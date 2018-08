D., Saarbrücken, im Dezember

Die deutschen Heimatbund-Parteien haben die in kühnen Träumen erhoffte Dreiviertelmehrheit im Saarlandtag nicht erreicht; das Wahlergebnis ist hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Das gilt vor allem für die Christlichen Demokraten und für die Sozialdemokraten, denen es nicht gelungen ist, die autonomistischen Konkurrenzparteien, CVP und SPS, in unbedeutende Splitterparteien zu verwandeln. Die Dynamik der Demokratischen Partei Saar und ihres Vorsitzenden Dr. Heinrich Schneider hat sich dagegen über Erwarten stark im Wahlergebnis niedergeschlagen, besonders in der Stadt Saarbrücken, wo die DPS 39 Prozent der Stimmen errang.

Als sich dies Wahlergebnis in der Nacht zum Montag abzeichnete, war die überspannte Siegesstimmung vom 23. Oktober verflogen. Die traditionelle Pressekonferenz im Landtagsgebäude, in der sich, wie acht Wochen zuvor, die Vorsitzenden der drei Heimatbund-Parteien zum Wahlausgang äußerten, atmete nur noch gedämpften Optimismus.

Hoffmann gab sich nicht geschlagen

Es verdient festgehalten zu werden, daß die Volksbefragung über das Saarstatut auf französischen Wunsch in das Abkommen vom 23. Oktober 1954 aufgenommen worden war, um der Weltöffentlichkeit zu zeigen, daß die Saarbevölkerung ihre Entscheidung von 1935 zu revidieren wünsche. Bei allen Unklarheiten um dieses Plebiszit, von dem man oft sagte, daß es die Saardeutschen überfordert habe, drängte sich doch der Vergleich mit der Abstimmung von 1935 auch dem politisch weniger interessierten Wähler deutlich auf. „Wir stimmen wieder ab“ – das begriff jeder. Und nur das Nein bot sich ihm als eine mit dem früheren Votum für Deutschland vergleichbare Wahl.

Demgegenüber war die Entscheidung für die eine oder andere der kandidierenden Parteien sehr viel weniger klar umrissen. Soweit dadurch die Frage der Zugehörigkeit des Saargebietes zu Deutschland überhaupt berührt wurde, haben jedenfalls die meisten Wähler offensichtlich ihre Entscheidung schon im Oktober getroffen und keinen Grund gesehen, sie zu revidieren. Die Mehrheit der prodeutschen Parteien ist ganz konstant geblieben: im Oktober 66,7 Prozent, jetzt 64 Prozent; die Differenz kommt dadurch zustande, daß zu den 66,7 Prozent damals auch die kommunistische Partei mit ihren mehr als fünf Prozent der Wählerstimmen beigetragen hatte. Aber auch die alten „separatistischen“ Parteien, wie sie außerhalb des Saargebietes wohl um der Klarheit willen noch genannt werden dürfen, haben ja inzwischen ihr deutsches Herz entdeckt; von klar abgesteckten Fronten wie im Oktober konnte daher jetzt nicht mehr die Rede sein. Eine Entscheidung ist gefallen, die für die meisten Wähler wohl eine interne, und nicht wie manche erwartet hatten, eine außenpolitische Entscheidung war.

Was wird geschehen?