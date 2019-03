Mit der besonderen Erlaubnis der Mère superieure der Dominikanerinnen in Vence (Alpes maritimes, Südfrankreich) können wir zu diesem Weihnachtsfest einen bisher nur in Frankreich veröffentlichten Entwurf zu dem die Jungfrau Maria und das segnende Christuskind darstellenden Wandbild aus der von Henri Matisse in seinen letzten Lebensjahren geschaffenen Rosenkranzkapelle ihres Klosters abbilden. Die Schwarz-Weiß-Wiedergabe entspricht den Bildern in der Kapelle, die mit schwarzem Pinsel auf eine weiße Keramikkachelwand gemalt sind.

Wir geben auf dieser Seite (Bild oben) einen Kamerablick in den Raum mit dem ebenfalls auf Kacheln gemalten Heiligen Dominikus, dem Altar und den farbigen Fenstern der Stirnwand wieder, um eine weitere Vorstellung von dieser mittlerweile berühmt gewordenen Kapelle zu ermöglichen. Die Aufnahme ist vom Eingang für Besucher aus gemacht worden, zu dessen rechten Seite sich das dritte Wandbild der Kapelle, die vierzehn Stationen des Kreuzweges, befindet. Dieses dritte Wandbild (Bild unten) macht am deutlichsten, daß der fromme moderne Künstler Matisse in seiner Ausdrucksweise beim Ausmalen der Kapelle das Streben nach Schönheit gänzlich verlassen hat. Zitieren wir den Dominikanerpater M. A. Couturier: "Hier dient nichts mehr der Augenlust. Sogar die Zahlen, welche die Stationen des Kreuzweges beschreiben, sind brutal hingesetzt. Täuschen wir uns nicht: in den ganz großen Epochen ist die Kunst nichts anderes als eine Sprache, kein Schmuck... Ich erinnere mich an die Bemerkung des Père Festiguière, daß das ,Heilige’ in der Kunst zurücktritt, wenn sich in ihr das bewußte Streben nach der Schönheit meldet..."

Es ist oft die Frage aufgeworfen worden, ob die modernen Künstler noch fähig sind, Andachtsbilder zu malen. Aber es gibt ebenso viele Meinungen, daß sich die Frage nach der religiösen Kunst der Gegenwart von der Frage nach der Kunst überhaupt nicht trennen läßt. Wir wissen, daß jedes Urteil eines Zeitgenossen über ein Kunstwerk zeitbedingt ist, über künstlerischen Wert entscheidet meist die Nachwelt. Es gibt manche Besucher der Rosenkranzkapelle in Vence, die gerade noch gelten lassen, daß es sich um einen bemerkenswerten Versuch auf dem Gebiet religiöser Kunst handelt. Viele befremdet zunächst auch das helle, schneeige Material der glasierten Keramikplatten an den Wänden. Wer länger schaut, wird erkennen, daß diese Malerei in ihrer einfachen Form von strenger Grazie beseelt ist. Es gibt viele, die beim Besuch ergriffen waren von der starken Wirkung dieses lichten Raumes, dessen schimmernd weiße Wände und Decken durch die hohen Fenster mit den Glasmalereien – einem Blättermotiv, dessen Ursprung auf den Palettenkaktus, einen Baum der Landschaft, zurückgeht – in farbige Helligkeit getaucht wird.

Wer einen Gottesdienst in dieser kleinen Kirche miterlebt hat – wozu wir während der Filmfestspiele in Cannes im letzten Jahr Gelegenheit hatten –, der hat erfahren, wieviel mehr gegenüber manchen realistischen, verweltlichten künstlerischen Darstellungen in anderen Kirchen die abstrahierende Kunst in dieser Kapelle die Versenkung in das Gebet, die Andacht fördert. Unter den andächtigen Bewunderern der Kapelle nennt der Dominikanerpater M. A. Couturier besonders die Jüngsten unter uns, die Zwanzigjährigen. Sie nehmen selbst das am schwierigsten zu verstehende Wandbild der Kapelle, die Stationen des Kreuzweges, selbstverständlich auf und lieben es. "Es spricht in einer Sprache zu ihnen, die sie verstehen."

Um ganz begreiflich zu machen, daß dieses künstlerisch-religiöse Bekenntnis von Matisse, das sich in der schlichten Kapelle manifestiert, uns alle angeht, warum wir also zu diesem Weihnachtsfest einen Entwurf zur Rosenkranz-Madonna von Vence abbilden, fügen wir hier ein Schreiben von Henry Matisse an, das der Bischof von Nizza, Monsignore Rémond, am 25. Juni 1951 bei der Einweihung des Gotteshauses verlas: "Exzellenz, ich übergebe Ihnen in aller Demut die Rosenkranzkapelle der Dominikanerinnen von Vence. Ich bitte Sie um Entschuldigung, daß ich Ihnen dieses Werk nicht selber übergeben kann, da mich mein körperlicher Zustand daran hindert. Ich habe vier Jahre lang ausschließlich und intensiv an diesem Werk gearbeitet, und es ist das Ergebnis meines ganzen, tätigen Lebens. Trotz seiner vielen Unvollkommenheiten betrachte ich es als mein Meisterwerk. Ich vertraue darauf, Exzellenz, daß Ihnen Ihre lange Erfahrung im Umgang mit Menschen und Ihre hohe Weisheit erlauben, eine Bemühung richtig zu beurteilen, die das Ergebnis eines Lebens darstellt, das der Suche nach der Wahrheit gewidmet ist."

Der Bischof übernahm die Kapelle mit folgenden Worten: "Der irdische Schöpfer dessen, was wir hier sehen, ist ein genialer Mensch, der während seines ganzen Lebens arbeitete, sich mühte, in einem langen und harten Kampf zur Wahrheit und zum Licht zu gelangen. ‚Ich habe‘, sagte er, ‚mit dem Profanen begonnen, und nun geschieht es, daß ich den Abend meines Lebens mit dem Göttlichen abschließe. Auf meinem Weg durch das Leben habe ich gekämpft. Ich bin auf Mächte gestoßen, von denen es schien, daß sie ihn mir versperren wollten. Eines Tages stand ich vor der Lösung, die ich so sehr gesucht hatte. Nicht ich habe sie entdeckt, nicht ich habe Einsicht in meinen seelischen Zustand gewonnen, es scheint mir, daß sich eine Idee meiner bemächtigt hat...‘

Der ist ein guter und getreuer Diener seines Herrn, dem es gelungen ist, ein schöpferisches Werk zu vollbringen, indem er sich dem Geist des göttlichen Schöpfers überläßt, dem großen Künstler des Universums. Gott hat uns die Erde unter unsere Füße gegeben, und er hat uns daraufgestellt, damit wir seine Mitarbeiter seien, damit wir sie fruchtbar machen und daß wir ihr im Schweiße unseres Angesichts die Schätze entreißen, die er in ihr verborgen hat. Denken Sie an das Gleichnis: nicht wer die Talente, die Gott ihm anvertraut hat, selbstsüchtig vergräbt, verdient, belohnt zu werden, sondern wer mit den erhaltenen Talenten um den Preis vieler Arbeit und Mühen gewuchert hat und sie am Jüngsten Tag Gott zurückbringt. Dieser wahrlich verdient geheißen zu werden: guter und getreuer Diener."

E. v. M.