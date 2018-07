Der Weg geht vom alten Island nach dem neuen Island. Es ist der Weg des Menschen vom Alten nach dem Neuen, in der Hoffnung, daß das Neue besser ist als das Alte. Also hat Torfi Torfason seine Schafe und seine Kühe und seine Pferde verkauft, seinen Hof verlassen und ist nach Amerika gereist. Denn dort wachsen überall Rosinen, und dort soll es für uns und unsere Kinder eine viel bessere Zukunft geben. Und er packte seine Schafe zum letztenmal bei den Hörnern, führte sie zu dem Höchstbietenden und sagte:

„Das hier ist nun Gullbrá. Jeden Herbst liefert sie auf Múlatás Bergweide ihre zwei Lämmer ab. Und was sagst du zu Spólas Wolle? Ist das nicht ein piekfeines Schaf, was?“

Und so verkaufte er das eine Schaf nach dem anderen und hielt sie selber bei den Hörnern. Und er preßte ihre Hörner zum letztenmal hart gegen seine schwieligen Handflächen. Das waren seine Schafe, die sich in den kalten Wintern um die lange Krippe gedrängt hatten und ihre Nasen in das duftende Heu gesteckt hatten. Und wenn er von einem langen Ritt nach dem Handelsplatz, wo er mit Leuten von zweifelhaftem Schlag sich hatte herumstreiten müssen, wieder heimgekehrt war, bewunderte er jedesmal die schneeweiße Wolle seiner Schafe. Sie waren eine ganz besondere Sorte von – Menschen, und doch besser, als Menschen zu sein pflegen. Und bei derselben Gelegenheit wurden seine Kühe vom Hof weggeholt, glichen großen, einfältigen Frauen, die doch im Herzen so gut sind, und man hat sie lieb, weil man sie, gekannt hat, seit man jung war. Durch den, Hohlgang wurden sie hinausgeführt, und fremde Kerle schlugen sie mit Lederriemen. Und er streichelte seine Pferde zum letztenmal auf ihre Weiche und verkaufte sie an den Höchstbietenden, diese prachtvollen Kameraden, die vielleicht die einzigen Kameraden auf Erden waren, die ihn verstanden, ihn kannten und viel von ihm hielten. Er kannte sie seit der Zeit, wo sie Knaben waren und vor Übermut sich schwer bändigen ließen. Jetzt verkaufte er sie für Geld, weil der Weg des Menschen vom alten nach dem neuen Island geht, und am Abend des Auktionstages fiel es ihn ebensowenig ein, seine Gebete zu sprechen, als einem Mann, der Gott den Allmächtigen beim Horn gepackt, ihm die Lende gestreichelt und ihm verkauft hat, und zuließ, daß irgendein hergelaufener Kerl ihn beim Forttreiben mit dem Lederriemen schlug. Er fand, daß er ein schlechter Mensch war, ein richtig gottloser Mensch, und fragte seine Frau, warum beim Satan sie heulte

Mitten im Juli baute ein neuer Einwanderer sich auf einem kleinen, ebenen Fleck im Sumpfland am Isländerfluß seine Blockhütte – nicht weil von der Stelle, die jetzt Riverton in New Icelanc heißt. Torfi hängte dann das Bild von Islands Freiheitshelden Jón Sigurdsson an die Wand, und an die andere Wand hängte seine Frau ein Reklamebild von einem Mädchen mit einem breitkrempigen Hut. Die Nachbarn, die ihnen beim Bau der Blockhütte behilflich gewesen waren, halfen auch, eine Ablaufrinne zu graben, und mehr dergleichen. Torfi stand den ganzen Sommer lang bis hinauf zu den Hüften im Schlamm beim Grabenziehen, und als die Sohlen seiner Schuhe durchschlissen waren und seine Füße vom Schaufeln zu schmerzen begannen, fand er einen Ausweg: er schnitt den Boden aus einer Blechdose und steckte den Fuß in den Zylinder. Und am ersten Abend, als er vom Grabenziehen heimkam und sich abquälte, Hose und Füße von dem klebrigen Lehm zu befreien, der so eigentümlich für Manitobas Boden ist, mußte er seinen Gedanken Luft machen und sagte zu seiner Frau, wie beschissen doch der Dreck hier in Neu Island sei.

Während dieses Sommers gab es eine Massenerkrankung unter den Kindern in dieser Gegend, und Torfi Torfason verlor zwei von seinen vier Kindern, einen Jungen von drei Jahren und ein Mädchen von sechs. Sie hießen Jon und Maria. Die Nachbarn halfen Särge zusammenzimmern. Ein Pastor, wurde von weither beschafft, und er begrub Jon und Maria, und Torfi bezahlte, was verlangt wurde. Einige der jämmerlich gewaschenen Isländer standen mit alten Kopfbedeckungen in den todmüden Händen am Grabe und sangen leise. Torfi hatte dafür gesorgt, daß alle Kaffee und Pfannkuchen und Rosinenbrot bekamen. Als der Herbst kam, wurde das Wetter kälter, und es fing an zu schneien, und da bekam die Frau ein neues Kind, das die Blockhütte mit neuem Weinen füllte. Es war ein Isländisch-Amerikaner. Danach stellte sich merkwürdigerweise der Indiansommer mit tausend Farben in den Wäldern ein.

Und von Norden kamen die Indianer auf ihren Schleichwegen den Fluß entlang und wollten sich Fausthandschuhe kaufen. Sie waren sehr langsam und meckerten nicht wegen Kleinigkeiten, sondern kauften ein Paar Fausthandschuhe für eine ganze Moschusochsenkeule mit Bug: Weiter kauften sie ein Halstuch und Zucker für einen ganzen Moschusochsenrumpf. Danach zogen sie wieder ihrer Wege – Menschenkinder, die keine Ahnung von Geld und Geldeswert haben.

Und hierauf kam der Winter. Was sollte man nun anfangen? Torfi taufte seine Hütte Bakkabud – Hügelbude – Hügelbudike. Es gab nur eine. Kuh in Bakkabud. drei Kinder und nur wenig im Eßschrank. Die Kuh hieß Kullekuh – Hügelkuh –, obwohl sie sehr lange Hörner hatte, und sie wurde von allen Bakkabud-Kullekuh gerufen. Und sie hatte große Augen und starrte wie einen Ausländer immer die Frau an und brüllte jedesmal, wenn Leute an der Tür vorbeigehen.