahl der Arbeitskräfte hat sich bis Ende 1954 auf 5116 (Ende 1953: 4385) erhöht. Im laufenden Geschäftsjahr wird bei erheblicher Erhöhung des Gesamtumsatzes ein befriedigendes Ergebnis erwartet. W.

*

Degussa geht auf 9 v. H. Die Verwaltung der Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vorm. Roessler (Degussa), Frankfurt/M., schlägt der zum 31. Januar einzuberufenden HV vor, für 1954/55 (30.9.) eine auf 9 (i.V.8) v.H. erhöhte Dividende zu verteilen. Ferner wird der HV vorgeschlagen, über die Erhöhung des Grundkapitals von 76,5 um 25,5 auf 102,0 Mill. DM unter Ausschluß des ges. Bezugsrechts der Aktionäre Beschluß zu fassen. Die neuen Aktien sollen ab 1. April 1956 gewinnberechtigt sein und von einem Bankenkonsortium unter Führung der Rhein-Main Bank übernommen werden mit der Verpflichtung, den Aktionären neue Aktien im Verhältnis 3 zu 1 zum Ausgabekurs von 120 v. H. zuzüglich Börsenumsatzsteuer anzubieten.