Die Frankfurter Neckermann-Versand KG, deren erfolgreiche Entwicklung in westdeutschen Einzelhandelskreisen mit recht gemischten Gefühlen beobachtet wird, dürfte in diesem Jahr mit ihrem Gesamtumsatz die 200-Mill.-DM-Grenze wesentlich überschreiten. Wie Josef Neckermann, der Inhaber des Unternehmens, mitteilte, wurde bereits im ersten Monat der Geschäftstätigkeit seines Hauses – es war 1950 – ein Umsatz von 200 000 DM erreicht, der dann bis Dezember des gleichen Jahres ruckartig auf 5 Mill. DM anstieg. Von 1954 bis zum laufenden Jahr nahm der Umsatz um weitere 60 v. H. zu. Heute werden von diesem Frankfurter Versandhaus bereits 4500 Mitarbeiter beschäftigt.

Nachdem Josef Neckermann in den letzten Jahren sein Geschäft mit dem Versand von Radio – und Fernsehgeräten sowie Kühlschränken bedeutend ausweiten konnte, ist der Anteil der Textilerzeugnisse am gesamten Versand des Unternehmens auf etwa 60 v. H. zurückgegangen. Er beabsichtigt, an "Brennpunkten der Nachfrage" noch weitere Kaufhäuser einzurichten. Immer stärker geht das Versandhaus in allen Sparten seines Angebots zur Eigenproduktion über. Zur Zeit stammen bereits über 40 v. H. des Absatzes aus eigener Fertigung. Darauf ist nach Ansicht von Josef Neckermann das niedrige Niveau seiner Preise zurückzuführen, die andererseits ihre Ursache aber auch darin finden, daß Neckermann jede Preisbindung der zweiten Hand ablehnt.

Als neusten Verkaufsschlager wird das Frankfurter Versandhaus im nächsten Jahr Mopeds und später auch leichte Motorräder in sein Angebot aufnehmen. Vielleicht liegt es nicht mehr in allzuweiter Ferne, bis die dicken Neckermann-Kataloge auch Kleinautos anbieten. W. Der Umsatz der Demag AG, Duisburg, ist bei erhöhter Belegschaft in 1955 leicht gestiegen, wie der Vorstand auf der AR-Sitzung mitteilte. Durch die Ablieferung größerer Anlagen mit mehrjähriger Bauzeit war der Umsatz im Berichtszeitraum höher als die Produktion. Auch bei den Tochtergesellschaften zeigte sich eine gute Aufwärtsbewegung des Umsatzes. Der Anteil des Zuganges aus Auslandsgeschäften ist gegenüber dem Anteil von 1954 geringfügig zurückgegangen. Die Gesellschaft erwartet, bei gleichbleibender Entwicklung auch für 1956 ein befriedigendes Ergebnis. Sie hat zuletzt unv. 9 v. H. Dividende für 1954 auf 42,4 Mill. DM AK gezahlt. Inzwischen ist das Grundkapital um 23,6 auf 66 Mill. DM erhöht worden mit Gewinnberechtigung für die jungen Aktien ab 1. Januar 1955.

Die Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-AG, Köln, hat zum 23. Dezember eine HV einberufen, der die DM-EB und die Anschlußbilanzen bis einschl. 1952 vorgelegt werden. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von bisher 14 Mill. RM im Verhältnis 2 zu 1 auf 7 Mill. DM bei voller Einzahlung umgestellt werden.

Die Firma Richard Wieschebrink Feinstrumpfwirkerei und Zwirnerei in Wedel/Holstein hat jetzt in größerem Umfange die Herstellung qualitativ hochwertigen Stretch-Garnes aufgenommen. Sie trägt dadurch dazu bei, den deutschen Markt in Zukunft weitgehend von amerikanischem Nylon-Stretch-Garn unabhängig zu machen. Auch die Stretch-Veredelung deutscher Garne in USA ist "nicht mehr notwendig. Die Vorteile dieser Entwicklung liegen darin, daß die Veredelungskosten in Deutschland niedriger sind als in den USA, die Frachtkosten Bundesrepublik–USA wegfallen und Devisenausgaben vermieden werden.

Die belgische Luftfahrtgesellschaft Sabena erhöhte ihren Umsatz in 1954 im Vergleich zum Vorjahre um etwa 14 v. H. auf 1850 Mill. bfrs. Das Betriebsdefizit des Jahres 1954 stellt sich auf 53,5 Mill. bfrs. (rund 4,5 Mill. DM). Die Gestehungskosten konnten im Jahre 1954 pro angebotenem Tonnenkilometer um 1 v. H. gesenkt werden, trotz Erhöhung der Preise für Treibstoff und für andere Faktoren. Befördert wurden im Jahre 1954 insgesamt 392 000 Passagiere oder 4,2 v. H. mehr als im Vorjahr. Der Anteil der Luftfrachtbeförderung an der beförderten Gesamttonnage stieg von 24,4 v. H. in 1953 auf 27 v. H. in 1954, Im Hubschrauberverkehr der Gesellschaft wurden 1954 rund 13 000 Passagiere befördert.