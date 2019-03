a. l., Schwerin

Die Schweriner Stadtverwaltung hat einen Überblick über die von dieser Stadt ausgehenden Ost-West-Kontakte herausgegeben. Im einzelnen ist daraus folgendes ersichtlich: Zum "Tag des Deutschen Laienspiels" kamen 400 westdeutsche Gäste. Vorher hatten Hamburger Maler in Schwerin ihre Bilder ausgestellt (in diesem Jahr fuhren dafür Schweriner Künstler in die Hansestadt). Das Schweriner Theater führte auf einer Gastspielreise in 15 westdeutschen Städten das Stück "Teufelskreis" auf. In Schleswig-Holstein gastierte zur selben Zeit gesondert das Mecklenburgische Staatstheater, Fritz-Reuter-Bühne. Daraufhin wurde niederdeutschen Bühnen aus der Bundesrepublik das Auftreten in Schwerin gestattet. Zum Schluß heißt es in der Verlautbarung: "Westdeutsche Schriftsteller lesen des öfteren in den Veranstaltung gen des Kulturbundes und des Schriftstellerverbandes; westdeutsche Musiker geben Konzerte, und an einer jetzt in einem Schweriner Verlag erscheinenden Anthologie niederdeutscher Dichtung arbeiteten westdeutsche Autoren mit. Das Schweriner Konservatorium wiederum gibt häufig Konzerte in Westdeutschland, und im Staatlichen Museum Schwerin ist jetzt eine gesamtdeutsche Ausstellung von Plastiken des Freiburger Professors Gerstel und seiner Schüler zu sehen.