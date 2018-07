Paragraph 27 des Bundesversorgungsgsgesetzes vom 20. Dezember 1950 lautet: "Duiurdi die Gewährung einer Erziehungsbeihilfe an ] Beschädigte und Hinterbliebene ist sicherzustelleilen, daß den unterhaltsberechtigten Kindern eines l Beschädigten und den versorgüngsberechtigtenWaisiisen eine den Fähigkeiten entsprechende Schul- und l Berufsausbildung ermöglicht wird Gilt dieser Pamagraph auch für Kinder, die keine staatlich anerfcrkannte Schule besuchen? Das Bremer Wohlfahrtsammt verneinte die Frage und sperrte die Erziehumngsbeihilfe für Elisabeth Schmeißer, die 17jährigee Tochter eines Kriegsbeschädigten, die eine kaiaufmännische Privatschule in Bremen Nord besudicht. Der Vater beschwerte sich beim zuständigen S Senator ohne Erfolg. Nun sah man sich vor den S Schranken des Bremer Verwaltungsgerichts wiedder. Wohlfahrtssenator Degener berief sich in der Verhandlung auf eine Verwaltungsvorschrifift zum Bundesversorgungsgesetz, nach der die BBeihilfe nur für Schüler von staatlichen oder staatlilich anerkannten Schulen gewährt werden dürfe :. Da es in Bremen kein Privatschulgesetz und sominit auch keine staatlich anerkannten Schulen gebe, h habe er im Einvernehmen mit der Handelskammer fünf kaufmännische Privatschulen als "fördelerungswürdig" und damit unter das Gesetz falleiend anerkannt. Diese Sonderregelung sei von B Bundesminister Storch gebilligt worden. Die betrtroffene Schülerin besuche keine der von ihm genaiannten Anstalten, also könne ihr auch keine Beihhilfe gegeben werden.

Das Verwaltungsgericht kam entsprecheiend der väterlichen Klage zu dem Urteil, daß niclcht nur die Bremer Sonderregelung, sondern auch fi die in der Verwaltungsverordnung des Bundes r niedergelegte Beschränkung auf staatlich anerlrkannte Schulen unzulässig sei. Im Bundesversorgujungsgesetz sei ein uneingeschränkter Rechtsansprumch niedergelegt. Zu einer unterschiedlichen Gewwährung der Erziehungsbeihilfe bestehe also kein i Anlaß. Das Wohlfahrtsamt habe zu zahlen.

Keinen Erfolg hatte ein anderer Vateter, der Bremerhavener Arzt Dr. A. Olschewski, vcror dem Verwaltungsgericht. Er klagte, weil sein n Sohn Werner auf Grund einer "5 in Latein nictcht versetzt worden sei. Zwar waren in dem Zeugignis der Wilhelm Raabe Scbule von Bremerhaven atauch die Leistungen in Englisch, Französisch und deieutscher Rechtschreibung gerügt worden, aber der r Kläger betrachtete die schlechte Lateinzensur alals aus schlaggebend. Sie bestand nach seiner Meinmung zu Unrecht, da er als Mittelwert aus den schrif iftiichen Arbeiten seines Filius eine "4" errechnete hatte. Auch hätte sich der Lateinlehrer bei erneuern Gespräch nicht über die mündlichen Leistunge;en Werners beklagt. Der Lehrer habe eine Antktipathie gegen seinen Jungen.

Das Verwaltungsgericht konnte ihm nidcht zustimmen. Es stellte fest, daß tatsächlich niaicht die Fehlleistungen in Latein, sondern in Frannzosisch, Englisch und Deutsch für die Nichtversrsetzung maßgebend gewesen seien. Da sich der ! Schüler auf dem sprachlichen Zweig der Schule l befand, hätte die Note "5" in Latein allenfalls durrch bessere Zensuren in anderen Fächern ausgeeglichen werden können, Dies sei jedoch nicht der I Fall gewesen. Außerdem könne es nicht als WillHkür des Lateinlehrers ausgelegt werden, wenn er die zwischen "2" und "5" schwankenden Klassenarbeiten "nicht als vollwertige Bewertungsfaktoren hinsichtlich der Frage des Wissens- und Bildungsstandes berücksichtigt habe, denn Schüler Werner sei zweimal beim Mogeln ertappt worden. Grundsätzlich erklärte das Gericht noch, daß Zensuren in einem Lehrfach keinen "Verwaltungsakt darstellen, sondern eine "Maßnahme innerhalb des Gewaltverhältnisses der Schule". Diese könnten nicht vor dem Verwaltungsgericht angefochten werden. Nur bei "Noten, die Grundlage der Nichtversetzung sind", sei die Möglichkeit gegeben, sie auf ihren Einklang mit den Grundrechten hin zu überprüfen.