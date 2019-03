Für den geplanten Absatz der Kohlensorten inTüten wird im ersten Vierteljahr 1956 von zwei Kohlenhandelsgesellschaften, die der Essener Steinkohlenbergwerke AG, Essen, nahestehen, in Düsseldorf und Bonn ein Verkaufstest durchgeführt werden, nachdem die bisherigen Markttests in Hamburg, Frankfurt und u. a. Stuttgart eine starke Abnahmebereitschaft bei den Konsumenten haben erkennen lassen. – Im ersten Vierteljahr 1956 werden zunächst Anthrazit-Nußbriketts für Ofen und Herde in Tüten angeboten werden, später noch andere Sorten, auch Koks. V.

Exportschlager "300 SL". Der Mercedes-Benz "300 SL", der sich in vielen Rennen als schnellster Seriensportwagen erwiesen hat – es sei hier nur an die Mille Miglia, an die Langstreckenfahrt Lüttich-Rom-Lüttich, an das Dolomiten-Rennen sowie an die Erfolge in den USA erinnert – ist in weitaus größerer Zahl gebaut worden als ursprünglich vorauszusehen war. Im Werk Sindelfingen der Daimler-Benz AG lief in diesen Tagen der 1000. Mercedes-Benz "300 SL" vom Band. Insgesamt 93 v. H. der von diesem Typ gebauten Wagen gingen in den Export.

Die 11 000. BMW.-Isetta lief vom Band. Bei den Bayerischen Motoren-Werken in München verließ Anfang Dezember das 11 000. Motocoupé BMW "Isetta" das Fertigungsband. Die Fabrikation dieses neuen Fahrzeugtyps wurde erst im Mai dieses Jahres aufgenommen. Die Nachfrage ist im In- und Ausland so groß, daß selbst die heutige Tagesproduktion von 120 Stück noch Lieferfristen über einige Monate bedingt. Nach dem Erscheinen des Motocoupés BMW "Isetta", das mit dem luftgekühlten 250-ccm-BMW-Motor ausgestattet ist, wurde insbesondere aus dem Ausland vielfach der Wunsch geäußert, die Ausstattung auch mit einem 300-ccm-Motor vorzusehen. Nach eingehender Erprobung gibt es die "Isetta" jetzt auf Wunsch mit dem 300-ccm-Motor. Die "Isetta" mit dem 300-ccm-Motor ist vor allem für jene Fahrer bestimmt, die bereits im Besitz des Führerscheins Klasse III sind. Der Steuer- und Versicherungsbetrag ist der gleiche, wie bei der 250-ccm-Ausführung.

Neue Kunststoff-Gründung der Wasag-Chemie. Die Wasag-Chemie AG, Essen, und ihre Tochtergesellschaft, die Rheinische Gummi- und Celluloid-Fabrik, Mannheim-Neckarau, gründeten zusammen mit der Celatino S. A., Panama, einer Tochtergesellschaft der Celanese Corp. of America (New York), die "Rheinische Polyester-Gesellschaft mbH". Die Produktion der neuen Gesellschaft wird in Mannheim aufgenommen. Die Mehrheit der Gesellschaftsanteile der mit 630 000 DM Stammkapital gegründeten Gesellschaft liegt bei der Wasag-Gruppe. Der AR besteht aus: Berthold von Bohlen und Halbach, Dr. Heinrich Gattineau, E. T. Powers, J. R. Kennedy, Dr. Alfred Lemke und Hermann Strässle. Die Celatino stellt ihre Erfahrungen zur Verfügung und beteiligt sich aktiv am Aufbau der Fabrikation. In der Rheinischen Polyester-Gesellschaft istzunächst an die Fabrikation von flachen und gewellten Platten als Bauelemente gedacht.