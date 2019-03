Das sowjetische Versprechen einer Wirtschaftshilfe für Indien hat bei uns vielfach Überraschung und Bestürzung hervorgerufen. Die Bestürzung mag nützlich sein, weil sie manchen aus dem Schlummer des Optimismus herausscheucht. Die Überraschung hingegen wäre zu vermeiden gewesen, wenn die elementaren weltwirtschaftlichen Tatbestände von heute bei uns auch nur annähernd so gut bekannt wären, wie zum Beispiel die feinsten Möglichkeiten des Wahlrechts oder die Nuancen der parteipolitischen Koalitionsbildung.

"Wie hoch müßten die vom Ausland kommenden Kapitalien sein, um in Asien (außerhalb Chinas) einen kontinuierlichen Fortschritt – das heißt eine Erhöhung des Lebensstandards der Massen – schaffen zu können? Auf etwa 7,5 Milliarden Dollar schätzen die Experten der Vereinten Nationen die notwendigen Kapitalien, von denen in den asiatischen Ländern selbst höchstens 1,5 Milliarden aufgebracht werden können. Welche Summen erhielten sie bisher? Die Experten schätzen: ‚Zur Zeit liegt der Zufluß an Auslandskapital bei 1 Milliarde Dollar, was das Nationaleinkommen pro Kopf der Bevölkerung der unterentwickelten Länder als Ganzes um nur etwa 3/4 v. H. pro Jahr erhöhen würde‘."

Daß dies der Zusammenbruch von Punkt 4 der sogenannten "Truman-Doktrin" (Hilfe für die unterentwickelten Länder) ist und wie es zu diesem Zusammenbruch kam, ergibt sich zwingend aus der soeben zitierten Gesamtdarstellung der heutigen weltwirtschaftlichen und -politischen Situation und der Perspektiven, die sich für die nächsten Jahrzehnte nahelegen:

Fritz Sternberg: "Marx und die Gegenwart. Entwicklungstendenzen in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts", Verlag für Politik und Wirtschaft, Köln, 388 S., 16,80 DM.

Der Haupttitel dieses erhellenden Buches könnte eine intern marxistische Diskussion erwarten lassen. Doch Sternberg, der aus Breslau gebürtige, seit 1933 in den USA lebende Wirtschaftsanalytiker, ist zwar ein subtiler Kenner der Marxschen Wirtschaftsanalysen und ihrer Wichtigkeit für das Verständnis der Ersten Industriellen Revolution, und er weist auch auf die Stellen hin, an denen der späte Marx – "moi, je ne suis pas marxiste", hat er damals gesagt–sein eigenes Schema als Realist preisgegeben hat; aber das Interesse der Leser wird doch alsbald der Situation zugewandt, die sich aus den Weltkriegen, dem Ende der kapitalistischen Expansion und der Aufgliederung der Erde in vier große Wirtschaftskörper ergeben hat: den klassisch kapitalistischen der USA, den schein-marxistischen, in Wirklichkeit neo-imperialistischen der Sowjetunion mit China, den von Stagnation bedrohten Europas und Großbritanniens und endlich, das große X, den nach Entwicklung drängenden Asiens und Afrikas.

Hier, in Asien, außerhalb Chinas, und in Afrika, nötigt die Disproportion zwischen katastrophal niedrigem Lebensstandard der Massen und unaufhaltsamer Tendenz zur Industrialisierung die politischen Führer (Prototypen: Nehru, U Nu, aber auch Nasser) zu einer Option für den Staatskapitalismus, wenn es nicht gelingt, die Privatwirtschaft der freien Welt für die Entwicklung der unterentwickelten Länder zu mobilisieren. Aber diese Mobilisierung ist bisher nicht gelungen. Und: "Da dem so ist, wird die Hilfe für die asiatischen Nationen wahrscheinlich auch weiterhin völlig unzureichend bleiben, obwohl dieses passive Beiseitestehen in einem der gefährdetsten Gebiete der Welt direkt und indirekt die Trumpfkarten für neue Expansionsvorstöße den russischen Imperialismus verstärkt." cel.