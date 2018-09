Das Gold von Neapel (Italien). Zwei von den sechs Episoden dieses Films wurden in der deutschen Fassung herausgeschnitten. Auch sonst ist dem Streifen um den liebenswert-bitteren Menschenkessel Neapel der Export nicht gut bekommen. Keine Synchronisation vermag das südliche Fluidum, schon gar nicht bei einem solchen Konzentrat, mehr als annähernd wiederzugeben. Doch das Können de Sicas, der hier gleichzeitig Regie führt und eine Hauptrolle spielt, läßt dieses Werk trotz seiner Mängel zu einem Genuß werden.

Stadt in Angst (USA). Ein Wildwestfilm, der die Existenzberechtigung dieser Filmgattung beweist. Im Gegensatz zu der Dutzendware spielt er in der Nachkriegszeit und zeigt einen heimgekehrten Soldaten (Spencer Tracy), der das Verbrechen an einem mit ihm befreundeten und von amerikanischen Patrioten gelynchten Japaners aufklärt. Auch vom Bild her (obwohl farbiges CinemaScope) sehr sehenswert.

Himmel ohne Sterne (Deutschland). Helmut Käutner, der mit der „Letzten Brücke“ als erster nach 1950 den mutigen Versuch unternahm, einen Kriegsfilm zu drehen, war es auch, der das „Thema Nr. 1“ des zerrissenen Deutschlands, die Grenze mitten durch das Volk, in einem Film werk zuerst aufzugreifen wagte. Was an Negativem über diesen beinahe gelungenen Streifen zu sagen ist, drückt schon der Reklametitel „Romeo und Julia 1955“ aus. Man kann nicht einen „unpolitischen Film“ über Menschen drehen, die Ideologien zum Opfer fallen.

Der verlorene Kontinent (Italien). Ein Entzücken für alle Freunde des ungeschminkten Kulturfilms ist diese Ausbeute einer italienischen Filmexpedition zu einem der letzten Paradiese der Erde. Java, Bali und die Sunda-Inseln entstehen vor dem Auge einer nur dem Dokumentarischen verhafteten Kamera in einer satten Farbenpracht, daß man all das vergißt, was einem bisher von diesen glücklichen Inseln bekannt war. Cinemaskope zeigt hier seine besonderen Vorzüge für Filme dieses Genres.

Saat der Gewalt (USA). Ein Film, der die Dichte von Elia Kazans Meisterwerk „Faust im Nacken“ nicht erreicht, aber ebenso „hart“ ist, ohne zu verletzen. Das Rowdytum in einer New Yorker Berufsschule wird zum Teil überzeichnet, ist aber auch für uns eine Mahnung, selbst wenn es für amerikanische Verhältnisse ein Ausnahmefall darstellt.

Daddy Langbein (USA). Ein Unterhaltungsfilm von Klasse ist aus dieser Verfilmung von Jean Websters vielgelesenem „Daddy Longleg“ geworden, ein Film, der bestimmt denselben Erfolg haben wird wie „Lili“, nicht zuletzt weil in beiden Streifen die naiv-charmante Leslie Caron den weiblichen Part spielt und tanzt. Fred Astaire ist der wohlhabende Gönner und telepathisch verliebte Empfänger der Herzensergießungen eines Waisenkindes. Projector