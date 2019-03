wo. da., Elbing

In Elbing wurde zum erstenmal eine deutsche Kirchengemeinde zugelassen. Nachdem ein evangelischer Gemeindetag für die deutschen Gläubigen angesetzt worden war, durfte ein gegemeindlicher Kirchenrat gewählt werden. Dem Rat gehören drei deutsche und drei polnische Protestanten sowie ein tschechischer Ingenieur an. Der Gemeindeversammlung wurde eröffnet, daß sie für das Gehalt eines Pfarrers – der aber noch nicht bestimmt wurde – aufzukommen habe. Anscheinend ist daran gedacht, Elbing und den umliegenden Orten einen eigenen Pfarrer zu geben. Bisher erfolgte die seelsorgerische Betreuung durch einen Optiker aus Preußisch-Holland (der in polnischer Sprache predigte) und den Allensteiner Superintendenten Friszke (bisher unterstand Elbing pfarramtlich Allenstein).

Wie der Elbinger Gemeinde ferner mitgeteilt wurde, muß sie auch Kirche, Friedhof und Gemeinderaum aus eigenen Mitteln unterhalten. Da die Gemeinde aber nur noch sehr klein ist und keinen finanziellen Rückhalt hat, ist die weitere Entwicklung noch nicht abzusehen. Besonders bestürzt ist man darüber, daß die Gemeinde auch im Fall der Krankheit oder Invalidität für ihren Pfarrer aufzukommen kat. Die Krankenkassen in Polen nehmen nämlich keine Geistlichen auf!