Dem Wochenbericht über die Weltrohstoffmärkte der Hamburger Kreditbank AG, dem Nachfolgeinstitut der Dresdner Bank in Norddeutschland, entnommen

Auf den Weltrohstoffmärkten setzte sich die Preisanstiegsbewegung der NE-Metalle weiter fort. Insbesondere Kupfer und Zinn konnten sich weiter festigen, da die knappe Angebotslage durch einen Streik im chilenischen Kupferbergbau und durch die vorübergehende Schließung einer malaiischen Zinnhatte wegen Instandsetzungs- und Inventurarbeiten noch mehr angespannt wird. Bei den Rohstoffen agrarischer Herkunft überwiegen dagegen die Preisrückgänge. Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Jahresende und des beendeten Weihnachtsgeschäftes wurden die Dispositionen vorsichtiger getroffen. Liquidationen riefen bei Kautschuk Preisrückgänge hervor. Bei Kaffee und insbesondere Kakao dürften größere Käufe erst im neuen Jahr für das Ostergeschäft zu erwarten sein.

Bei denjenigen Rohstoffen, bei denen große Überschüsse vorhanden sind, ist eine nervöse Grundstimmung deutlich erkennbar. Das US-Landwirtschaftsministerium hatwieder verlautbart, daß dem Kongreß im kommenden Jahr Pläne zum Abbau der Bestände vorgelegt werden. Gleichzeitig sind auch Maßnahmen vorgesehen, um den US-Farmern, die von dem konjunkturellen Aufschwung in den USA nur wenig profitierten, eine günstigere Position zu verschaffen.

Getreide: Auf den USA-Getreidemärkten war die Preisentwicklung während der Berichtswoche uneinheitlich. Während die Weizensowie die Roggen- und Gerstennotierungen anstiegen, ermäßigten sich Hafer und Mais. Der kanadische Exportpreis wurde für die Spitzenqualitäten um 2 und für die übrigen Gradierungen um 3 c gesenkt. In der letzten Zeit ist der Weltgetreidemarkt ziemlich lebhaft gewesen, u. a. hat Frankreich größere Exportabschlüsse getätigt. Auch die US-amerikanischen Börsen standen unter dem Einfluß größerer Exportverkäufe. Außerdem wurden Käufe durch Meldungen über ungünstige Witterung im Getreidegürtel ausgelöst. Das geringe Angebot der Landwirtschaft infolge der zunehmenden Beanspruchung der Beleihungsmöglichkeiten wirkte gleichfalls tendenzstützend. Das USA-Landwirtschaftsministerium schätzt die Weltweizenernte 1955/56 auf etwa 7,3 Mrd. bu. Das sind 5 v.H. mehr als in 1954/55.) In Australien rechnet man mit einer Ernte von voraussichtlich 138,6 Mill. bu, was einen Mehrertrag von 20 Mill. bu gegenüber der tatsächlichen Ernte des Vorjahres bedeutet. Der Überhang per 30. 11. 1955, d. h. am Ende der Saison 1954/55, wird mit über 90 Mill. bu angegeben, der am Ende des laufenden Wirtschaftsjahres auf 120 Mill. bu steigen dürfte. Damit verschärft sich auch in Australien das Weizenüberschußproblem, so daß auch dort im nächsten Jahr. Anbaubeschränkungen möglicherweise angeordnet werden.

Kupfer : In den USA weisen die Kupfernotierungen einen steigenden Trend auf. Eine Ausnahme macht bisher noch der Hüttenabgabepreis, der unverändert auf 43 c/lb lautet. Die Auftriebstendenz auf den Kupfermärkten geht im wesentlichen von den USA aus, wo offensichtlich nicht nur Nachfrage nach Kupfer unter dem Einfluß von steuerlichen Erwägungen im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Jahresende vorliegt, sondern wo die Nachfrage auch nach dem Jahresende anhalten dürfte, da die Verarbeiter bemüht sind, Vorräte anzulegen, um nicht durch zu geringe Bestände gezwungen zu sein, sich zu stark steigenden Preisen einzudecken. – In London war es vor allem der Streik im chilenischen Bergbau, der die Notierungen ansteigen ließ. Der hierdurch hervorgerufene Produktionsausfall wird auf 1500 sht täglich geschätzt.

Blei: Unter dem Einfluß einer guten Nachfrage konnten sich die Bleinotierungen weiter festigen. Auch wird nach wie vor eine Heraufsetzung der New Yorker Notierung erwartet. Dies geht auch daraus hervor, daß die Käufer versuchen, zum Tagespreis abzuschließen.

Zink: Bei den NE-Metallen konnte nur Zink sein Vorwochenniveau nicht halten. Da aber auch bei diesem Metall eine Heraufsetzung der US-Notiz für möglich gehalten wird, trat gegen Wochenschluß wieder eine Erholung ein. Im laufenden Jahr wird in den USA mit einer Rekordhöhe der Gewinnung und des Verbrauches von Hüttenzink von über 1 Mill. sht gerechnet.