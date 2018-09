x. y., Cottbus

In verschiedenen Niederlausitzer Städten werden die Kinder in den Schulen aufgefordert, sich den Repräsentationsfilm „Ernst Thälmann“ anzusehen. Das Eintrittsgeld betrage für sie nur zwei Ostgroschen. Könnten sie die jedoch nicht aufbringen, so sollten sie ein Päckchen mit Lumpen oder Altstoffen im gleichen Wert mitbringen. Das würde an der Kasse an Stelle von Geld genommen.