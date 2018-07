Anläßlich des Starts der Frühjahrs- und Sommerkollektion der Textilwerk Mann GmbH, Ludwigsburg (Württ.), erklärte Dir. Adolf Mann auf einem Presseempfang, daß die Tendenz, auch in Textilien Qualitätsware zu bevorzugen, beim Konsumenten weiter anhält. Die Jersey-Kollektion des Unternehmens reicht vom sportlichen bzw. klassischen Genre bis zum modisch anspruchsvollen Kleid und erfüllt damit die mannigfachsten Kundenwünsche. Adolf Mann betonte, daß sich das Wevenit-Kleid, dank seiner Vorzüge, einer rasch wachsenden Beliebtheit erfreut, vor allem bei den berufstätigen Frauen, für die es durch seine Gebrauchs- und Tragfähigkeit ein sehr praktisches Kleidungsstück darstellt. Bei Jersey-Blusen wurde die Wickelbluse bevorzugt.

Zur ablaufenden Saison führte Dir. Mann aus, daß eine fortschreitende Geschäftsbelebung den Produktionsapparat erheblich anspornte. Die wachsenden Aufgaben konnten nur durch überstünden und durch die Errichtung neuer Produktionsstellen in arbeitsmarktmäßig günstig gelegenen ländlichen Gebieten bewältigt werden. Zu dieser Entwicklung trugen auch die wachsenden Exporterfolge des Unternehmens bei. Seine Umsätze im Auslandsgeschäft sind im zweiten Halbjahr 1955 gegenüber der Vergleichszeit in 1951 um rund 80 v. H. gestiegen.

Die bisherigen Verkaufserfolge sichern trotz der in der Textilindustrie noch längst nicht überwundenen Schwierigkeiten eine hohe und auch über die Frühjahrsmonate hinaus anhaltende Beschäftigung. Das Unternehmen, das zu den führenden Herstellern von Jersey-Kleidung in Westdeutschland gehört, pflegt die auf Wien zurückgehende Jersey-Tradition unter dem Markennamen „Pamina“, Charakteristisch für diesen Artikel ist die Vereinigung von Stofferzeugung und Stoffverarbeitung „unter einem Dach“, also die zweistufige Produktion vom Garn bis zum fertigen Kleid, -z1e.