Wir haben seit dem 10. Februar 1955 – also seit unserer Veröffentlichung über das bei dem Rechtsanwalt Prof. Dr. Meilicke-Bonn bestellte Memorandum, mit dem die seinerzeit beabsichtigte Fusion zwischen Rheinische Röhren und Hüttenwerk Phoenix verhindert werden sollte – zu den Transaktionen von Hermann D. Krages nicht mehr Stellung genommen. Inzwischen haben sich einige wenige Stimmen gefunden, die für den "doch nur etwas ungewandten" Größtspekulanten unserer Tage plädierten. Doch Hermann D. Krages, Holzkaufmann und Holzfabrikant aus Bremen, hat seine Schildträger erneut in Verlegenheit gebracht, einschließlich des ehemaligen "Hakenkreuzbanner"-Redakteurs Kurt Pritzkoleit (der übrigens sein erstes Buch "Männer, Mächte, Monopole’ schon einmal als Manuskript im Goebbels-Auftrag geschrieben hatte. Die Meldung, Krages hibe der Verwaltung der Gelsenkirchener Bergwerks-AG, Essen, gedroht, sein etwa 23 v. H. umfassendes Aktienpaket an den 368 Mill. DM AK der GBAG in das Ausland verkaufen zu wollen, wenn er nicht den AR-Vorsitz erhalte, löste einen veiteren Krages-Wirbel aus.

Da nach Lage der Dinge schon jene Idee völlig absurd war, es würde sich überhaupt ein ernsthafter amerikanischer Interessent für ein derartiges Minderheitspaket an der deutschen Ruhrkohle finden lassen, so war die "Drohung" ein echtei Bluff. Jedenfalls ist, unsere Auffassung, daß der Holzwurm in diesen Paketen sitzt, und daß daher Vorsich geraten erscheint, erneut bestätigt worden.

Wir geben zu, daß wir in den letzten Monaten zuweilen die Erwartung hatten, Krages würde sich bei GBAG konzentrieren und vom Montan-Spekulanten größten Stils zu einer unternehmerischen Persönlichkeit der Montanindustrie heranreifen. Der neueste Fall zeigt jedoch, daß hiervon wohl keine Rede sein kann, selbst wenn zwischenzeitlich einmal eine solche gute Absicht vorgelegen haben sollte. Allerdings – und das muß gerechterweise gesagt werden – wird dem in seinem Holzfach gutrenommierten Bremer Kaufmann der Sprung zum Montan-Unternehmer auch vom Revier ungebührlich schwer gemacht. Doch die Art und Weise, mit der Krages von Anfang an auftrat – seine Oppositionsführungen in Hauptversammlungen, seine Prozesse, sein Memorandumauftrag gegen die natürlichsten Verbundinteressen der Ruhr, seine Verschleppungstaktik gegen die konstruktive Weiterentwicklung von Rheinstahl –, all diese Dinge machen den in mancher Hinsicht begabten Mann sozusagen unmöglich. Das ist eigentlich schade. Auch ist es jetzt wohl schon fast zu spät, um noch den Dreh in die richtige Kurve zu finden..

Jedenfalls ist in Sachen GBAG die Lage in jeder Weise verfahren. Vom Krages-Paket ist der Lack ab. Der Stern, nach dem er griff,’ blieb zu hoch. Krages hatte sich seinerzeit mit der Berufung in den Aufsichtsrat einverstanden erklärt. Die Verwaltung erarbeitete damals den auf Grund der Mitbestimmungsgesetze notwendigen personellen Ausbau dieses Gremiums. Nachdem jedoch, der Vorsitzer des Vorstandes der August Thyssen-Hütte, Bergassessor a. D. Hans Günther Sohl, Vorsitzer des GBAG-Aufsichtsrates geworden war, forderte Krages diesen Posten. Als Partner in jenen Gesprächen hatte Krages im GBAG-Vorstand den ehemaligen Chef-Justitiar des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Dr. Korsch, einen ebenso sympathischen Mann wie beschlagenen Juristen, dessen Berufung in den GBAG-Vorstand als Justitiar seinerzeit überhaupt erst die Bildung der GBAG-Holding für die Alliierten genehmigungsfähig gemacht hatte.

Jetzt hat Krages selbst erklärt, daß er sich über die ablehnende Haltung der GBAG-Verwaltung enttäuscht fühle und daher sein GBAG-Paket verkaufen werde. Sein erstes Auslandsmärchen hat er selber etwas gedämpft, aber insofern als Kulisse stehen lassen, als er nicht mehr von Amerikanern, sondern von einer Vertiefung der europäischen Industrieintegration sprach. Er versicherte, sich von seinem GBAG-Paket trennen zu wollen. Ob er es macht, bleibe dahingestellt. Das eine wie das andere ist sein gutes Recht. Es sollte ihm auch von niemand verübelt werden. Selbst seine Kursforderung von 200 v. H. (bei 165 v. H. Börsenkurs!) kann niemand als übertrieben ansehen, zumal der GBAG-Vorstand in der letzten Hauptversammlung am 28. September ohne Aufforderung und von sich aus erklärt hatte, daß "der Wert der GBAG-Aktie wesentlich höher als der augenblickliche Börsenkurs (167 v. H.) liegt". Dazu legt Krages nun die Quittung vor; er bietet an, will verkaufen oder tauschen.

Allein schon unter dem Gesichtspunkt, daß im Interesse der gesamten Volkswirtschaft die Unternehmen der Ruhr eine ungestörte Entwicklungszeit zum Wiederaufbau ihrer verbundwirtschaftlichen wie finanziellen Fundamente brauchen, halten wir jene hektischen Spekulationen und Offerten mit Aktienpaketen für höchst unerfreulich. Es ist betrüblich, daß im Meinungsstreit GBAG-Krages bisher keine Einigung erreicht worden ist. Vermutlich sind auch noch nicht alle Möglichkeiten tragbarer Kombinationen erschöpfend miteinander erörtert worden. Die Ruhr ist überreich an Erfahrungen, wie man solche und ähnliche Dinge in der Vergangenheit gehandhabt hat; sie ist auch heute wieder ideenstark genug, sinnvolle Lösungen zum gemeinschaftlichen Handeln wie zum Trennen zu finden. "Revierfremd" ist es nur, dies im offenen Streit und mit Frontenbildung in der Presse austragen zu wollen. Unternehmen der Grundstoffindustrie sind dafür keine geeigneten Objekte. Schon lange vor Krages haben andere das versucht. Es war nicht ihr Vorteil. Wann aber wird jener Bremer Kaufmann im eigenen Interesse lernen, daß er mit diesen Methoden im Revier nicht landen kann? Oder will er es vielleicht gar nicht anders? Jedenfalls: Seriosität, gute Absichten und eine unternehmerische Bonität werden auf andere Weise bewiesen. W.-O.Reichelt