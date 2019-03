Skiläufern wird dieses neue, schwer auszusprechende Wort vielleicht bald geläufig sein, denn es ist möglich, daß es eine Revolution im Schneeschuhsport auslösen wird. Dieses Buchstabenmonstrum bezeichnet nämlich einen Kunststoff, aus dem man in Zukunft Skier fertigen will, die tausendmal bessere Eigenschaften besitzen sollen, als die zur Zeit noch gebräuchlichen Schneeschuhe etwa aus dem eisenharten und doch elastischen Hickoryholz oder dem gleich fedrigen und dehnbaren, aber bedeutend weicheren und leichteren (und vor allem auch viel billigeren) Eschenholz. Auf diesen Idealski sind in gemeinsamer fleißiger Arbeit britische physikalische Wissenschaftler und praktische norwegische Skiläufer gekommen.

Dabei hat man die interessantesten Entdeckungen gemacht. Zunächst hat man jetzt einwandfrei in den langwierigen Laboratoriumsversuchen an der Universität von Cambridge enthüllt, worauf die jahrhundertealte praktische Erfahrung der Norweger beruht, daß man nur auf gut gewachsten Hölzern angenehm und leicht laufen kann. Man stellte fest, daß sich unter einem gleitenden Ski eine Reihe wichtiger physikalischer Vorgänge abspielt. Dabei wird zunächst Eis in Wasser verwandelt und das Wasser danach wieder in Eis. Der Druck des Skis auf seine Unterlage und die Reibungswärme der Skiunterfläche auf die Schneekristalle spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Skiläufer, so stellten die Sachverständigen fest, gleiten eigentlich gar nicht auf Schnee dahin, sondern vielmehr auf einem außerordentlich dünnen Wasserhäutchen, das hinter dem Ski sofort wieder zu Eis kristallisiert.

Aus diesen neuen Kenntnissen zog man nun die mannigfachsten Schlüsse. Gut wärmeleitendes Material eignet sich nicht für die Anfertigung von Skiern, da es das Schmelzen der Oberfläche der Schneekristalle erschwert. Auf der anderen Seite muß das Material wasserabstoßend (und nicht wassersaugend) sein, damit der Läufer besser über das Wasserhäutchen gleiten kann. Deshalb taugen Aluminiumskier, die man früher bereits mehrfach erprobt hat, nichts, und darum wachst man eben die Skier: um sie wasserabweisend zu machen. In dem Kunststoff Polytetrafluoräthylene fand man nun das Material, das sowohl schlecht wärme-– leitend als auch wasserabweisend und reibungsarm ist. Der "Ideal-Ski", der künftig nicht mehr gewachst zu werden braucht, wurde damit gefunden. Viele Versuche mit ihm in den Bergen der Alpen ergaben, daß dieser Ski aus dem unaussprechlichen Material unendlich viel besser ist als alle noch so gut gewachsten Holzskier. Es waren phantastische Zeiten, die die Testläufer bei ihren Abfahrtsversuchen erzielten. Sie lagen bis zu 100 v. H. über den sonst herausgefahrenen Geschwindigkeiten.

Das nun veranlaßt uns, zu diesem Wunderski auch einige mahnende Worte zu sagen. Wo wird der Wahnsinn hinführen, der in der dauernden Steigerung der Geschwindigkeiten liegt? Schon heute verzeichnen wir immer wieder die schwersten Unglücksfälle, die nur auf die Sucht nach Schnelligkeit zurückzuführen sind. Kaum eine Skilaufveranstaltung, von der nicht mindestens ein Teilnehmer mit den schwersten Knochenbrüchen und anderen ernsten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wird. Wie soll das nun erst werden, wenn alle Welt sich den Rekordski anschafft? Und auch für die Bobfahrer plant man ein gleiches Kunststoff gerät, um auch ihre Rekordzeiten noch weiter zu drücken. Es kann einem wahrlich Angst werden, wenn man an die Möglichkeiten denkt, die dies Polytetrafluoräthylene in sich birgt.

Wird demgegenüber noch der mit Holz kombinierte Metallski bestehen können, den man jetzt nach zwanzig Jahren wieder in der Schweiz propagiert? Oder werden die neuen französischen Skier eine Chance haben, von denen man lediglich weiß, daß ihre Spannung durch biegsame Metalleinlagen reguliert werden kann, und von denen sich die Franzosen für Cortina d’Ampezzo alles versprechen? Der Vorsitzende des Wettbewerbsausschusses des französischen Skiverbandes, Maurice Martel, erklärte kürzlich kühn: "Bei Skirennen der zehn Weltbesten geht der Kampf gewöhnlich immer nur um Zehntelsekunden, und diesen Kampf hoffen wir mit Hilfe der neuen Skier zu gewinnen." Offensichtlich hatte er bislang noch nichts von dem Kunststoff-Rekordski gehört, er wäre sonst wohl ein wenig vorsichtiger gewesen. Sicher hätten sich auch die Schweizer mit ihrer Propaganda für den Metallski mehr zurückgehalten, bei dem man auf die im Flugzeugbau gemachten Erfahrungen im Hinblick auf die Verleimungsmethoden von Holz mit Metall zurückgegriffen hat. Mögen sie auch noch so leichtes Schwingen gewährleisten, fast verwindungsfrei und wunderbar leicht manövrierbai sein – gegen den Polytetrafluoräthylene-Ski werden auch sie wohl kaum aufkommen können, dem eben das Metall und das Holz sind ja nach der neuesten britisch-norwegischen Erkenntnissen alle! andere als ideal. Es tut sich etwas in der Skiindustrie. Walther F. Kleffel

