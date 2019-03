BP, Stockholm, im Dezember

Ein Gläschen vor Tisch, eine Art Fruchtcocktail, in dem das Wundermittel gelöst ist, und man bleibt schlank. Das klingt für alle, die an der "Freßlust" leiden, wie ein erfüllter Wunschtraum. Ein völlig unschädliches Mittel zum Schlankwerden, so wird ärztlich bestätigt. Ohne Rezept bald in allen Apotheken zu haben. Von dem Volke, das durch die Erfindung der Schwedenplatte gerühmt wurde, mit besonderer Freude begrüßt.

Wie so viele willkommene Entdeckungen ist auch dieses neue Mittel, daß den treffenden Namen Minus erhalten hat, ein Geschenk des Zufals. Dem Chemiker Dr. Holger Nyström gerieten in seinem Laboratorium in Stockholm ein paar Tropfen Salzsäure in ein bißchen Mannuronsäure. Da; Ganze wurde zu Gelee. So entstand Minus. Da Salzsäure auch im Magen hergestellt wird, so bildet üch dort gleichfalls Gelee, wenn die in dem Minus-Präparat enthaltene Mannuronsäure dazukommt. Der Magen füllt sich, und das Hungergefühl verschwinder. Tritt dann dies Minus-Gelee in den Darm, so wird es wieder wasserlöslich und verschwindet leicht. Minus macht also satt, ohne daß man etwas gegessen hat. Man hat keinen Hunger, obwohl man keine Kalorien zu sich nahm. Damit verschwindet eben der Nachteil der meisten Abmagerunjgskuren: das ständige Hungergefühl.

Das neue Mittel gegen "Überernährung", gegen die Lust, mehr zu essen als notwendig und als für die Gesundheit zuträglich, wurde von dem Arzt Dr. Gullev Swenning am Stockholmer St. Görans-Krankenhaus zusammen mit dem Chemiker Dr. H. Nyström entwickelt und von Dr. Strandell am gleichen Krankenhaus medizinisch erprobt Weder Herz noch Nieren, weder Schilddrüse noch Darm werden bei dieser Abmagerungskur in irgendwelcher Weise angestrengt. Das einzige, worüber die rasch erschlankten Dicken bisher klagen, war, daß sie sämtliche Kleider und Anzüge enger machen lassen mußten.

Demnächst soll eine große Kampagne gegen die vielen Millionen Kilogramm Fett angesetzt werden, mit denen sich Menschen auf der ganzen Welt herumschleppen. Geleitet und finanziert wird dieser "Fettvernichtungskrieg" von dem schwedischen Industriellen und Multimillionär Dr. Axel Wenner-Gren, in Deutschland bekannt durch seine Allwegbahn und die ihm gehörenden Bochume Stahlwerke. Wenner-Gren hat hierfür in Schweden die Remedia-AG gegründet. Wie es heißt, wird er mit Minus aber nur den Anfang machen. Las Plus macht er dann mit anderen Präparaten im dem heute so umfangreichen Markt der Arzneimittel, der Tabletten und Ampullen. Der Rohstoff zu den Magengeleetropfen ist im Überfluß vorhanden in den Algen der Meere. In diesen Tagen beginnt eine neue Industrie in Schweden mit einer ausreichenden Produktion. Und alle Dicken im ganzen Königreich werden bald erleichten aufatmen. Beng Paul