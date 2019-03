Nur in einem an politischen Überraschungen so armen Land wie Großbritannien war es möglich, dem Wechsel in der Führung der Labour Party noch soviel news value, soviel aktuelles Interesse, abzugewinnen. Denn dieser Wechsel vollzog sich ganz so, wie er sich seit Anfang dieses Jahres abzuzeichnen begonnen hatte. Auf Überalterung der sozialistischen Führungsgruppe hatten schon die konservativen Wahlerfolge ein grelles Licht geworfen. Bereits am 4. Juni wurden daraus auch deutlich sichtbare Konsequenzen gezogen: Der 67jährige Hugh Dalton erklärte in einem offenen Brief an Attlee, daß er sich für weitere nutzbringende Arbeit im Parteivorstand zu alt fühle; und die Massenzeitung "Daily Mirror", die in der Nachkriegsgeschichte der Labour Party oft bei großen Entscheidungen ihre Viermillionenauflage ausschlaggebend in die Waagschale geworfen hat, startete daraufhin die "Operation Graubart". Ihr fielen alle hohen Parteifunktionäre zum Opfer, die sich dem 70.Lebensjahr bedenklich näherten oder es gar schon überschritten hatten. Mit der einzigen Ausnahme des zweiundsiebzigjährigen Parteiführers Clement Attlee.

Und Attlee erklärte damals ausdrücklich, daß auch er zurücktreten werde, sobald die Nachfolge gesichert sei. Das aber konnte nur heißen: sobald das Amt nicht einfach auf seinen Stellvertreter Herbert Morrison übergeben würde (denn einen Zweiundsiebzigjährigen durch einen Siebenundsechzigjährigen zu ersetzen, wäre nicht im Sinne der "Operation Graubart" gewesen) und sobald die Gefahr einer Abspaltung des linken Flügels unter Bevan gebannt wäre. Nach den Ergebnissen der Nachfolgewahlen sieht es so aus, als ob Attlee diesen Zeitpunkt jetzt meisterhaft getroffen hätte.

Auch auf wen die Wahl zum neuen Parteichef fallen würde, war eigentlich schon seit langem kein Geheimnis mehr. Bei aller Brillanz konnte der linksradikale Waliser Bergarbeiterführer Aneurin Bevan nie wirklich damit rechnen, unter normalen Bedingungen – in einer Krisensituation wären seine Chancen vielleicht größer gewesen – als Parteiführer tragbar zu sein. Die 70 Stimmen, die für ihn abgegeben wurden (also etwa ein Viertel aller Abgeordnetenstimmen), entsprechen der nun schon seit fünf Jahren ziemlich konstanten Zahl seiner Anhänger im Parlament.

So blieb als letzter ernst zu nehmender Rivale Gaitskells Herbert Morrison. Für ihn sprach, daß er von allen Labour-Funktionären in der Arbeiterbevölkerung, wo er liebevoll vertraulich nur "our ’Erb" genannt wird, der populärste ist. Außerdem verdankt es die Labour Party in erster Linie diesem erfahrenen Praktiker, daß sie 1945 verwaltungstechnisch überhaupt in der Lage war, die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Aber Dankbarkeit spielt eben auch in England als Politikum keine sehr große Rolle.

Hugh Gaitskell wurde, mit einer absoluten Mehrheit von 47 Stimmen (157:110), gewählt: weil es Attlee so wollte; weil er die wichtigsten Machtträger der Labour Party, die großen Gewerkschaften, hinter sich hat; weil die "Operation Graubart" den Stein ins Rollen gebracht hatte und "Verjüngung der Partei" das Gebot der Stunde ist. Die Bedeutung seiner Persönlichkeit braucht deswegen nicht unterschätzt zu werden. Man findet schwerlich Parallelen für eine so rasante parlamentarische Karriere: Nach zwei Jahren als Abgeordneter bereits Minister (für Energieversorgung, 1947); nach weiteren drei Jahren Inhaber der, nach dem Premierminister, wichtigsten Schlüsselstellung in der britischen Regierung: Schatzkanzler (1950). Nach weiteren fünf Jahren nun also Parteiführer und damit fast automatisch Premierminister, falls England jemals wieder eine Labour-Regierung haben sollte.

Nicht nur ausländische Beobachter, sondern auch führende englische Politiker schienen lange Zeit daran zu glauben, daß es eine Art Naturgesetz gäbe, wonach konservative und sozialistische Regierungen einander abwechseln wie Ebbe und Flut. Davon kann aber gar nicht die Rede sein. Die Verjüngung der Labour-Führungsgruppe (in der es jetzt nach dem Ausscheiden Morrisons nicht einen einzigen Namen mehr gibt, der in der Welt der Politik schon Klang und Farbe hätte) ist vor allem Ausdruck der schmerzlichen Erkenntnis, daß es entweder einer wirtschaftspolitischen Katastrophe bedürfte, um Labour wieder an die Regierung zu bringen – oder aber einer völligen Neuorientierung der Partei; einer Neubesinnung darauf, daß sie ursprünglich ihren Siegeszug gegen die Tories als Partei des Fortschritts, als Nachfolgerin der alten liberalen Partei angetreten hat.

Die Forderung nach einer revolutionären Sozialgesetzgebung brachte der Labour Party 1945 den Wahlsieg und gab ihr als Regierungspartei ein zwar umstrittenes, aber dynamisches Programm. Um so schwerer fiel es, vor allem der älteren Generation, einzusehen, daß dieses bewährte Rezept nicht mehr ausreicht. Die Sozialgesetzgebung ist bis an die Grenzen des wirtschaftlich Tragbaren ausgedehnt worden und wurde, innerhalb dieser Grenzen, in das Regierungsprogramm der Konservativen übernommen. Den englischen Arbeitern geht es heute, gemessen am Lebensstandard des Mittelstandes, recht gut. Lohnforderungen sind längst schon viel mehr Gewerkschaftsroutine als eine Lebensfrage. Mit neuen Verstaatlichungsplänen kann man keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervorlocken; denn die Verstaatlichung war weder wirtschaftlich ein durchschlagender Erfolg noch psychologisch.