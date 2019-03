Inhalt Seite 1 — Tief in der Vergangenheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rückwärts, rückwärts, Don Rodrigo!" – Das Zitat aus Herders Cid-Übersetzung hat nach hundertfünfzig Jahren eine im Buchhandel spürbare Aktualität bekommen. Die Memoiren von Politikern und Generälen aus den Zeiten des ersten oder zweiten Weltkrieges werden offenbar von wenigen Menschen unserer Tage gelesen, aber es braucht nur einer, so rasch ihn seine Füße tragen können, drei- oder fünftausend oder gar fünfzigtausend Jahre in die Vergangenheit zu enteilen, und schon entpuppt sich die Flucht aus der Gegenwart als ein Bestseller. Es gehört bereits zum guten Ton, das Regime Maos in China zu beklagen, weil es uns zur Zeit hindert, ein weiteres Dutzend Schädel vom Sinanthropus pekinensis auszugraben. Obwohl bei allen Einzelfragen der Vor- und Frühzeit noch vieles ungeklärt und manches uns völlig unbekannt ist, können doch ein Verlag und ein Autor heute immerhin schon den Versuch wagen, einen zusammenfassenden Überblick über das gesamte Gebiet herauszugeben:

Gert von Natzmer: Die Kulturen der Vorzeit. Safari-Verlag, Berlin, 1955, 218 Seiten, 83 Photos auf Kunstdrucktafeln, 16,80 DM.

Wer also nicht die Muße hat oder aus sonstigen Gründen keine Möglichkeit besitzt, sich an den zahlreich sprudelnden Quellen der Vorgeschichtsforschung und der Ausgrabungen in aller Welt zu orientieren, der wird hier ohne wissenschaftlichen Ballast das Wesentliche und nach dem heutigen Stande einigermaßen Gesicherte in ansprechender Form dargelegt finden. Die Anordnung des Werkes bringt es mit sich, daß der Verfasser gelegentlich auf der Landkarte und in den Jahrtausenden heftig hin und herspringen und bereits Gesagtes wiederholen muß, aber das ließ sich bei seiner Methode halt nicht vermeiden. Einiges bleibt auch allzu fragmentarisch, zum Beispiel die altamerikanischen Kulturen. Dafür entschädigt dann der vortrefflich ausgewählte Bilderteil. Die Literaturangaben am Schluß verzichten klugerweise auf verwirrende Fülle; sie sind ein erster, brauchbarer Wegweiser für den, der sich durch Natzmers Buch angeregt fühlt, auf dem einen oder anderen Gebiet ernsthafter ins Detail zu gehen.

Ein Sondergebiet urzeitlicher Kulturen, das sich mit der Völkerkunde, der Religionswissenschaft und der Theatergeschichte berührt, wird ausführlich behandelt in dem Buche von

Okar Eberle: Cenalora. Leben, Glaube, Tanz und Theater der Urvölker. Walter-Verlag, Olten und Freiburg i. Br., 575 S., zahlreiche Abbildungen und 30 Tafeln, 25,80 DM.

Cenalora ist der Name eines mimischen Spiels der Feuerlandindianer, bei dem die Bewegungen eines Kanus auf den Wellen – als Sinnbild des Kampfes um Nahrung und Leben – durch wiegendes Neigen der Körper von Männern, die eng hintereinander hocken, dargestellt wird. Dazu rhythmischer, ständig wiederholter Singsang des Wortes Cenalora. Das Ganze, nach Eberle, eine Aufführung des Urtheaters der ethnologisch ältesten Sammler- und Jägervölker, bei denen noch Ahnenkult und Animismus besteht. Die alte These vom sakralen Ursprung des Theaters wird von Eberle abgelehnt, zumindest in ihrer Gültigkeit stark eingeschränkt. Eberle untersucht diese Urkunst der Menschheit bei den afrikanischen Pygmäen (die nicht von allen Forschern als Urvolk angesehen werden), den asiatischen Negritos, den südamerikanischen Feuerlandindianern und den austualischen Arandas. Das gesammelte Material der Schau- und Hörspiele ist überaus reichhaltig und fußt zum Teil auf den Arbeiten P. Schebestas und M. Gusindes. Daß die sogenannten Reifezeremonien als "dramatische Vorgänge" zu beachten seien, haben schon vor zwei Jahrzehnten Frobenius und A. E. Jensen geschrieben.

Ein Werk, das schon vor Jahren zum erstenmal erschien und heute noch volle Bedeutung behalten hat, ist neu bearbeitet herausgekommen: