Wie die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft auf einer Pressebesprechung mitteilte, konnte dieses zweitgrößte Rückversicherungsinstitut der Welt 1954 das Auslandsgeschäft erheblich erweitern, während sich der Prämienzuwachs im deutschen Geschäft verlangsamte. Das Geschäft wurde besonders mit außereuropäischen Ländern verstärkt, da der westeuropäische Markt gegenwärtig sehr saturiert ist. In den einzelnen Sparten erbrachten Gewinn: Lebensversicherung (in Mill. DM) 1,47 (i. V. 1,14), Transporte 0,98 (0,51), Feuer-, Hagel- und sonstige Sachversicherunj 4,77 (4,54); Verlust gab es bei Unfall-, Haftpflicht- und Kfz-Versicherung mit 2,4 (3,53). Die Prämieneinnahmen erhöhten sich um 53 (40) auf 326 (274). Aus 2,85 (2,54) Nettoüberschuß, der sich durch den Vortrag auf 3,95 (5,25) erhöht, werden lt. HV-Beschluß 10 (9) v. H. Dividende auf 9 voll eingezahlte Inhaber-StA und 6 mit 130 DM eingezahlte Namens-StA ausgeschüttet, während die VA satzungsgemäß 6 v. H. erhalten. Der Katastrophenrücklage werden 1 (2,5), der Kursverlustrücklage wieder 0,50 zugewiesen. 1,18 (1,10) werden vorgetragen.

Von den Vermögensanlagen verzeichnete die Gruppe Wertpapiere und Beteiligungen 118,0 (72,6) mit + 45,4 den stärksten Zuwachs. Die Abgabe vorübergehend aufgenommener Allianzaktien und die Verminderung der Beteiligung an dieser Gesellschaft auf 30 v. H. führte zu einem geringen Rückgang der Beteiligungen, Der an den Allianzaktien erzielte Kursgewinn von 3,16 Mill. DM wurde der Rücklage für den schwankenden Jahresbedarf zugeführt. Technische Reserven (Prämienreserven, Prämienüberträge und Schadensreserven) erhöhten sich auf 354,4 (293), Grundkapital und Rücklagen auf 32,2 (30,6). Die Kapitalverzinsung liegt etwas über 6 (5,8) v. H. Vermögenserträgnisse betrugen 15,9 (12,2), während Verwaltungskosten 8,8 (6,5) erforderten.

Im neuen Geschäftsjahr liegt in der Abteilung Feuer und Transport der Schadensanfall über dem des Vorjahrs. In Hagel wird ein kleiner Verlust erwartet. Insgesamt kann wieder mit einem befriedigenden Jahresergebnis gerechnet werden. Die Prämieneinnahmen liegen augenblicklich um 15 v. H. über den in der Bilanz ausgewiesenen Ziffern. t. r.

Hamburg-Bremer Feuer-Versicherungs-Gesellschaft In Hamburg. Die aoHV beschloß, das Grundkapital, das nach der Neufestsetzung in DM und nach Einziehung eigener Aktien 1,05 Mill. DM betrug, um 525000 auf 1,575 Mill. DM zu erhöhen; die gesetzliche Reserve beträgt nunmehr rd. 815 000 DM. Die neuen Aktien werden den Aktionären unter Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechts durch das übernehmende Bankhaus Münchmeyer & Co., Hamburg, im Verhältnis 2 : 1 zum Bezüge angeboten werden. Der Verlauf des Geschäftes war 1955 im ganzen weiterhin günstig. Die Prämieneinnahme konnte gegenüber dem Vorjahr beachtlich gesteigert werden. Der Vorstand der Gesellschaft besteht jetzt aus Dr. jur. Hugo Bremkamp, Vorsitzer, und den stellv. Vorstandsmitgliedern Dr. jur. Wilhelm Falke, Alfred Heuts und Hans Herrmann.

Der Versicherungsbestand der Vereinigte Lebensversicherungsanstalt a. G. für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg, wird Ende 1955 voraussichtlich 1,5 Mrd. DM überschritten haben, Wie der Vorstand in der Vertreterversammlung der Gesellschaft mitteilte, werden die Beitragseinnahmen für das laufende Jahr auf 63 Mill. DM veranschlagt. Die Vermögensanlagen werden Ende 1955 rd. 234 Mill. DM betragen. Der Versammlung wurde der Abschluß für das Geschäftsjahr 1952 vorgelegt.

Westfälische Drahtindustrie, Hamm (Westf.). Der HV wurde der Jahresabschluß 1954/55 vorgelegt. Die Gesellschaft schüttet 4 v. H. satzungsgemäß bevorrechtigte Gewinnanteile auf die Vorzugsaktien aus. Entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung wurde beschlossen, auf die Stammaktien gleichfalls 4 v. H. Dividende zu verteilen und den Rest des Gewinns auf neue Rechnung vorzutragen. Wie der Vorstand mitteilte, sind die ersten Monate des neuen Geschäftsjahres befriedigend verlaufen. Eine besonders sorgfältige Beobachtung verlangt jedoch die Entwicklung des Ausfuhrgeschäfte. Während der Anteil der Ausfuhr am Gesamtversand der deutschen Drahtindustrie im Berichtsjahr weiter rückläufig war, hat die Gesellschaft ihren Exportanteil gegenüber dem Vorjahr unter Inkaufnahme der dabei unvermeidbaren Einbußen beträchtlich erhöht. Der AR besteht aus Berthold von Bohlen und Halbach, Vorsitzer, Dr. Eduard von Schwartzkoppen, stellv. Vorsitzer, Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. h. c. Edouard Houdremont, Dr. Hans Piesbergen, Heinrich Niermann und Wilhelm Peters. Den Vorstand bilden Dir. Walter Hobrecker und Dir. Dr.-Ing. Alfred Koegel.