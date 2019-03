Schalom Aschs Roman

Isaac Grossmann, Sohn einer jüdischen Einwandererfamilie New Yorks, in bitterer Armut aufgewachsen, von einem orthodoxen Vater in strenger Frömmigkeit erzogen, begeht als etwa fünfzehnjähriger Junge einen Diebstahl, der ihm zum Sprungbrett für seinen großartigen Aufstieg wird. Er verdrängt die quälende Erinnerung an seine Tat, die nach der Lehre seines Vaters nicht Gott, sondern nur der betrogene Mitmensch selbst vergeben kann, ins Unterbewußte. Er heiratet und wird ein reicher, angesehener Mann, dessen Sohn auf der gesellschaftlichen Sprossenleiter noch höher emporklimmt. Nach dem Tode seiner Frau erwacht jedoch sein Gewissen. Er beginnt an Zwangsvorstellungen zu leiden, die ihn schließlich veranlassen, den vor Jahrzehnten bestohlenen Mann, einen Polen namens Kowalsky, zu suchen, um das an ihm begangene Unrecht, das in der Phantasie des alternden Mannes zu einem furchtbaren Verbrechen mit schrecklichen Folgen für Kowalsky geworden ist, endlich wiedergutzumachen. Sein Sohn fürchtet einen Gesellschaftsskandal und läßt den Vater wegen Unzurechnungsfähigkeit. entmündigen und in einem Nervensanatorium unterbringen, wo der alte Mann tatsächlich beinahe geisteskrank wird. Der Enkel, durch erschütternde Erlebnisse in deutschen Konzentrationslagern zum alten jüdischen Glauben zurückgeführt, rettet den Großvater mit Hilfe eines gütigen Rabbiners, der seinen Schuldkomplex löst, indem er ihm klarmacht, daß er den strengen Gott des Vaters übernahm, ohne ihn selbst gesucht und der eigenen Persönlichkeit entsprechend geformt zu haben. Kowalsky wird gefunden – das heißt: sein Grab wird gefunden, und der alte Pfarrer der kleinen Polengemeinde kann Isaac Grossman versichern, daß Kowalsky nicht an seiner Tat zerbrochen ist. – Dies ist die Fabel des neuen Romans von

Schalom Asch: Reise durch die Nacht, Diana-Verlag Konstanz und Stuttgart, Leinen, 406 Seiten, 16,80 DM,

einem ostjüdischen Schriftsteller, der in den zwanziger Jahren auch in Deutschland bekannt war. In diesen Tagen hat er in Amerika seinen 75. Geburtstag gefeiert – ein Schriftsteller, dessen Werk die warme Menschlichkeit ausstrahlt, die zu allen Zeiten neben der Theologie das besondere Anliegen der Besten seiner Glaubensbrüder gewesen ist. Angesichts der aufrichtig und herzlich bemühten Gestalten dieses Buches, die in Irrtümer verstrickt und durch Einflüsse ihrer Umwelt vom Guten abgelenkt, aber niemals im ursprünglichen Sinne des Wortes "böse" sind, mag es beinahe lieblos erscheinen, auf die gewisse Konventionalität der breiten Schilderung hinzuweisen und das Teuflische, das Zwiegesichtige und Unversöhnliche, die das Wesen dieser Welt mitbestimmen, zu vermissen. Aber so realistisch "Reise durch die Nacht" geschrieben ist, so illusionistisch wirkt seine gutgemeinte "Tendenz" durch dieses Fehlen des harten und schweren Gegengewichts eines gnadenlosen Widersachers.

Johanna Moosdorf