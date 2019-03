Inhalt Seite 1 — Mehrheit für ein "scharfes" Kartellgesetz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mitte November ging der Wirtschaftspolitische Ausschuß des Bundestages zu einer "zweiten Lesung" des Kartellgesetzentwurfs über. Er berät die Formulierungen der einzelnen Paragraphen, stimmt darüber ab, und erhält so eine erste Konkretisierung seiner Absichten. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis in den März dauern. In einer anschließenden dritten Lesung erfolgt dann eine erneute – wahrscheinlich sogar nochmalige "grundsätzliche" – Überprüfung des Gesamtaufbaues und der Einzelformulierungen. Inzwischen wird, ab Mitte Januar, der Rechtsausschuß seine Beratungen über den Entwurf aufnehmen. Eine besonders schwerwiegende Frage ist dabei, ob ein auf dem Verbotsprinzip beruhendes Kartellgesetz als verfassungswidrig angesehen werden kann. Bei den einander widersprechenden Gutachten wird der Ausschuß es schwer haben, in dieser Grundfrage zu einem klaren Votum zu kommen. Würde er die Verfassungsmäßigkeit des vorliegendem Entwurfs verneinen, müßten die Beratungen wohl von vorn beginnen. Ein auf dem Mißbrauchprinzip beruhender Gesetzentwurf (Entwurf Höcherl) liegt vor.

Nach dem Verlauf der ersten Lesung im Wirtschaftspolitischen Ausschuß war anzunehmen, daß man den Regierungsentwurf, also mit dem Verbotsprinzip, zur Grundlage der weiteren Beratungen nehmen würde. Die große Mehrheit (24:7), mit der der Ausschuß den § 1 der Regierungsvorlage zustimmte, zeigt, daß in den Koalitionsparteien die Kräfte, die für ein "scharfes" Kartellgesetz eintreten, stärker sind, als man gemeinhin vermutete. Anträge auf Erweiterung der grundlegenden Ausnahmen wurden fast alle – und zwar immer mit beachtlichen Mehrheiten – abgelehnt. Einige Formulierungen des Regierungsentwurfs und der Beschlüsse des vorigen Bundestages wurden noch verschärft. Die im Herbst 1954 veröffentlichten Formulierungen eines Arbeitskreises, in dem der Bundesverband der Deutschen Industrie und die beiden beteiligten Ministerien (Wirtschaft und Justiz) vertreten waren, die damals als eine Art "Friedensschluß" zwischen Erhard und Berg deklariert wurden, sind – mit einer (allerdings sehr wichtigen Ausnahme – nicht zum Zuge gekommen. Die Ausschußmehrheit folgte mehr Erhards Wünschen als der Regierungsvorlage.

Die Tendenz, einen scharfen Wettbewerb zu erhalten, kommt wohl am deutlichsten zum Ausdruck in der Ablehnung der "Konjunkturkrisen"-Kartelle und des Funktionsrabatts. Sie zeigt sich auch darin, daß Ausnahmen vom Kartellverbot überwiegend nicht als Rechtsanspruch formuliert sind, sondern in das Ermessen des Kartellamtes gestellt werden – wie etwa bei der Neuformulierung der Bestimmungen über die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Nur bei den Außenhandelskartellen ist der Ausschuß den Wünschen der Kartellfreunde – über den Regierungsentwurf und die früheren Ausschußbeschlüsse hinaus – entgegengekommen und hat die seinerzeitige Vereinbarung zwischen BDI und BWM übernommen.

Die Regierungsparteien, speziell der kartellfreundliche Flügel der CDU/CSU, befinden sich in einer schwierigen taktischen Lage, seitdem die SPD den Regierungsentwurf und alle Verschärfungen unterstützt. Vor der dritten Lesung im Ausschuß werden alle Fraktionen, speziell aber die CDU/CSU, über ihre endgültige Stellungnahme sehr eingehend beraten. Aber wahrscheinlich geht dies doch so aus, daß man in der Unterstützung Erhards durch die SPD keinen ausreichenden Grund dafür findet, um den Vorschlag der Regierung (und des Wirtschaftsministers) im Stich zu lassen. Aber der Druck jener Kreise, die eine "Entschärfung" des Regierungsentwurfs wünschen, bietet gewisse Möglichkeiten, daß (in der Fraktion) um die vom Ausschuß bisher beschlossenen Verschärfungen ernsthaft gestritten wird. Davon wird also abhängen, wieweit die jetzigen Beschlüsse in der dritten Ausschußlesung wieder geändert werden.

Nun zu den Einzelheiten der bisherige Beschlüsse. Der "grundlegende" § 1 wurde, mit einer geringfügigen Ergänzung, in der Fassung der Regierungsvorlage gebilligt. Er enthält kein "Verbot" von wettbewerbsbeschränkenden Verträgen und Abreden, sondern entzieht ihnen den Rechtsschutz, in dem er sie für "unwirksam" erklärt. Der Paragraph lautet jetzt:

Verträge, die Unternehmen oder Vereinigungen von Unternehmen zu einem gemeinsamen Zweck schließen, und Beschlüsse von Vereinigungen und Unternehmen sind unwirksam, soweit sie geeignet sind, die Erzeugung oder die Marktverhältnisse für den Verkehr mit Waren oder gewerblichen Leistungen durch Beschränkung des Wettbewerbs zu beeinflussen. Dies gilt nicht, soweit in diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist.

Als Beschluß einer Vereinigung von Unternehmen gilt auch der Beschluß der Mitgliederversammlung einer juristischen Person, soweit ihre Mitglieder Unternehmer sind.