Der fromme und zumal in Deutschland heimische Brauch, bei der häuslichen Weihnachtsfeier der Geburt Christi unter dem Lichterbaum eine kleine Krippe mit dem göttlichen Kinde darin aufzustellen, wozu in den meisten Fällen wohl noch die Figuren der Heiligen Familie, der anbetenden Mutter Maria und des besorgten Nährvaters Josef, hinzukommen und vielfach auch das traditionelle Öchslein und der Esel – dieser Brauch geht zwar nicht auf ganz frühe christliche Zeiten zurück, doch besteht er immerhin schon seit etlichen Jahrhunderten und darf sich einer reichen Geschichte in alten Europa rühmen, die manchen ernsthafter. Forscher der Religionswissenschaft wie der Volkskunst und begeisterte Sammler angezogen hat.

In diesen Tagen ist ein von allen Freunden der Weihnachtskrippe, ihrer Entwicklung und ihrer künstlerischen Gestaltung lange erwartetes Werk erschienen, dessen Werden und Vollendung geradezu ein Musterbeispiel für den oft zitierten Satz darstellt: habent sua fata libelli. Es ist das Ergebnis einer dreißigjährigen Bemühung des Krippenforschers Rudolf Berliner, der im Laufe eines arbeitsvollen Lebens an seinem Hauptwerk Glück und Tragik des Schaffens bis zur Neige kosten mußte. Im Jahre 1926 begannen seine "Denkmäler der Krippenkunst" im Benno Filser-Verlag in Augsburg zu erscheinen, die nach der Ausgabe von 21 Lieferungen zu je acht Tafeln leider zum Erliegen kamen. Da monumentale Werk blieb ein Torso, wurde nach 1933 unter Fortlassung des Verfassernamens verschleudert, und der geplante Textband mit seinen 973 wissenschaftlichen Anmerkungen und Belegen konnte überhaupt nicht erscheinen. Mit Hilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft kommt er jetzt nach dreißig Jahren durch den Münchener Prestel-Verlag in die Hände jener, die sich das Tafelwerk erhalten haben oder so glücklich sind, es heute noch antiquarisch aufzutreiben. Auch der vorliegende Textband (Rudolf Berliner: Die Weihnachtskrippe. 244 S. 50,– DM) enthält dankenswerterweise 98 Abbildungen auf Tafeln, doch für die Herausgabe der gesamten Fülle in der technischen Vollendung der ersten Publikation besteht in unseren Tagen wahrscheinlich kaum noch eine Möglichkeit.

Das lateinische Wort praesepe oder praesepium, das die alten kirchlichen Schriften durchweg gebrauchen, bedeutet sowohl Krippe wie Stall, und so gehören auch in den Darstellungen beide Begriffe zusammen. Weihnachtskrippen sind also, nach der Definition Berliners, Darstellungen der mit der Geburt Christi verbundenen Ereignisse, bei denen im dreidimensionalen Raum körperlich und lebendig wirkende Gestalten so verteilt sind, daß im Betrachter das Gefühl entsteht, selbst den Ereignissen beizuwohnen, damit in ihm die religiöse Erlebnisfähigkeit und das Verlangen nach Meditation über das Geschaute angeregt werden. Daher ist die Kunstform der Krippe oder die mehr oder weniger künstlerische Arbeit der Bildschnitzer in erster Linie durch den religiösen Zweck bedingt und bleibt – zumal für die kirchlichen Auftraggeber – eine nur sekundäre Notwendigkeit.

Während in den Evangelien nur von einem Stall berichtet wird, in dem Christus zur Welt kam, erscheint auf vielen Weihnachtskrippen eine felsige, gewölbte Höhle als Ort der Geburt. Schon der heilige Hieronymus, aber auch Origines, Justinus und andere Kirchenväter sprechen von einer Höhle, die sich in Bethlehem an der Stelle befindet, über der dann die Kaiserin Helena die Geburtskirche errichten ließ. Der Palästinapilger Arkulf schreibt als Augenzeuge im Jahre 670: "Unterhalb des Altars der Kirche ist eine Doppelhöhle gelegen, in dem östlichen Teil wurde Christus geboren, im westlichen steht die heilige Krippe." Höhlen dieser Art dienen in bergigen Gegenden als Vorratsraum oder Viehstall, notfalls auch als Unterkunft für Menschen. Daß sich die Höhle so oft auf Krippendarstellungen findet, hat wohl noch besondere Gründe. Einmal bildete das geheimnisvolle Dunkel der Höhle einen wirkungsvollen Kontrast zu dem hellen, himmlischen Licht, das von einer verborgenen Stelle oder einem Stern aus auf die Krippe und das Christkind gerichtet wurde. Zum anderen ergab die Felsenhöhle mit dem sich darüber erhebenden Berg einen natürlichen Mittelpunkt der Gesamtkonzeption, zu dem der Blick des Beschauers stets wiederkehren mußte. Über der Höhle, auf der Höhe des Berges, ließ man dann die Hirten mit ihren Herden sich lagern und die Botschaft der Engel vernehmen. Oder man zeigte die Flucht der Heiligen Familie auf dem Eselchen nach Ägypten. Alle legendären Szenen, die mit der Jugend Christi zusammenhingen, wie der bethlehemitische Kindermord und die Anbetung der drei weisen Magier aus dem Morgenlande, die später zu Königen aufstiegen, gruppierten sich im Laufe der Zeit mit der räumlichen Ausgestaltung der Krippen um das eigentliche Hauptthema der göttlichen Geburt. Auf der Spitze des Berges, oftmals in die Ferne des Hintergrundes entrückt, erhob sich die vieltürmige Stadt Jerusalem und deutete gewissermaßen schon im die Stätte der künftigen Passion hin.

