Auf dem Weihnachtsbüchertisch 1955 liegt ein schöner, großformatiger Bildband, trefflich eingeleitet von Julius Baum:

"Zwölf deutsche Dome des Mittelalters", Atlantis Verlag, Zürich, 29,50 DM (Aufnahmen von Helga Schmidt-Glaßner.

Die Reihe beginnt (chronologisch) mit Speyer und endet mit der Münchner Frauenkirche. Also, erwartet man, wird sie Bamberg enthalten, Naumburg, Straßburg – doch halt! Vergeblich sucht der Leser die große Rosette des Straßburger Münsters, die Standbilder der Kirche und der Synagoge. Sollte der Bau Erwins von Steinbach nicht mehr zu den deutschen Domen des Mittelalters zählen?

Tatsächlich, so hat es der Verlag beschlossen. Die heutigen politischen Grenzen sind ihm schon für das Mittelalter maßgebend. Daß zur Zeit, als das Münster gebaut wurde, Straßburg nicht nur zum Gebiet des Deutschen Reiches gehörte, sondern daß es ein zentraler Ort des deutschen Sprach- und Kulturraums war, daß ein Bürger der Stadt, Meister Gottfried von Straßburg, hier das Buch von Tristan und Isolde in deutsche Verse brachte (und in was für Verse!), daß der große Meister Eckhart an der Schule des Münsters lehrte und deutsche Predigten hielt und daß einer seiner Schüler, der Straßburger Bürgersohn Johannes Tauler, die Bewegung der Deutschen Mystik auf den Gipfel führte – das alles zählt nicht mehr...

Kein Vernünftiger wird daran zweifeln, daß die Entscheidung über die politische Zugehörigkeit Straßburgs zu Frankreich unwiderruflich ist. Aber ist darum Gottfried ein französischer Dichter gewesen, Tauler ein französischer Mystiker, das Münster eine französische Kathedrale?

Als Goethe 1772 in Straßburg studierte, befand er sich auf französischem Staatsboden. Aber die kleine Schrift, in der er von seinem Erlebnis des Straßburger Münsters Kunde gab, führte den Titel "Von deutscher Art und Kunst". Und keine Stelle in Paris protestierte. Kein Franzose verdächtigte den Studenten aus Frankfurt, er habe Straßburg für Deutschland reklamieren wollen.

Sollten solche Proteste und Verdächtigungen heute, zu befürchten sein? Wir möchten es nicht hoffen. Es wäre sonst schlecht um den Gedanken bestellt, dessen Realisierung gerade in Straßburg angestrebt wird: den Gedanken der europäischen Einheit, die alle nationalen Differenzierungen ebensowohl anerkennt wie übersteigt. Denn er setzt voraus, daß jedermann die Vergangenheit unbefangen betrachtet und also, zum Beispiel, das Straßburger Münster ohne Scheu von politischen Verwicklung den deutschen Domen des Mittelalters zurechnet. So hat es, um eine unverdächtige Autorität anzuführen, auch der große Geschichtsschreiber der deutschen Kunst, der Straßburger Professor Georg Dehio, mit guten, wohl kaum zu entkräftenden Gründen getan.

Der Bildband, der uns Anlaß zu diesen Bemerkungen gibt, ist in Zürich erschienen. Aber auch in der freien Schweiz brauchte man wohl keine Sorge vor Protesten aus Paris zu haben. Oder sollte man dort entschlossen sein, fortan die europäische Kunstgeschichte nach den heutigen Ländergrenzen zu gliedern? Dann allerdings müßte man, bis auf weiteres, die großen Kirchenbauten in Danzig und Breslau als "polnische Dome des Mittelalters", den Prager Veitsdom als "tschechoslowakisches" Baudenkmal und den Königsberger Dom als Beweis für den hohen Stand der sowjetischen Baukunst zur Zeit der Tatarenherrschaft registrieren. Womit man dann genau bei der Moskauer Praxis der Geschichtsfälschung angekommen wäre. l