in neigt in Deutschland zur Schizophrenie, vor allem in Amt und Würden. "Ich als Mensch" heiße dann womöglich etwas gut, was "ich als Beamter" verwerflich finden muß. Das ist eine Krankheit, und mit Bedauern sieht man sie auch in kirchlichen Kreisen grassieren. "Ich als Vertreter der Kirche" enthalte mich natürlich jeglicher politischen Stellungnahme, aber "ich als Privatmann" kann nicht umhin, auch noch ein paar politische Böcke zu schießen – als ob die Strecke nicht ohnehin groß genug wäre!

Auch Leute, die oft Gelegenheit hatten, den persönlichen Mut und die Integrität eines Martin Niemöller zu bewundern, sehen jeder öffentlichen Rede des Kirchenpräsidenten mit Bangen entgegen und haben während seiner Amerikareise oft den Kopf schütteln müssen. Nun ist ihm auf einmal im Osten ein kongenialer Gegner erstanden. "Deutschland gehört selbstverständlich zum Westen", stellte Niemöller fest. Darauf SED-Pfarrer Karl Kleinschmidt (Schwerin): "Die Russen werden einem Anschluß Gesamtdeutschlands an den Westen nie zustimmen, weil sonst das sächsische Uranbergbaugebiet in westliche Hände geriete." Ja, wenn die streitbaren Herren Pastore das unter sich ausmachen, dann sollten wir vielleicht unsere Politiker, um des lieben Gleichgewichts willen, auf theologische Seminare schicken.

Leo