Lange bevor es Weihnachtskrippen im strengen Sinne des Wortes gab, waren Nachbildungen des Heiligen Grabes in den Kirchen während der Passionszeit schon bekannt und weit verbreitet. Sie mögen eine gewisse Anregung gegeben haben, über den Brauch der früh geübten Weihnachtsspiele hinauszugehen und die rasch verhallenden Wechselgesänge der Hirten zum Preis Marias und des Kindes umzuwandeln in die bleibende Form figürlicher Darstellung. Früher hat man die Jünger des heiligen Franziskus als Hauptverbreiter des Krippenbrauches angesprochen, aber zu Unrecht, wie Rudolf Berliner nachweist. Auch vom Dominikanerorden sind nur vereinzelte echte Krippen aus der Zeit um 1550 nachweisbar. Die Jesuiten bilden die einzige religiöse Gemeinschaft, der man wirklich die konsequente Verwendung der Weihnachtskrippe, wenigstens in manchen Ländern und Epochen, zuschreiben kann. Und zwar beginnend nach der Mitte des H. Jahrhunderts. Die älteste bezeugte Jesuitenkrippe wurde 1560 im Kolleg von Coimbra aufgebaut. In Böhmen folgte 1562 die erste Weihnachtskrippe. Bis nach Lahore in Ostindien und bis Arima in Japan trugen die Patres die Krippe als sinnfällige Unterstützung ihrer Missionstätigkeit. In Messina bauten sie 1609 erstmals eine Krippe "in Form eines Theaters", also bühnenförmig auf. Auch errichteten sie, wahrscheinlich 1601 in Altötting oder 1607 in München, die erste Kirchenkrippe mit wechselnden Darstellungen, von der wir wissen.

Ursprünglich wurden die Krippen von der Kirche in Auftrag gegeben und nur in Kirchen aufgestellt. Später begannen große weltliche Herren, die in ihren Palästen Hauskapellen besaßen, dort für sich zur Weihnachtszeit eine Krippe in immer größeren panoramahaften Ausmaßen und in immer prunkvollerer Ausstattung herzurichten, bis die Sitte in einfacherer Form allmählich auch in den Kreisen des Bürgertums Eingang fand und schließlich die uns allen bekannte häusliche Krippe zum festen Bestand der weihnachtlichen Zeit gehörte. Die großen Krippen aber, deren Figurenzahl in die Hunderte ging, erreichten im 17. und 18. Jahrhundert ihre Blütezeit, hauptsächlich in Süditalien und Sizilien. Dort und in Süddeutschland und Tirol entstanden Werke der Schnitzkunst von meisterhaftem Können und hohem künstlerischem Reiz. Dabei konnte es nicht ausbleiben, daß die Fülle profaner und höchst realistischer Genreszenen aus dem Alltagsleben des Volkes den ursprünglichen, sakralen Gedanken zu überwuchern drohte. Der Mißbrauch rief Gegner des burlesken Unernstes auf den Plan, und zumal die "Vernünftler" des 18. Jahrhunderts erhoben drohend ihren Zeigefinger gegen den schönen alten Brauch.

Dank der Liebe und des Eifers unermüdlicher Sammler und großer Museen ist uns von den Zeugen der ehemals blühenden Krippenkunst ein kleiner Teil erhalten geblieben. Mit unendlichem Fleiß ist Rudolf Berliner jeder Spur nachgegangen. Noch kann auf manche Frage keine Antwort gegeben werden – vielleicht sogar niemals, aber ein Standardwerk, das allen nach ihm Kommenden ein solides Fundament bietet, hat Rudolf Berliner in hingebungsvoller dreißigjähriger Arbeit allen Freunden der Weihnachtskrippe geschenkt.

E. A. Greeven.