Die jetzt vorgelegten Jahresabschlüsse für 1952 und 1953 der im Besitz des DGB befindlichen "Neue Heimat", Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, Hamburg, haben in der Hauptsache historischen Wert. Viel wichtiger ist die Entwicklung der Gesellschaft, zu deren Unternehmensgruppe noch 24 Tochtergesellschaften im Bundesgebiet gehören, in den beiden folgenden Jahren. Die "Neue Heimat" hat inzwischen ihr Kapital um 20 auf 25 Mill. DM erhöht und die Bilanzsumme der gesamten Gruppe wird per 31. Dezember 1955 die Milliardengrenze überschreiten. Insgesamt werden jetzt 50 000 Wohnungen betreut, 15 600 sind im Bau und 26 000 in der Planung. Bis 1955 wurden 700 Mill. DM Eigen- und Fremdmittel in den Wohnungsbau investiert, davon sind 550 Mill. reine Baukosten.

Mit der Lahmlegung des Rentenmarktes im Spätherbst ist eine Krise in der Wohnungsbaufinanzierung eingetreten, die im kommenden Jahr zu ernsten Schwierigkeiten führen kann, wenn es nicht gelingt, wieder ausreichend Kapital in den Wohnungsbau zu schleusen. Für private Überlegungen ist der Wohnungsbau wegen der geringen erzielbaren Rendite uninteressant. Der Bauherr wird selbst bei sparsamster Wirtschaftsführung kaum mehr als 4 v. H. erwirtschaften können, während der Hypothekengläubiger risikolos 6 v. H. und mehr erhält. Drückend wirken sich jetzt besonders die gegenüber dem Vorjahr um 10 v. H. gestiegenen Baukosten sowie die anziehenden Grundstückspreise (um 20 bis 30 v. H.) auf die Finanzierungsfragen aus. 1948 kostete ein Kubikmeter umbauten Wohnraums 45 DM, in 1955 stellte er sich bereits auf 50 bis 60 DM. Das sind Zahlen, die im Hinblick der Kaufkraft unserer Währung zu denken geben.

Um den Wohnungsbau wettbewerbsfähig gegenüber den öffentlichen Bauten und der gewerblichen Wirtschaft zu halten, schlägt die Geschäftsleitung der "Neuen Heimat" die (nicht ganz unbedenkliche) Wiedereinführung der steuerbegünstigten Sozialpfandbriefe vor. Weiter wird eine wirksame Hilfe für die Kapazitätsausweitung der Bauindustrie durch steuerliche Begünstigungen in Vorschlag gebracht. Auch hiergegen läßt sich vieles sagen, denn es würde dann ein Präzedenzfall geschaffen, auf den sich auch andere Wirtschaftszweige berufen könnten. -ndt