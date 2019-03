Inhalt Seite 1 — Paul Löbe: "Ein Vorbild für die Bürger" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es wäre heute kaum vorstellbar, daß auf dem Parteitag irgendeiner unserer Parteien eine Gruppe namhafter Politiker, von einem Ausflug in die Umgebung des Tagungsortes zurückkehrend, auf nächtlicher Parkwanderung aus purer Lebenslust den Gesang eines schlichten Volksliedes anstimmte. Von dem Weimarer Parteitag der SPD aus dem Jahre 1919 berichtet dies Max Brauer. Gemeinsam mit Paul Löbe und Hermann Müller wanderte er damals am frühen Morjen von einem Ausflug zum Schlößchen Bellevue nach Weimar zurück; "im Park von Tiefurt gingen wir vor Goethes Gartenhaus, und mit aller Innigkeit sangen wir Goethes ‚Sah ein Knab‘ ein Röslein steh’n’. Freudig und – was man nicht oft an ihn erlebte – ausgelassen war Paul Löbe dabei." Als Politiker und zugleich als warmherziger Mensch habe Löbe sich ihm in jenen Weimarer Tagen offenbart.

Aus all den Huldigungen und Glückwunschadressen, die in diesen Tagen Paul Löbe zu seinem achtzigsten Geburtstag zugingen, ist immer wieder der tiefe Respekt und die dankbare Bewunderung für seine warme Menschlichkeit herauszulesen gewesen. Als "eine der lautersten Gestalten der deutschen Geschichte in diesem Jahrhundert" feierte ihn der Bundestag, und Vertreter aller politischen Richtungen grüßten ihn ehrfürchtig als einen Mann, der über Parteigrenzen längst hinausgewachsen ist. Als "guter Mensch" schlechthin und "ein Vorbild für die Bürger" verlieh ihm die Stadt Berlin den Ehrenbürgerbrief.

Paul Löbe ist kein politischer Programmatiker, und der Sozialismus ist für ihn, der seit sechzig Jahren der Sozialdemokratischen Partei angehört, mehr eine Sache der Lebensform als der abstrakten Doktrin. Der Geist der Brüderlichkeit, der Güte und der Menschenliebe, hat er einmal erklärt, mache "den eigentlichen Inhalt unserer soziilistischen Überzeugung" aus. Wohl ist auch für ihn der Motor des politischen Wirkens die eigene bittere Erfahrung gewesen, die "selbstempfundene soziale Ungerechtigkeit, die bei uns Arbeiterkinder! den Antrieb zur Ausbildung eines politischer Willens bildete". Doch fehlen ihm alle Züge eines militanten Eiferers, welche so vielen seiner Schicksalsgenossen anhaften, die gleich ihm sich den Weg aus dem vierten Stand in die führenden Schichten des Staates mühevoll erkämpfen mußten. Der Beginn seiner Lebensbeschreibung ist, bei allem anklägerischen Impetus, von der sanften Sprachmelodie der großen Erzähler des neunzehnten Jahrhunderts getragen: "Als der 29jährige Tischlergeselle Heinrich Löbe aus Freiburg in Schlesien im September 1873 dem 20 Jahre alten Dienstmädchen Pauline Leuschner aus Wohlau die Hand zum Ehebunde reichte, war Armut bald ihr treuester Begleiter." Das ist der fast klassische Beginn der Autobiographie eines Arbeiterführers, aber zugleich liegt über diesen Kapiteln auch etwas von dem, was Theodor Heuss die "Glaubenskraft utopistischer Romantiker" in Paul Löbe gemeint hat.

Dabei ist Lobes Jugendzeit keineswegs lyrisch überstrahlt gewesen – trotz der mit wachen Sinnen genossenen "Walze", die den Schriftsetzerlehrling nach altem Brauch durch den Süden und Südosten unseres Kontinents geführt hat. Und gewiß ist die ihm immer wieder und von allen Seiten nachgerühmte Würde, mit der er dem Reichstag in den dreizehn Jahren seines Bestehens zwölf Jahre lang präsidierte, der hohen Achtung zuzuschreiben, die er selbst vor diesem Amte hatte. Erst wer sich den Zugang zum politischen Leben mit soviel Vehemenz erkämpfen mußte, wer wie Löbe schon als Schriftsetzerlehrling die Gleichaltrigen zu heimlicher politischer Lektüre um sich versammelte und sich, eine Woche nach der Konfirmation, als Transportarbeiter verkleidet in politische Versammlungen einschlich – für den mußte das politische Amt eine Verpflichtung darstellen, hinter der das Ansehen der Person in Bescheidenheit zurückgestellt wurde. Lobes Bescheidenheit hat indessen nichts Devotes, sondern die Sicherheit der echten Würde, mit der er, ein "geborenes Genie der Repräsentation" (Bergsträsser), den Auftrag seines Amtes jederzeit erfüllt. Sein Aufstieg vom Tischlersohn zum Reichstagspräsidenten bildet den genauen Gegenpol zu der Durchschnittskarriere eines heutigen Parteifunktionärs, dem die Positionen durch den Automatismus der Apparatur gewissermaßen voraus berechenbar zufallen.

Was Löbe darüber hinaus vom Funktionär unterscheidet, ist vor allem sein Humor und die zartfühlende Ritterlichkeit, welche vor allem die Damen des Parlaments zu schätzen wußten, denen er gelegentlich vor Sitzungsbeginn heimlich eigenhändig geschnittene Rosen auf die Bänke legte. Schon während der Nationalversammlung in Weimar wurde er zum "Ehrenmtiglied der Frauenfraktion" ernannt.

Damals war er, binnen zwei Jahren vom Schriftsetzer zum Chefredakteur der Breslauer "Volkswacht" aufgestiegen, mit sechs anderen Breslauer Sozialdemokraten zur Verfassungsgebenden Nationalversammlung delegiert worden, keineswegs ein "alter Parlamentarier", obschon er bereits seit 1904 Stadtverordneter in Breslau und seit 1914 Mitglied des schlesischen Provinziallandtages war. Daß man ihn zum Vizepräsidenten der Weimarer Versammlung und ein Jahr später in Berlin mit 397 von 420 Stimmen zum Reichstagspräsidenten wählte, zeugt von dem hohen Vertrauen, das man in seine Konzilianz und Souveränität setzte – eine Hoffnung, die er zwölf Jahre lang zu so allgemeiner Bewunderung erfüllte, daß ihm dieser Tage mehrfach spontan versichert wurde, er habe manche Gegner, doch keine Feinde gehabt.

Bei aller Toleranz indessen ist Paul Löbe durchausprinzipienfest und auch innerhalb seiner Partei nicht zum Konformismus geneigt. So gehörte er in der ersten Berliner Nachkriegszeit trotz kräftiger Bearbeitung durch russische Offiziere zu den entschiedensten Gegnern der Verschmelzungspläne mit der sowjetzonalen KP; und auf dem Hamburger SPD-Parteitag 1950 trat er gegen Kurt Schumacher auf, um das schroffe Nein der Partei zu den Straßburger Europaplänen in ein bedingtes Ja abzuwandeln.