BP ., Stockholm, im Dezember

Praktisch ist der Handel mit Schweden offenbar kein Problem. In der Tat vollzieht er sich sogar großartig. Schweden ist mit einem Warenbezug von rund 1,350 Mill. DM in den ersten neun Monaten d. J. wirklich einer der besten Kunden Westdeutschlands. Auf der anderen Seite ist die Bundesrepublik gleich nach Großbritannien der zweitbeste Kunde Schwedens. Der Warenaustausch zwischen beiden Ländern hat sich von Jahr zu Jahr erfreulich vermehrt. Warum, so fragt man sich angesichts dieser positiven Tatsachen, warum ist es da so ungeheuer schwierig für diese beiden Länder, ein befriedigendes Handelsabkommen unter Dach und Fach zu bringen? Trotz langer Verhandlungen hat man beispielsweise erst Ende November das Abkommen getroffen, das dann rückwirkend am 1. Juli dieses Jahres in Kraft trat. Da es aber in sechs Monaten schon wieder abläuft, kann man wieder anfangen zu verhandeln. Tatsächlich verhandelte man auch bereits. Schwedens Spezialist in westdeutschen Handelsfragen, Envoyé Vinell, war seit dem 2. Dezember in Bonn, wo er versuchte, endlich einmal ein dreijähriges Abkommen über schwedische Weizenlieferungen zu treffen. "Sieh, der Weizen liegt so nah", sagen die Schweden, "warum über den Ozean fahren, um ihn zu holen, wenn man nur über die Ostsee braucht. Und außerdem – unser Einfuhrüberschuß ..."

Damit aber berührt man dann den dunklen – theoretischen – Hintergrund – die eigentliche Frage. "Schwedens größtes handelspolitisches Problem wie der schwedische Handelsminister Lange vor kurzem sagte. Nicht der Weizen. Von dem muß Schweden diesmal leider selbst rund 150 000 t aus Übersee holen.

Das ist zum Glück nur ein vorübergehender Kummer. Aber der Einfuhrüberschuß macht Sorgen. Er ist ein chronisches Leiden und wird, genau wie diese, von Jahr zu Jahr schlimmer. Es fing ganz sachte an: 1951 waren es knapp 300 Mill. Kr. und nicht der Rede wert. 1953 war der Einfuhrüberschuß im Handel mit Westdeutschland aber schon auf über 600 Mill. Kr. angewachsen. Und für 1955 rechnet man mit einem Defizit von rund einer Milliarde Kronen im Handel mit Westdeutschland. Das aber klingt nach etwas. Damit hat man sozusagen die "kritische Menge" erreicht, die psychologisch zündet. Eine Milliarde sind "news". Da horcht der Mann auf der Straße auf und fragt: "Wieso?" Liest er dann in der Zeitung, daß die Zahlungsbilanz auch in diesem Jahre wieder mit 250 bis 300 Mill. Kr. passiv sein wird, die Mutter Svea aus ihrem Spartopf, der Devisenreserve, bezahlen muß, dann fragt er, warum denn die nun wieder so reiche Bundesrepublik nicht etwas mehr von Schweden kauft Warum kaufte sie z. B. in den ersten neun Monaten nur für 838 Mill. Kr. schwedische Waren, während sie für genau den doppelten Wert, 1,676 Mrd. Kr. (im Vorjahr 1294), nach Schweden verkaufen konnte?

Nun wird vermutlich die westdeutsche Ausfuhr nach Schweden im kommenden Jahr weit weniger stürmisch wachsen, da es Schweden z. B. schwerfällt, die gewünschten 1,7 Mill. t Koks in der Bundesrepublik aufzutreiben und es auch seine Kraftwageneinfuhr schwerlich noch weiter erhöhen kann. Aber Schweden will ja gar nicht seine Einfahren aus Deutschland beschränken. Es möchte nur mehr dorthin verkaufen. Und wenn es nur hundert Millionen mehr sind, um die man dann die Devisenreserve schont. Dieser Wunsch aber stößt auf Hindernisse, die zum Teil nicht an Deutschland liegen. An den großen Stapelwaren, die vor allem interessieren (wie Eisenerz, Zellulose, Papier und Holzwaren), ist die schwedische Industrie in diesem Jahre praktisch so gut wie ausverkauft, ähnlich wie Westdeutschland mit dem Koks. In Kiruna wird man erst nach der Umstellung auf den Untertagebau zu größeren Erzlieferungen in der Lage sein. Mit Grängesberg aber sind erhöhte Mengen zu 10 v. H. höheren Preisen abgeschlossen. An Zahllose hat man, zum Teil dank des Übergangs zur Sonntagsarbeit, eine Rekordproduktion herstellen und verkaufen können (im nächsten Jahre übrigens zu etwas höheren Preisen). Insgesamt hat die Waldindustrie in den ersten zehn Monaten einen 400 Mill. Kr. höheren Ausfuhrwert erreicht. Aber die Einfuhr stieg schneller, und die Handelsbilanz hat bereits Ende Oktober einen Minussaldo von 1,115 Mrd. Kr. (792 i. V.) aufzuweisen. Da Schweden vollbeschäftigt ist, kann es seine Lieferfähigkeit aber nur durch Investierungen, Rationalisierungen und Automatisierungen steigern.

Auch bei einem guten bundesrepublikanischen Willen wäre es also nicht leicht, die Einfuhr aus Schweden wesentlich zu erhöhen, zumal den schwedischen Wünschen bezüglich einer Zollsenkung u. a. für Qualitätsstahl, Büromaschinen, Rechenmaschinen und Landwirtschaftsprodukte zum Teil multilaterale Bindungen im Wege stehen. So konnte der schwedische Handelsminister erklären, daß "der deutsche Exporteur freien Zutritt zum schwedischen Markt hat, während der schwedische Export in Westdeutschland auf bedeutende Schwierigkeiten stößt". Vielleicht aber wird es möglich sein, bei der Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein langfristiges Handelsabkommen Schweden eine Mögkeit zu geben, jährlich jedenfalls ein paar Dutzend Millionen an Devisen zu kompensieren...