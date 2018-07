Trotz aller günstigen Möglichkeiten, die für die Aktie sprechen, ist es noch immer offen, ob sich die Aktie in der breiten Bevölkerung als Anlageinstrument durchsetzen wird. Es besteht der Eindruck, als ob weite Kreise, die als mögliche Aktionäre anzusprechen sind, die Aktie immer noch für etwas Geheimnisvolles halten, mit dem man sich tunlichst nicht näher befassen sollte. Was ist die Aktie? Die Aktie ist Miteigentum. Entsprechend erhält der Besitzer auf Grund des hingegebenen Geldes einen Anteil von dem möglichen Gewinn in Form der Dividende. Die Gewinnhöhe richtet sich nach dem Können derjenigen, die der Aktionär zum Verwalter seines Vermögens eingesetzt hat.

Warum ist aber der Bevölkerung diese Aktie noch so geheimnisvoll? Nun, wer heute 40 Jahre alt ist, somit auf der Höhe seiner Schaffenskraft steht und nicht gerade eine kaufmännische Lehre durchgemacht oder ein entsprechendes Studium absolviert hat, war 1930 gerade 15 Jahre alt. Mit der ersten geistigen Wachheit hat er von dem Risiko vernommen, das in der Aktie liegen kann; denn in den damaligen Krisenzeiten sanken die Kurse. Dann folgte eine Zeit, da die „Brechung der Zinsknechtschaft“ in die Schule getragen wurde. Man sprach von Monopolkapitalisten, vom Kuponschneider. So wurde einerseits ein Ressentiment gegen die Aktie geweckt und andererseits das Wissen, wie man mit seinen Ersparnissen umgeht, ob man sich gegebenenfalls Aktien kaufen soll, vernachlässige. Heute können kaum 10 v. H. der erwachsenen Bevölkerung darüber Auskunft geben, was eine Aktie wirklich ist, geschweige denn, wie man den Kurszettel liegt. Aber ohne Wissen geht es auch auf diesem Gebiet nicht; denn Aktienerwerb ist eine reine Frage der Zweckmäßigkeit und keine Sache der Weltanschauung, ist eine Frage, die man nur dann zu beantworten vermag, wenn man das unerläßliche Handwerkszeug beherrscht.

Wie aber kann man das Handwerkszeug erlernen? Die Erfahrung zeigt, daß die besten Artikel und Broschüren nichts nützen, wenn sie von der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Aktie ausgehen; denn solche Äußerungen setzen voraus, daß der Leser weiß, was eine Aktie ist. Mit der Börsenauskunft „X-Werke 257 Geld“ kann der Nichtbörsianer eben nichts anfangen. Dies haben eine Reihe von Banken als Mittler am Kapitalmarkt. auch erkannt. Sie verstärken ihre aufklärenden Veröffentlichungen, weil sie wissen, daß nur dann genügend Interesse an der Aktie entwickelt werden, kann, wenn aufgeklärt wurde, wie das Anlage- und Finanzierungsinstrument „Aktie“ zu gebrauchen ist. Sie haben einzusehen begonnen, daß man breiten möglichen Anlegerkreisen in zweckmäßiger Form erklären sollte, wie die Börse arbeitet, was eine Aktie ist, wie ein Aktienkauf und -verkauf vor sich geht, was die technischen Ausdrücke, wie „Geld“, „Brief“ oder „repartiert“ bedeuten, wie man richtig mit dem Wertpapier umgeht kurz: es wird Aufklärung geschaffen. Denn die Kapitalanlage in Wertpapieren darf keine Geheimwissenschaft bleiben, will man einerseits die finanzielle Konsolidierung der Industrie und andererseits eine breite Verteilung des in der Volkswirtschaft erarbeiteten Reichtums. Bernd Weinstein